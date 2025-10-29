W skrócie Thomas Rose, nowy ambasador USA, oficjalnie przybył do Polski i złożył kwiaty pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego.

Rose nie jest zawodowym dyplomatą, został powołany z nominacji politycznej i ma bogate doświadczenie dziennikarskie.

Podkreśla wolę wzmacniania relacji polsko-amerykańskich oraz poprawy stosunków Polski z Izraelem.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Thomas Rose zacznie oficjalnie pełnić swoją funkcję po złożeniu listów uwierzytelniających na ręce prezydenta Karola Nawrockiego. Podobnie jak w przypadku większości nominacji ambasadorskich dokonanych przez prezydenta Trumpa, Rose nie jest zawodowym dyplomatą, lecz pochodzi z nominacji politycznej. Niemniej, w przeciwieństwie do wielu nowych szefów amerykańskich placówek za granicą, nie należy on do bliskiego kręgu Donalda Trumpa.

Na opublikowanym w środę filmiku widać, jak Rose składa kwiaty pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego w Warszawie. Następne ujęcie jest z placu Zamkowego.

Thomas Rose nowym ambasadorem USA w Polsce. Wcześniej był dziennikarzem

- Dzień dobry, cześć! Nazywam się Tom Rose i stoję tu dziś w sercu Warszawy jako reprezentant mojego wspaniałego prezydenta Donalda Trumpa i narodu amerykańskiego - powiedział dyplomata, stojąc przed Kolumną Zygmunta. - Jestem przeszczęśliwy, że jestem w Polsce i nie mogę się doczekać, aby Was poznać już wkrótce - dodał. Część z tych słów padło w języku polskim.

"Panie ambasadorze desygnowany Rose, witamy w Polsce!" - napisano na profilu amerykańskiej placówki dyplomatycznej na platformie X.

Rozwiń

Prezydent Trump mianował Rose'a nowym ambasadorem USA w Polsce w lutym. We wrześniu otrzymał on poparcie amerykańskiej senackiej komisji spraw zagranicznych, choć za jego kandydaturą nie zagłosował żaden polityk demokratów. Było to drugie głosowanie w komisji nad nominatem Trumpa; pierwsze, pod koniec lipca, dało ten sam rezultat, ale ze względu na niedopatrzenia formalne głosowanie trzeba było powtórzyć.

Rose jest prawicowym publicystą, komentatorem radiowym oraz byłym doradcą wiceprezydenta Mike'a Pence'a. W latach 1997-2005 był wydawcą i szefem dziennika "Jerusalem Post", a wcześniej działał we władzach stanu Indiana, skąd pochodzi. W latach 80. był też dziennikarzem japońskiej stacji telewizyjnej i napisał książkę "Big Miracle" (Wielki cud) o operacji uwolnienia wielorybów spod arktycznego lodu. Książka doczekała się w 2012 r. hollywoodzkiej ekranizacji.

Nowy ambasador USA chwalił Polskę. Padła jasna zapowiedź

Podczas lipcowego wysłuchania przed senacką komisją Rose wielokrotnie chwalił Polskę jako wzorowego sojusznika. Zapowiadał, że będzie się starał o poprawę relacji między Polską a Izraelem, a także przekonywał, że Polska jest niesłusznie obwiniana w Izraelu o współudział w Holokauście. Mówił również, że ma doskonałe relacje zarówno z rządem, jak też z będącym w opozycji PiS-em i zobowiązał się, że nie będzie faworyzował żadnej ze stron polskiej sceny politycznej.

Podczas swojej kariery publicystycznej Rose - syjonistyczny Żyd, przedstawiający się na portalu X jako "nie do końca tajny agent judeochrześcijańskiego spisku MAGA" - dał się też poznać jako silny orędownik Izraela oraz ostry krytyk liberalizmu, powielający wiele z tez stawianych przez Trumpa. Z tego m.in. powodu jego kandydatura nie uzyskała ponadpartyjnego poparcia w Senacie. Jego poprzednicy, Mark Brzezinski i Georgette Mosbacher, zostali zatwierdzeni przez aklamację.

"Gość Wydarzeń". Mucha stanie do debaty z Petru? "To jest też moja propozycja" Polsat News Polsat News