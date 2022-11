W najnowszej nowelizacji rządzący zapowiadają powrót do propozycji umieszczenia kamer w lokalach wyborczych. Te nie miałyby rejestrować jak oddajemy głosy, a nadzorować pracę komisji wyborczych. Rozwiązanie miałoby pomóc w rozstrzyganiu ewentualnych sporów wyborczych.

Więcej lokali wyborczych

To jednak nie jedyna zmiana. Druga propozycja dotyczy samych komisji, o czym wielokrotnie mówił Jarosław Kaczyński. Okręg wyborczy powinien obejmować od 500 do 4 tys. mieszkańców. Jak uważa prezes PiS, mieszkańcy mniejszych miejscowości, ze względu na odległość od miejsc, w których mogą oddać głos, często rezygnują z przysługującego im prawa. By im to ułatwić, lokale wyborcze miałyby powstać także w tych najmniejszych miejscowościach.

Reklama

Tu opozycja zarzuca rządzącym, że chodzić ma zapewne o otworzenie lokali w pobliżu kościołów, a więc o troskę o najtwardszy elektorat PiS-u.

Zmiana sposobu liczenia głosów

Jest i trzecia zmiana. Ta dotyczy prezentowania karty wyborczej po wyciągnięciu z urny. W tej chwili komisje dzielą się na podgrupy i każda zajmuje się częścią kart. Zgodnie z propozycją, PiS chce, by po wyciągnięciu karty z urny obejrzeli ją wszyscy członkowie komisji i wówczas podjęli decyzję, czy jest to głos ważny czy nie. W przypadku tego rozwiązania pojawiają się głosy, że to znacznie wydłuży czas liczenia głosów.

Zjednoczona Prawica na ewentualna zmianę ordynacji wyborczej ma czas do pół roku przed jesiennymi wyborami w 2023 roku, czyli najpóźniej do kwietnia przyszłego roku.