Nowe zasady składania wniosków o zasiłki od 1 lipca. ZUS ogłasza

Anna Gburek

Anna Gburek

ZUS zmienia zasady składania wniosków o zasiłki. Od 1 lipca 2026 r. dokumenty składane elektroniczne są uznawane za równoważne z wersją papierową. Nowy sposób ma ułatwić i przyspieszyć składanie wniosków.

Nowoczesny budynek ZUS z logo nad wejściem, elewacja w bieli i zieleni.
ZUS zmienia zasady składania wniosków o zasiłkiPawel Cetka-SobotkiewiczEast News

Spis treści:

  1. Nowy sposób składania wniosków o zasiłek do ZUS. Co się zmieniło?
  2. Koniec z papierowymi wnioskami o zasiłki

ZUS na swojej stronie poinformował o zmianach w sposobie wysyłania wniosków o zasiłki chorobowe czy opiekuńcze. Zmiany obowiązują od 1 lipca 2026 r. Konkretne procedury różnią się jednak w zależności od tego, kto jest płatnikiem składek.

Nowy sposób składania wniosków o zasiłek do ZUS. Co się zmieniło?

W przypadku firm zatrudniających powyżej 20 pracowników to właściciel ustala prawo do zasiłku i go wypłaca. W takiej sytuacji pracownik ma obowiązek złożyć wniosek o zasiłek do pracodawcy. Może to zrobić:

  • w wersji papierowej z własnoręcznym podpisem;
  • elektronicznej, np. za pośrednictwem wewnętrznych systemów funkcjonujących w firmie np. poczty elektronicznej czy systemów kadrowo-płacowych lub jako skan dokumentu.

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W przypadku, gdy firma zatrudnia mniej niż 20 pracowników, ustalaniem prawa do zasiłków i jego wypłatą zajmuje się ZUS. Wówczas pracownik musi złożyć wniosek w terminie 7 dni od otrzymania dokumentów:

  • w formie papierowej z własnoręcznym podpisem;
  • w formie dokumentu elektronicznego na PUE/ eZUS albo na adres do doręczeń elektronicznych. Wniosek taki musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem udostępnionym przez ZUS.

W sytuacji, kiedy pracodawca otrzyma od pracownika wniosek, pomimo że nie wypłaca zasiłku, ma on obowiązek przekazania go do ZUS. Może to zrobić w postaci papierowej albo elektronicznej przez portal eZUS.

Koniec z papierowymi wnioskami o zasiłki

ZUS podkreśla, że dokumenty wysłane drogą elektroniczną są równoważne z wersją papierową.

Kiedy wniosek o zasiłek zostanie złożony w wersji elektronicznej, płatnik nie musi ponownie składać go w wersji papierowej.

Niektóre wnioski o zasiłek wymagają dołączenia dokumentacji uzupełniającej. Na tym polu ZUS również wprowadził zmiany. Podobnie jak z wnioskami, dokumenty można złożyć w wersji:

  • oryginalnej,
  • kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem,
  • elektronicznej kopii tych dokumentów (np. skany).

Nowy sposób składania wniosków i dokumentów uzupełniających ma przyspieszyć procedury i zredukować liczbę papierowych wniosków.

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