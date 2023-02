Nowe zasady dla spadkobierców. Sejm pracuje nad rewolucją w przepisach

Informacje o zmianach w prawie spadkowym ogłoszone zostały już pod koniec 2022 roku. Mają one ułatwić procedurę spadkową najbliższym członkom rodziny. Projekt wreszcie trafił do Sejmu, a posłowie przekazali go do dalszych prac w komisji. Dlaczego?

Zmiany w prawie spadkowym. Po co?

Zmiany w prawie spadkowym mają na celu przyspieszenie całej procedury dziedziczenia. Przy okazji zmniejszony zostaje koszt rozpatrywania tego typu spraw. Jest to możliwe do osiągnięcia przez skrócenie linii spadkobierców.

Nowe zasady mają również być uczciwą formą dziedziczenia. Dlatego też wprowadzone zostały zmiany na korzyść osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych. Istnieją również dwie grupy osób, które będą mogły zostać odsunięte od prawa do spadku. Są to osoby z zaległymi alimentami oraz ci, którzy odmawiają opieki nad spadkodawcą.

Jakie zmiany w prawie spadkowym?

Pierwszą zmianą jest skrócenie linii osób do spadku. Wcześniej trzecią grupą spadkową byli dziadkowie, ich rodzeństwo i cała ich dalsza rodzina. Obecnie prawo do spadku będą mieć wyłącznie dziadkowie, ich rodzeństwo oraz potomstwo.

W przypadku dzieci i osób ubezwłasnowolnionych również ułatwiono procedurę dziedziczenia. Wcześniej konieczne było złożenie dokumentów do 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy. Obecnie będzie możliwość zawieszenia daty złożenia decyzji spadkowej. Będzie to możliwe w sytuacji, gdy oświadczenie wymagać będzie zgody sądu opiekuńczego.

Zmiany w prawie spadkowym. Co stało się z projektem w Sejmie?

8 lutego projekt zmian w prawie spadkowym był procedowany w Sejmie. Finalnie jednak nie został zaakceptowany. Skierowano go do komisji sejmowej celem dalszych prac. Okazało się, że wniosek wymaga doprecyzowania pewnych zapisów, które się w nim znajdują.

Opozycja odrzuciła dokument dotyczący zmian w prawie spadkowym także dlatego, że - jak twierdzi - w projekcie znajdują się punkty niezwiązane z dziedziczeniem. Dotyczyły one m.in. stowarzyszeń oraz ewidencji gruntów.

Projektem zajmie się teraz sejmowa komisja nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach.



