Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. Trwa debata w Sejmie

"Ta ustawa nie narusza konstytucji"

- Projekt ustawy zmierza do tego, by zrealizować wymagania związane z KPO. Zmiana polega przede wszystkim na tym, żeby dotychczasowe kompetencje w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów przenieść do Naczelnemu Sądu Administracyjnego - stwierdził poseł PiS Kaziemierz Smoliński, przedstawiający stanowisko PiS w sprawie.

W opinii przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości nowelizacja nie narusza konstytucji, ponieważ nie ma jednoznacznych zapisów uniemożliwiających przekazania takich kompetencji Naczelnemu Sądowi Administracyjnego. - Za te kwestie odpowiada ustawa, czyli Sejm ma prawo przenieść do dowolnej instytucji sądowej kwestie odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej - oznajmił Smoliński.

- NSA już zajmuje się kwestią odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów sądów administracyjnych, więc nie powinniśmy robić podziałów na różnych sędziów - dodał. Zdaniem posła PiS proponowane zapisy związane z tzw. testem niezależności sędziego dotyczą tylko niektórych okoliczności i poszczególnych spraw, nie zaś ogólnego prawa danego sędziego do orzekania. - Nie ma żadnego zagrożenia, że w związku z tym testem wydłużeniu ulegną procesy - zakończył poseł Smoliński i zaapelował do opozycji, by poparła projekt wynegocjowany przez ministra Szymona Szynkowskiego vel Sęka.

"Premier prosi rozpaczliwie o pomoc, bo Ziobro tupnął"

- Jak trzeba coś naprawiać to przychodzicie do opozycji - stwierdził przewodniczący klubu KO Borys Budka. - Fundusz Odbudowy został stworzony, mimo sprzeciwu eurosceptyków z PiS. Gdy doszło do głosowania nad KPO w Polsce najważniejsi ministrowie w rządzie PiS także nie poparli tych pieniędzy, a dziś wracacie do Sejmu z kolejną ustawą, która ma naprawiać wasze błędy z ostatnich siedmiu lat, przez co doszło do destrukcji wymiaru sprawiedliwości - dodał.

Jak stwierdził Budka, "premier Morawiecki jeszcze niedawno mówił, że pieniądze z KPO nie są potrzebne (...), a dziś szef rządu prosi własnego ministra o konsultacje w sprawie poparcia tego projektu". - Teraz premier rozpaczliwie prosi opozycję o pomoc (...), bo Ziobro tupnął i ten rząd nie może uchwalić tej ustawy - stwierdził poseł KO.

- Dziś PiS mówi o wątpliwościach wobec testu niezależności. Ale kto ma wątpliwości? Wasz prezydent, który z wielką odwagą tupnął i powiedział, że tej ustawy nie podpisze - stwierdził Budka i zaapelował, by odblokować fundusze w ramach KPO. - Jesteśmy gotowi do pracy, tak jak jesteśmy od 21 miesięcy. To dzięki opozycji w Polsce udało się ratyfikować KPO, bo nie macie większości we własnym rządzie - powiedział Budka.

- Jesteśmy gotowi, by na tym posiedzeniu uchwalić ten projekt ustawy, mamy swoje wspólne opozycyjne poprawki i wywalcie szkodników, którzy nazywają was szkodnikami. (...) Pokażcie na koniec rządów, że premier to premier, a nie marionetka w rękach własnych ministrów - zakończył przedstawiciel KO.

Opozycja deklaruje wspólne poprawki do ustawy

- Nie wierzę Prawu i Sprawiedliwości, że ten projekt jest już na pewno ustalony z Komisją Europejską i na pewno realizuje wszelkie wymogi dotyczące odblokowania środków w ramach KPO - stwierdziła przedstawicielka Lewicy Anna Maria Żukowska. W jej opinii podobne deklaracje naprawy systemu sprawiedliwości padały ze strony PiS rok temu, jednak pieniądze do Polski nadal nie dotarły.

- Ten projekt to taka gra w kotka i myszkę. Walczycie o te pieniądze od dwóch lat. To niewiarygodne - stwierdziła Żukowska i zdeklarowała, że jeśli PiS chciałby odblokować te środki rząd powinien przywrócić Polsce praworządność. - Wszystkie demokratyczne ugrupowania parlamentarne zgłoszą wspólne poprawki wobec tego projektu - podkreśliła.

