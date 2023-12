Sejm wskazał członków Państwowej Komisji Wyborczej

W głosowaniu udział brało 374 posłów , a większość bezwzględna - niezbędna do przyjęcia nowego składu osobowego PKW - wynosiła 187 głosów. Za było 239 posłów , przeciw - 41, wstrzymało się - 94.

Sejm: Nowi członkowie PKW. PiS i Konfederacja krytykują

Jan Dziedziczak z PiS stwierdził podczas debaty, że zgodnie z przepisami Komisji Weneckiej jego klub parlamentarny powinien mieć co najmniej trzech przedstawicieli w PKW, czego obecna większość sejmowa nie respektuje. Poseł skrytykował również kandydaturę Ryszarda Kalisza.

To osoby mające kwalifikacje do zajmowania stanowiska sędziego lub osoby mające co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku prokuratora prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jej wiceprezesa lub radcy albo wykonywania w Polsce zawodu adwokata, radcy prawnego lub notariusza, albo osoby które pracowały w polskiej szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk, w instytucie badawczym lub innej placówce naukowej, mający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych.