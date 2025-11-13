Senat USA zatwierdził w październiku nominację Toma Rose'a na ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce.

W zeszłym tygodniu Rose złożył listy uwierzytelniające na ręce prezydenta Karola Nawrockiego, oficjalnie rozpoczynając kadencję.

Tom Rose. Ambasador USA wita się z Polakami

- Trudno wyrazić, jak bardzo jestem wdzięczny mojemu wspaniałemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi za zaufanie, jakim mnie obdarzył powierzając mi zaszczyt reprezentowania jego oraz narodu amerykańskiego, tutaj, w Polsce - podkreślił Rose na powitalnym nagraniu, opublikowanym przez amerykańską placówkę w Warszawie.

Jak podkreślił, Polska zajmuje szczególne miejsce w gronie sojuszników USA. - Polska jest więcej niż sojusznikiem. Polska to rodzina - powiedział Rose.

Nowy ambasador USA wita się z Polakami materiały prasowe

- Od polskich patriotów, którzy walczyli u boku naszych ojców założycieli podczas amerykańskiej rewolucji, po dziesiątki milionów Amerykanów polskiego pochodzenia, którzy wzbogacili każdy aspekt życia w Stanach Zjednoczonych - dodał amerykański ambasador.

Tom Rose ma polskie korzenie

Tom Rose mówił także o swoich związkach z Polską. - To wszystko ma dla mnie bardzo osobisty wymiar. Moi dziadkowie - cała czwórka - albo urodzili się tutaj w Polsce, albo byli małymi dziećmi ubogich migrantów, którzy dopiero co przybyli z Polski do Ameryki

Polaków określił jako "chyba najbardziej patriotyczny, dumny, pracowity i honorowy naród na świecie".

- Wasza niezłomność, wytrwałość i wielkoduszność są jedyne w swoim rodzaju. Dlatego prezydent Trump tak bardzo kocha Polskę i naród polski - bo zna waszą historię i wasze wartości - podkreślił.

Rose mówił dalej o doświadczeniach naszego kraju: - Polska zna swoją historię lepiej niż ktokolwiek inny - nigdy więcej nie będzie zależna energetycznie od tych, którzy używają energii jako broni przeciwko niej. I tu właśnie wkracza Ameryka. Polska jest jednym z najlepszych klientów amerykańskiego, dynamicznie rozwijającego się systemu LNG.

- Silniejsza Polska oznacza silniejszą Amerykę - dodał.

Tom Rose. Nowy ambasador USA w Polsce

Tom Rose nie jest zawodowym dyplomatą, lecz pochodzi z nominacji politycznej. Niemniej, w przeciwieństwie do wielu nowych szefów amerykańskich placówek za granicą, nie należy on do bliskiego kręgu Donalda Trumpa.

Prezydent Trump mianował Rose'a nowym ambasadorem USA w Polsce w lutym. We wrześniu otrzymał on poparcie amerykańskiej senackiej Komisji spraw zagranicznych, choć za jego kandydaturą nie zagłosował żaden polityk demokratów. Było to drugie głosowanie w komisji nad nominatem Trumpa; pierwsze, pod koniec lipca, dało ten sam rezultat, ale ze względu na niedopatrzenia formalne głosowanie trzeba było powtórzyć.

Rose jest prawicowym publicystą, komentatorem radiowym oraz byłym doradcą wiceprezydenta Mike'a Pence'a. W latach 1997-2005 był wydawcą i szefem dziennika "Jerusalem Post", a wcześniej działał we władzach stanu Indiana, skąd pochodzi. W latach 80. był też dziennikarzem japońskiej stacji telewizyjnej.

Podczas swojej kariery publicystycznej Rose - przedstawiający się na portalu X jako "nie do końca tajny agent judeochrześcijańskiego spisku MAGA" - dał się też poznać jako silny orędownik Izraela oraz ostry krytyk liberalizmu.