Przedstawiciel ludowców stwierdził, że "prawdziwym hamulcowym środków z KPO dla Polski jest Zbigniew Ziobro", który "zaraz zostanie nagrodzony pozostaniem w rządzie i będzie dysponował pieniędzmi unijnymi". - Jeśli będzie pan konsekwentny to wspólne prace PiS-u z opozycją powinny zakończyć się sukcesem, a minister Ziobro powinien zostać wyrzucony z rządu - powiedział poseł Krzysztof Paszyk.

- Będziemy proponować, by odpowiedzialność zawodową sędziów powierzyć sędziom, którzy mają co najmniej siedmioletni staż w Sądzie Najwyższym - zapowiedział przedstawiciel KP-PSL i zaapelował to szefa rządu, by "usunąć z przestrzeni publicznej rzutki, które psują klimat" wokół wspólnego uchwalenia nowelizacji w porozumieniu z opozycją.

- To, co wynegocjował premier i minister Szymański w 2020 roku jest złe, jeśli chodzi o polską przewagę kompetencyjną wobec UE - stwierdził poseł Konfederacji Krzysztof Bosak. Jak powiedział, "pieniądze, które obiecano Polakom do dziś nie dotarły, wprowadzono Polskę we wspólny system kredytowy i wspólny system podatków federalnych, które są naliczane wstecznie i w system warunkowy". - Ta ustawa jest sprzeczna z konstytucją i wprowadza relatywizm ustrojowy. (...) To kompletny bubel prawny, zdrada premiera Morawieckiego i rządu PiS - zakończył Bosak.

Zdaniem przedstawiciela Polski 2050 Michała Gramatyki, "opozycja przedłoży wspólne poprawki, dające minimum praworządności w obszarze dyscyplinarnym". - Proszę jednak nie liczyć na to, że podniesiemy rękę za zapisami łamiącymi konstytucję - dodał.

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. Brak zgody w obozie władzy

Zgodnie z projektem, sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów będzie rozstrzygał Naczelny Sąd Administracyjny, a nie, jak obecnie, Izba Odpowiedzialność Zawodowej SN. Propozycja nowelizacji przewiduje też poszerzenie zakresu tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego, który mogłaby inicjować nie tylko strona postępowania, ale także z urzędu sam sąd. Projekt uzupełnia także sposób badania bezstronności sędziego.

Zapisy proponowane w nowelizacji to efekt negocjacji ministra ds. europejskich Szymona Szynkowskiego vel Sęka z Komisją Europejską. Rozmowy w Brukseli rządu z KE były niezbędne, by wypełnić kamień milowy związany z kwestiami praworządności, dzięki czemu Polska mogłaby otrzymać środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy. W obozie władzy nie ma jednak powszechnej zgody na proponowane zmiany.

Premier Mateusz Morawiecki przekonuje, że poparcie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym "byłoby dobre dla Polski", ponieważ zapewni przyjęcie blokowanych środków w ramach KPO, co w obliczu kryzysu ekonomicznego zwiększyłoby bezpieczeństwo ekonomiczne oraz zagwarantowałoby rozwój kraju.

Na innym stanowisku stoi jednak Solidarna Polska, której zdaniem wynegocjowane przez ministra Szynkowskiego vel Sęka i proponowane przez posłów PiS zapisy naruszają konstytucje i godzą w suwerenność państwa polskiego.

- KPO to bardzo wysoko oprocentowana pożyczka, a Polska skorzystałaby o wiele bardziej, gdyby wzięła indywidualną pożyczkę na rynku kredytowym - przekonywał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przed poprzednim spotkaniem z premierem w tej samej sprawie.

Ziobryści to jednak nie jedyny problem stronników Mateusza Morawieckiego na drodze ku uzyskaniu środków unijnych. Jak dowiedziała się Interia, propozycja przywieziona przez ministra ds. europejskich z Brukseli zakłada okrojenie kompetencji głowy państwa w zakresie sądownictwa, na co kategorycznie nie zgadza się Andrzej Duda. - Najpierw zrobili prezydenta w konia, a potem zaczęli opowiadać o dobrej atmosferze. Bajki to można serwować, ale dzieciom - usłyszeliśmy w Pałacu.

Z kolei Donald Tusk podczas konferencji prasowej w Senacie stwierdził , że jeśli nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym wystarczy, by do Polski trafiły pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, Koalicja Obywatelska i cała opozycja "nie będą temu przeszkadzać" i umożliwi przyjęcie projektu.