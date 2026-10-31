W skrócie Bogdan Święczkowski wydał zarządzenie, w którym wyznaczył dni od 3 do 6 listopada jako wolne od pracy dla pracowników Trybunału Konstytucyjnego z zachowaniem wynagrodzenia.

Święczkowski podważył decyzję Anny Korwin-Piotrowskiej o zawieszeniu pracowników TK, uznając jej zarządzenie za takie, które nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

W piątek doszło do eskalacji kryzysu w TK.

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Anna Korwin-Piotrowska poinformowała w swoich zarządzeniu, że zawieszenie nie dotyczy pracowników, z którym będzie się kontaktowała osobiście.

Odniósł się do tego w swoim zarządzeniu Bogdan Święczkowski. "Pracownicy nie mają obowiązku stawiać się na nielegalne wezwania osób nieuprawnionych" - napisał. Przekazał też, że zarządzenie Korwin-Piotrowskiej nie wywołuje skutków prawnych.

W opublikowanym na stronie TK zarządzeniu Korwin-Piotrowska, która jako najstarsza stażem sędzia TK, kieruje obecnie Trybunałem Konstytucyjnym, poinformowała, że uchyliła wydane dotychczas upoważnienia wydane na podstawie art. 12 ust. 2 lub 3 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Chodzi o upoważnienia wydane przez Bogdana Święczkowskiego, który od piątku ma zarządzoną przerwę w czynnościach prezesa TK.

Spór o TK. Korwin-Piotrowska zaleciła pracę zdalną

Do odwołania zostało też ograniczone wykonywanie zadań przez Kancelarię Trybunału Konstytucyjnego i Biuro Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego z wyjątkiem realizacji zadań wskazanych przez nią, zawiesiła też wykonywanie obowiązków pracowniczych, w tym stawianie się do pracy w siedzibie Trybunału, z wyłączeniem pracowników, którzy zostaną przez nią poinformowani o konieczności stawiennictwa. Pracownicy zachowali prawo do wynagrodzenia.

Ze względów bezpieczeństwa Anna Korwin-Piotrowska zaleciła też sędziom TK wykonywanie obowiązków poza siedzibą Trybunału, a ci sędziowie i pracownicy, którzy zostaną wezwani do siedziby, mają korzystać z wejść wskazanych w komunikatach. Czas pracy wezwanych pracowników "może być ustalany, z zachowaniem przepisów ustawowych, w wymiarze innym niż dotychczas obowiązujący".

Zawiesiła również funkcjonowanie biura podawczego Trybunału Konstytucyjnego - korespondencję do Trybunału Konstytucyjnego należy kierować za pośrednictwem operatora pocztowego.

Swoje decyzje w zarządzeniu argumentuje "przywróceniem prawidłowego wykonywania zadań przez Trybunał Konstytucyjny oraz mając na względzie możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia sędziów i pracowników Trybunału Konstytucyjnego"

Spór o Trybunał Konstytucyjny. Prezes i wiceprezes zawieszeni

W piątek doszło do poważnej eskalacji kryzysu dotyczącego TK. Tego dnia wieczorem przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się policja, a na stronie TK informacja ws. zarządzenia przerwy w czynnościach służbowych prezesa Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Kierującą TK została Korwin-Piotrowska, jako najstarsza stażem.

Przed TK nasiliły się protesty, a udział w nich wzięli posłowie opozycji, w tym m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński.

W związku z wydarzeniami w Trybunale Konstytucyjnym prezydent Karol Nawrocki przerwał zaplanowany wcześniej lot do Senegalu i wrócił do kraju.



