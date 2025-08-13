W środę wieczorem Kancelaria Prezydenta RP za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazała, że Karol Nawrocki mianował ośmiu oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie.

Nominacje generalskie. Prezydent Karol Nawrocki awansował ośmiu oficerów

"Akty mianowania zostaną wręczone przez Prezydenta RP 14 sierpnia 2025 r., w przeddzień Święta Wojska Polskiego " - poinformowano.

Wśród awansowanych jest gen. dywizji Maciej Klisz - Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, który otrzymał stopnień generała broni.

Trzech kolejnych oficerów otrzymało stopień generała dywizji: gen. bryg. Mirosław Polakow - zastępca szefa Sztabu Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) Sojuszniczego Dowództwa Operacyjnego (ACO), gen. bryg. Adam Rzeczkowski - dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego, gen. bryg. Krzysztof Zielski - zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Na stopień generała brygady Wojska Polskiego mianowani zostali: pułk Norbert Chojnacki - Dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, pułk Mariusz Kubarek - zastępca dyrektora Centrum Operacyjnego MON, pułk Mieczysław Malec - szef pionu operacyjnego ds. NATO - zastępca polskiego przedstawiciela wojskowego przy komitetach wojskowych NATO i UE oraz pułk Wacław Samocik - dowódca 2 Brygady Zmechanizowanej.

Nowi generałowie w Wojsku Polskim. Specjalna ceremonia

Zgodnie z programem prasowym, który Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przygotowało w związku z udziałem prezydenta w obchodach Święta Wojska Polskiego, wręczenie nominacji generalskich odbędzie się w czwartek o godz. 14 na dziedzińcu Belwederu.

Wcześniej o porozumieniu z rządem w sprawie nominacji generalskich Nawrocki mówił w Polsat News. Prezydent przekazał, że rozmowy w tej sprawie w poniedziałek i we wtorek prowadził m.in. szef BBN Sławomir Cenckiewicz.

- To bardzo sprawne współdziałanie z myślą o polskich oficerach, z myślą o polskich generałach - ocenił.

Święto Wojska Polskiego. Rocznica decydującego momentu w historii

15 sierpnia został ogłoszony Świętem Wojska Polskiego w 1923 r. Pozostawał nim do roku 1947.

Od 1992 r. Święto Wojska Polskiego ponownie obchodzone jest w połowie sierpnia. Od kilku lat elementem państwowych obchodów stała się defilada wojskowa, zazwyczaj organizowana w stolicy.

To rocznica decydującego momentu zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej 1920 r. Zwycięstwo polskiego wojska rozstrzygnęło o zachowaniu niepodległości kraju i zatrzymało marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. To także jeden z najważniejszych elementów pamięci historycznej II RP.

