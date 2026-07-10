W skrócie Do Rady Nowej Konstytucji powołano nowych członków, w tym znanych polityków PiS, Konfederacji oraz przedstawiciela Konfederacji Korony Polskiej.

W składzie znaleźli się między innymi Przemysław Czarnek, Tobiasz Bocheński, Przemysław Wipler, Michał Wawer, Paweł Kukiz, Jan Krysiak, Małgorzata Manowska i Michał Czarnik.

Celem Rady jest przedstawienie projektu nowej konstytucji do końca kadencji prezydenta w 2030 roku.

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W piątek w Belwederze szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki wręczył nominacje nowym członkom Rady Nowej Konstytucji. Odbyło się także inauguracyjnej posiedzenie ciała.

"Do prac rady dołączyli eksperci, przedstawiciele środowisk naukowych, praktycy prawa, a także reprezentanci klubów parlamentarnych i koła poselskiego" - podała kancelaria.

Nowi członkowie prezydenckiej Rady Nowej Konstytucji

O ile pierwotne grono członków rady złożone było przede wszystkim z doświadczonych prawników, konstytucjonalistów, tak w drugim naborze znalazło się więcej czynnych polityków, także spoza Sejmu.

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Do Rady Nowej Konstytucji dołączyli w piątek m.in.:

Przemysław Czarnek, kandydat na premiera z ramienia PiS

poseł PiS Tobiasz Bocheński,

poseł Konfederacji Przemysław Wipler

poseł Konfederacji Michał Wawer .

poseł Krzysztof Szczucki , były członek PiS, szef RCL i minister edukacji w trzecim rządzie Mateusza Morawieckiego jesienią 2023 roku,

poseł Paweł Kukiz (koło Demokracja Bezpośrednia),

Jan Krysiak - koordynator Konfederacji Korony Polskiej koordynator Grzegorza Brauna w okręgu siedleckim,

Małgorzata Paprocka - szefowa Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy w latach 2024-25.

Ponadto nominację otrzymała była I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska czy Michał Czarnik, wiceprezes stowarzyszenia #TakDlaCPK i Fundacji Polskiego Rozwoju.

Prezydent chce przedstawić projekt nowej konstytucji na koniec kadencji

Rada Nowej Konstytucji została powołana 3 maja przez Karola Nawrockiego jako ekspercki organ, w ramach którego toczyć ma się debata o kształcie nowej polskiej konstytucji. Zaproszenie otrzymali wówczas także politycy koalicji rządzącej, jednak z niego nie skorzystali.

Celem organu jest spisanie nowej konstytucji. Karol Nawrocki chce przedstawić gotowy projekt do końca swojej bieżącej kadencji, która upływa w 2030 roku.

Do Rady Nowej Konstytucji powołani zostali w piątek także: Sebastian Bańko, Andrzej Bryk, Elżbieta Chojna-Duch, Zygmunt Drożdżejko, Dariusz Dudek, Wojciech Federczyk, Genowefa Grabowska, Czesław Kłak, Krzysztof Kozłowski, Krzysztof Koźmiński, Dariusz Lasocki, Konrad Meus, Oktawian Nawrot, Karol Pachnik, Grzegorz Pastuszko, Jadwiga Potrzeszcz, Wojciech Roszkowski, Michał Seweryński, Monika Smusz-Kulesza, Przemysław Sobolewski, Aleksander Stępkowski, Anna Surówka-Pasek, Bogumił Szmulik, Marek Szydło, Marcin Wawrzyniak, Karol Zajdowski i Jacek Zaleśny.

Pierwotnie do Rady Nowej Konstytucji powołano 10 osób. Byli to: Piotr Łukasz Andrzejewski, Marek Jurek, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Legutko, Anna Łabno, Jacek Majchrowski, Ryszard Piotrowski, Barbara Piwnik, Julia Przyłębska i Józef Zych.





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