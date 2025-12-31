Nowy alert RCB, minister ostrzega. "Proszę brać na poważnie"

Jakub Pogorzelski

Oprac.: Jakub Pogorzelski

W środę do godz. 10 służby otrzymały prawie 600 zgłoszeń w związku ze zdarzeniami związanymi z warunkami pogodowymi - przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński po posiedzeniu sztabu kryzysowego. Dodał, że wraz z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem podjął decyzję o wzmożonych kontrolach tirów. Ma to związek z zatorem, jaki powstał we wtorek wieczorem na trasie S7. Klimczak dodał, żeby "brać na poważnie" alerty wysyłane przez RCB.

Atak zimy w Polsce. Ministrowie apelują o szczególną ostrożność
Atak zimy w Polsce. Ministrowie apelują o szczególną ostrożnośćKWP Olsztyn / Polsat Newsmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Służby otrzymały w środę prawie 600 zgłoszeń dotyczących sytuacji pogodowych.
  • Wprowadzono wzmożone kontrole ciężarówek na głównych trasach.
  • Szefowie MSWiA i Ministerstwa Infrastruktury apelują, by traktować alerty RCB bardzo poważnie.
  • Prognozy przewidują powrót intensywnych opadów śniegu w nocy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W środę odbyła się odprawa z udziałem kierownictwa MSWiA, w której uczestniczyli m.in. wojewodowie z województw, w których sytuacja pogodowa, hydrologiczna oraz na drogach i kolei jest najtrudniejsza, przedstawiciele służb podległych MSWiA oraz przedstawiciele PKP PLK i GDDKiA.

Po zakończeniu spotkania szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał na zorganizowanej konferencji prasowej, że w środę do godziny 10 służby odnotowały prawie 600 zgłoszeń.

Atak zimy w Polsce. Marcin Kierwiński: Przekroczony jeden stan alarmowy

- Znakomita większość z tych zdarzeń została już przez służby obsłużona (...), choć są jeszcze miejsca, w których cały czas prace trwają - powiedział Kierwiński.

Podkreślił, że jeśli chodzi o sytuację w Elblągu, czy Fromborku zagrożenie od strony hydrologicznej wydaje się opanowane.

Zobacz również:

Mariusz Błaszczak (na zdj. po prawej) wzywa Jana Grabca (po lewej) do dymisji
Polska

Błaszczak grzmi i domaga się dymisji Grabca. "To jest propaganda"

Bartosz Przyborowski
Bartosz Przyborowski

    - Wczoraj wieczorem było przekroczone 12 stanów alarmowych. Dziś jest przekroczony tylko jeden stan i to bardzo niewiele tzn. o centymetr - przekazał minister.

    Minister zapowiada kontrole ciężarówek. "Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości"

    Minister spraw wewnętrznych i administracji oraz minister infrastruktury Dariusz Klimczak podjęli decyzję o wzmożonych kontrolach tirów jeżdżących drogami ekspresowymi i krajowymi. Decyzja związana jest z sytuacją pogodową.

    Kierwiński podkreślił, że sprawdzaniem stanu technicznego ciężarówek zajmie się policja i Generalna Inspekcja Transportu Drogowego.

    - Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości co do stanu technicznego pojazdu, te pojazdy będą odsyłane na parkingi aby nie dochodziło do sytuacji, że mogą zablokować przejazdy - dodał.

    Zobacz również:

    Śmiertelny wypadek na S8. Droga w kierunku Białegostoku zablokowana
    Podlaskie

    Śmiertelny wypadek pod Białymstokiem, nie żyje pasażerka

    Jakub Pogorzelski
    Jakub Pogorzelski

      Alerty RCB, apel ministra: Proszę brać je na poważnie

      - Sytuacja pogodowa jest trudna i wymaga maksymalnego zaangażowania - podkreślił minister infrastruktury Dariusz Klimczak. - Tylko praca zespołowa może przynieść szybkie efekty w postaci przejezdnych dróg - zaznaczył.

      Jak przekazał Klimczak, oprócz częściowych utrudnień utrzymujących się po zatorze na trasie S7, większość dróg w Polsce jest przejezdna.

      - Jeżeli przedstawiane są alerty RCB i inne ostrzeżenia, proszę brać je na poważnie - zaapelował, prosząc o monitorowanie prognoz pogody i unikanie wyjazdów w kierunkach, na których mogą wystąpić utrudnienia.

      Zobacz również:

      IMGW wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu
      Polska

      Chaos pogodowy w Polsce. Ostrzeżenia sięgnęły najwyższego stopnia

      Dagmara Pakuła
      Dagmara Pakuła

        IMGW wydał alerty. W nocy wrócą intensywne opady śniegu

        Z podobnym apelem wystąpił Marcin Kierwiński. - Bądźcie gotowi, że będzie opad i będą tworzyć się zaspy; jeżeli jest to możliwe, nie macie przygotowanych samochodów, opon zimowych, to nie wybierajcie się w nadchodzących godzinach w podróże, dlatego że jest to bardzo niebezpieczne, a warunki są bardzo zmienne - stwierdził.

        Szef MSWiA zaznaczył, że choć teraz sytuacja się poprawia, IMGW przewiduje, że w nocy prawdopodobnie wrócą intensywne opady śniegu, także do terenów północnej Polski.

        - Zachowujcie wszelkie niezbędne środki ostrożności i wyjeżdżajcie na drogi tylko, gdy jest to naprawdę niezbędne - zaapelował do kierowców Kierwiński.

        Zobacz również:

        Warmińsko-mazurskie. Policja utworzyła korytarz dla aut osobowych na zakorkowanej trasie S7 w stronę Warszawy (zdj. ilustracyjne)
        Warmińsko-mazurskie

        Paraliż drogi do Warszawy, podjęto niecodzienną decyzję. "Korytarz dla aut"

        Dagmara Pakuła
        Marcin Czekaj
        Dagmara Pakuła, Marcin Czekaj
        "Trzeba było tak od początku". Pałac prezydencki reaguje na propozycję premieraPolsat NewsPolsat News

        Najnowsze