Nowe zagrożenie w Europie. Może dotrzeć także do Polski

Polska Już 15 marca rozpocznie się nabór wniosków. Nowe zasady dopłat

Na początku marca pojawił się kolejny raport PIORIN – Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Przedstawiono w nim aktualne informacje na temat patogenów i szkodników, na które powinni uważać nasi rolnicy. Czy jest coś, czego trzeba się szczególnie obawiać?

Co roku państwa członkowskie Unii Europejskiej zgłaszają do KE ok. 2 tys. przypadków wykrycia szkodliwych dla roślin organizmów. Są one charakteryzowane jako chorobotwórcze i szkodzące uprawom. Ostatni raport PIORIN ostrzega przed zagrożeniami, które mogą utrudnić pracę zarówno rolnikom, jak i uprawę ogrodnikom amatorskim. Na co trzeba uważać?

Reklama

Polifagiczny grzyb zagraża uprawom ziemniaka

Fusarium brachygibbosum jest zagrożeniem dla różnych gatunków roślin zielnych zdrewniałych. Wywodzi się z egzotycznych państw. Zauważono go m.in. w Azji, Ameryce i Australii. Pojawił się również w Europie. Ten polifagiczny grzyb został wykryty na: osadach z dna morskiego, w glebie, nasionach komosy ryżowej, a także w pszenicy durum.

Czytaj również: Rolnicy sparaliżowali Brukselę. Blisko 3000 traktorów na ulicach miasta

Fusarium brachygibbosum zaatakował też uprawy ziemniaków. Polifagiczny grzyb może wywoływać w nich suchą zgniliznę bulw. Efektem jest obumieranie i mumifikacja roślin. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) sklasyfikował fusarium brachygibbosum jako agrofaga i oznaczył grzyb jako potencjalne zagrożenie fitosanitarne w UE.

Wirusy i patogeny mogą atakować bataty oraz winorośla

W 27. raporcie PIORIN możemy też zauważyć informacje na temat wirusa chlorotycznej karłowatości batata. „Sweet potato chlorotic stunt virus” podlega w krajach UE obowiązkowi zwalczania. Wirusa wykryto dotychczas w Holandii, Hiszpanii, Portugalii i Belgii.

Czytaj również: Początek roku trudny dla polskiego rolnictwa. Jest perspektywa poprawy

PIORIN ostrzega też hodowców winorośli. Zauważono, że w Europie rozprzestrzenia się patogen winorośli Vitis vinifera, określany na świecie jako "Grapevine red globe virus". Pojawił się już w Czechach, Hiszpanii, Francji, Niemczech, Słowenii, na Węgrzech i w Wlk. Brytanii. Objawami są czerwone przebarwienia, plamy i cętkowatość na liściach.

Pluskwiak z rodziny Cicadelidae atakuje zdrewniałe gatunki liściaste

Orientus ishidae został zauważony w Ameryce Północnej, a także w Azji i kilkunastu krajach Unii Europejskiej. To polifag, który poraża gatunki liściaste. W 2014-2015 r. owada zidentyfikowano również w Polsce na terenie województwa: dolnośląskiego, małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego.

Dorosłe osobniki pluskwiaka odżywiają się sokami z roślin. Ich obecność można zauważyć stwierdzając uszkodzenia powstałe w wyniku żerowania. Są widoczne na liściach w postaci dużej plamy, wpierw brązowiejącej, a następnie obejmującą nerkozą całego liścia. Orientus ishidae jest uważany za potencjalnego wektora fitoplazm porażających rośliny.

Czytaj również:

Prezydent Duda: Nasz eksport artykułów spożywczych jest siłą napędową rolnictwa

Brak warzyw i owoców Polsce nie grozi. "Ale cenowo może czekać nas armagedon"

Senat poparł ustawę o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej