Nowi sędziowie w Trybunale Konstytucyjnym. Przed budynkiem tłumy

W skrócie Nowo zaprzysiężeni sędziowie Trybunału Konstytucyjnego pojawili się w czwartek w siedzibie Trybunału.

Przed budynkiem zgromadziły się tłumy manifestantów, którzy podzielili się na zwolenników i przeciwników nowych sędziów.

Ślubowanie części sędziów odbyło się w Sali Kolumnowej Sejmu bez obecności prezydenta Karola Nawrockiego.

Nowo zaprzysiężeni sędziowie pojawili się w czwartek w Trybunale Konstytucyjnym. Przyjechali oni przed siedzibę trybunału srebrnym busem.

Informację o tym fakcie przekazał dziennikarz Polsat News Grzegorz Urbanek, który na bieżąco relacjonował, co dzieje się przed siedzibą trybunału. Wieść o ich przybyciu pojawiła się o godz. 15.

O godz. 16:30 pojawiła się informacja, że sędziowie opuścili gmach Trybunału Konstytucyjnego.

Wcześniej dziennikarka Polsat News Katarzyna Rosicka przekazała informację o tym, że sędziowie najprawdopodobniej jeszcze dziś stawią się w trybunale. - Potwierdzenie dała mi rzeczniczka Trybunału Konstytucyjnego. Mogłam od niej usłyszeć: poczekajmy, jeszcze tu sędziowie nie przyjechali. A więc może zostali zapowiedzeni w jakiś sposób - mówiła.

Dziennikarka relacjonowała również, że przed Trybunałem Konstytucyjnym zgromadziły się tłumy manifestantów. Protestujący podzielili się na dwie grupy. Pierwsza z nich - ta zgromadzona najbliżej bramy głównej - pojawiła się na miejscu, aby przywitać zaprzysiężonych sędziów.

Zobacz również: Alicja Krause

Druga grupa manifestantów to przeciwnicy nowych sędziów. Na niesionych przez nich transparentach pojawiają się hasła takie jak "Precz z komuną" czy "Trybunał Konstytucyjny i Karol Nawrocki ostoją demokracji".

Ślubowanie sędziów TK. Na uroczystości zabrakło Nawrockiego

Uroczystość wręczenia uchwał o wyborze przez Sejm na sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz ślubowania wobec prezydenta RP rozpoczęła się w siedzibie tej izby Parlamentu o godz. 12.30 w Sali Kolumnowej.

Ślubowanie złożyli: Krystian Markiewicz, Marcin Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska oraz dwoje sędziów, którzy wcześniej ślubowali w Pałacu Prezydenckim: Magdalena Bentkowska oraz Mariusz Szostek.

W wydarzeniu wzięli udział również: marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego: Marek Safjan, Jerzy Stępień, Bohdan Zdziennicki i Andrzej Zoll, a także prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie sędzia Dorota Markiewicz. Na uroczystości nie pojawił się prezydent Karol Nawrocki.

Wokół ślubowania narosło wiele kontrowersji. Sędziowie zostali wybrani przez Sejm w marcu i od tego czasu niepewne było, czy i kiedy Karol Nawrocki odbierze od nich ślubowanie. Ostatecznie, 1 kwietnia, ślubowanie przed prezydentem złożyło dwoje sędziów: Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek.

Pozostała czwórka złożyła ślubowanie w czwartek. Na sali sejmowej zabrakło Nawrockiego, a podczas uroczystości słychać było głosy, które przypominały o nieobecności głowy państwa.

Zdaniem przeciwników zaprzysiężenia w takiej formie jest ono nieważne właśnie z uwagi na brak obecności podczas aktu prezydenta Nawrockiego.

Kontrowersje po ślubowaniu sędziów. PiS składa zawiadomienie do prokuratury

Po czwartkowym ślubowaniu głos zabrało wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy wyrazili swój sprzeciw. Przemówienie wygłosił m.in. Mariusz Błaszczak, który stwierdził, że "nie ma przepisu, który by umożliwiał marszałkowi Sejmu przyjmowanie ślubowania osób wybranych do Trybunału Konstytucyjnego".

- W związku z tym w naszym głębokim przekonaniu doszło dziś do złamania obowiązującego w Polsce prawa, dlatego w imieniu klubu parlamentarnego PiS kierujemy (do prokuratury - red.) zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa - ogłosił.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział natomiast, że "to oczywiście nie było żadne zaprzysiężenie". - Twierdzenie, że zwracają się do prezydenta ci przysięgający nibysędziowie tylko zwiększało skalę groteskowości tego wszystkiego. Ale z drugiej strony to jest zjawisko niezmiennie szkodliwe, bo to jest po prostu niszczenie państwa, niszczenie praworządności, deptanie jej w sposób niebywały - stwierdził.

Zaprzysiężenie sędziów skomentował także szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, który nazwał czwartkowe wydarzenia z Sejmu mianem "farsy (...) przeprowadzonej bez podstawy prawnej". "Nadal jest jedenastu sędziów Trybunału Konstytucyjnego i czterech antysędziów. Warto odnotować, że Donald Tusk, jak zwykle w takich sytuacjach, do udziału w parodii wystawił innych" - napisał w mediach społecznościowych.

Szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec zaznaczył z kolei, że "prezydent według Konstytucji RP nie jest organem, który może interpretować prawo". "Ma jak każdy organ wypełniać obowiązki konstytucyjne, a odmawiając przyjęcia ślubowania sędziów, prezydent Nawrocki złamał Konstytucję. To konstytucyjny sabotaż Państwa Polskiego" - skomentował.

"Niesprawiedliwa, niesłuszna". Poseł PiS o decyzji prezesa Kaczyńskiego Polsat News Polsat News