W skrócie Nowi sędziowie TK oświadczyli, że są prawidłowo i skutecznie wybrani oraz "podlegają wyłącznie konstytucji".

We wspólnym oświadczeniu sędziowie stwierdzili, że ich zaprzysiężenie jest obowiązkiem prezydenta wobec narodu, a złożenie przysięgi dopełnia wszelkich formalności.

W czwartek sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło ślubowanie w Sejmie bez udziału prezydenta Karola Nawrockiego.

Sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy w czwartek złożyli w Sejmie ślubowanie bez udziału prezydenta Nawrockiego, wygłosiło przed budynkiem Kancelarii Prezydenta wspólne oświadczenie.

- Jesteśmy prawidłowo i skutecznie wybranymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z artykułem 194. ustęp pierwszy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wyłączna kompetencja do wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego należy do Sejmu - powiedział sędzia Krystian Markiewicz

Zobacz również: Alicja Krause

- Naszym obowiązkiem jest niezwłoczne rozpoczęcie wykonywana obowiązków sędziowskich. Podlegamy wyłącznie konstytucji. Mamy, zgodnie z rotą ślubowania, służyć wiernie narodowi, stać na straży konstytucji, a powierzone nam obowiązki wykonywać bezstronnie i z najwyższą strannością - powiedział sędzia.

Wspólne oświadczenie nowych sędziów TK. "Obowiązek prezydenta"

- Umożliwienie wypowiedzenie tej roty w uroczystej formie to obowiązek prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie wobec nas, lecz wobec narodu. Prezydent postąpił jedynie wobec dwojga z nas. Zdecydowaliśmy się zatem na złożenie ślubowania, na które zaprosiliśmy pana prezydenta - stwierdził Markiewicz.

- Nasze ślubowanie zostało skierowane do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pisemną rotę ślubowania wobec prezydenta przekazujemy panu prezydentowi, dopełniając w ten sposób wszystkich formalności koniecznych do objęcia urzędu - oświadczyli sędziowie.

Zobacz również: Maria Kosiarz

- Prawo musi porządkować sytuację w państwie. Obejmujemy urzędy sędziów Trybunału Konstytucyjnego, gotowi wykonywać wszystkie zadania, które przed nam stoją z szacunkiem dla konstytucji i obywateli, których ma ona chronić - przekazali sędziowie.

Ślubowanie sędziów TK w Sejmie bez udziału prezydenta

W czwartek sześcioro wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło ślubowanie mimo nieobecności prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent nie odpowiedział na zaproszenie, a wcześniej nie zareagował na prośbę wskazania dogodnego terminu zaprzysiężenia wszystkich wybranych przez Sejm sędziów.

Zgodność procedury ślubowania przy absencji prezydenta z prawem jest kwestionowana, podobnie jak Karolowi Nawrockiemu zarzuca się działanie niezgodne z prawem w związku z zaprzysiężeniem tylko dwojga z sześciorga wybranych przez Sejm sędziów.

- To jest zjawisko niezmiernie szkodliwe, bo to jest po prostu niszczenie państwa, deptanie praworządności - powiedział podczas konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński, zapowiadajączłożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do prokuratury.

Premier Donald Tusk skrytykował prezydenta za nieobecność podczas czwartkowego zaprzysiężenia. "W interesie kryptowalutowych firm Karol Nawrocki walczył jak lew, a w sprawie odnowy Trybunału Konstytucyjnego abdykował. Coraz gorzej to wygląda" - przekazał premier.

"Niesprawiedliwa, niesłuszna". Poseł PiS o decyzji prezesa Kaczyńskiego Polsat News Polsat News