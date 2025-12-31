W skrócie Służby otrzymały w środę prawie 600 zgłoszeń dotyczących sytuacji pogodowych.

Wprowadzono wzmożone kontrole ciężarówek na głównych trasach.

Szefowie MSWiA i Ministerstwa Infrastruktury apelują, by traktować alerty RCB bardzo poważnie.

Prognozy przewidują powrót intensywnych opadów śniegu w nocy.

W środę odbyła się odprawa z udziałem kierownictwa MSWiA, w której uczestniczyli m.in. wojewodowie z województw, w których sytuacja pogodowa, hydrologiczna oraz na drogach i kolei jest najtrudniejsza, przedstawiciele służb podległych MSWiA oraz przedstawiciele PKP PLK i GDDKiA.

Po zakończeniu spotkania szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał na zorganizowanej konferencji prasowej, że w środę do godziny 10 służby odnotowały prawie 600 zgłoszeń.

Atak zimy w Polsce. Marcin Kierwiński: Przekroczony jeden stan alarmowy

- Znakomita większość z tych zdarzeń została już przez służby obsłużona (...), choć są jeszcze miejsca, w których cały czas prace trwają - powiedział Kierwiński.

Podkreślił, że jeśli chodzi o sytuację w Elblągu, czy Fromborku zagrożenie od strony hydrologicznej wydaje się opanowane.

- Wczoraj wieczorem było przekroczone 12 stanów alarmowych. Dziś jest przekroczony tylko jeden stan i to bardzo niewiele tzn. o centymetr - przekazał minister.

Minister zapowiada kontrole ciężarówek. "Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości"

Minister spraw wewnętrznych i administracji oraz minister infrastruktury Dariusz Klimczak podjęli decyzję o wzmożonych kontrolach tirów jeżdżących drogami ekspresowymi i krajowymi. Decyzja związana jest z sytuacją pogodową.

Kierwiński podkreślił, że sprawdzaniem stanu technicznego ciężarówek zajmie się policja i Generalna Inspekcja Transportu Drogowego.

- Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości co do stanu technicznego pojazdu, te pojazdy będą odsyłane na parkingi aby nie dochodziło do sytuacji, że mogą zablokować przejazdy - dodał.

Alerty RCB, apel ministra: Proszę brać je na poważnie

- Sytuacja pogodowa jest trudna i wymaga maksymalnego zaangażowania - podkreślił minister infrastruktury Dariusz Klimczak. - Tylko praca zespołowa może przynieść szybkie efekty w postaci przejezdnych dróg - zaznaczył.

Jak przekazał Klimczak, oprócz częściowych utrudnień utrzymujących się po zatorze na trasie S7, większość dróg w Polsce jest przejezdna.

- Jeżeli przedstawiane są alerty RCB i inne ostrzeżenia, proszę brać je na poważnie - zaapelował, prosząc o monitorowanie prognoz pogody i unikanie wyjazdów w kierunkach, na których mogą wystąpić utrudnienia.

IMGW wydał alerty. W nocy wrócą intensywne opady śniegu

Z podobnym apelem wystąpił Marcin Kierwiński. - Bądźcie gotowi, że będzie opad i będą tworzyć się zaspy; jeżeli jest to możliwe, nie macie przygotowanych samochodów, opon zimowych, to nie wybierajcie się w nadchodzących godzinach w podróże, dlatego że jest to bardzo niebezpieczne, a warunki są bardzo zmienne - stwierdził.

Szef MSWiA zaznaczył, że choć teraz sytuacja się poprawia, IMGW przewiduje, że w nocy prawdopodobnie wrócą intensywne opady śniegu, także do terenów północnej Polski.

- Zachowujcie wszelkie niezbędne środki ostrożności i wyjeżdżajcie na drogi tylko, gdy jest to naprawdę niezbędne - zaapelował do kierowców Kierwiński.

