"Wydaliśmy ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla części północnej, północno-zachodniej i centralnej Polski" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy z wtorku na środę trzeba się liczyć z tym zagrożeniem w ośmiu województwach na północy Polski.
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Pogoda. Nowe ostrzeżenia od IMGW, chodzi o gęste mgły
We wtorek rano na południu Polski utrzymywały się gęste mgły ograniczające miejscami widzialność poniżej 200 metrów. Wieczorem to samo zjawisko pojawi się ponownie, tym razem w północnej części kraju.
Synoptycy IMGW ostrzegają, że mgły występujące między innymi w części Pomorza, kujaw i Wielkopolski mogą powodować "utrudnienia w ruchu drogowym".
Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do panujących warunków - napisano w komunikacie.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia wejdą w życie o północy i utrzymają się do godz. 9:00 w środę. Swoim zasięgiem objęły województwa:
- kujawsko-pomorskie;
- południową połowę pomorskiego;
- zachodnie krańce warmińsko-mazurskiego;
- północną część łódzkiego;
- zachodnie powiaty mazowieckiego;
- północną część wielkopolskiego;
- większość zachodniopomorskiego (bez krańców północno-wschodnich);
- północne krańce lubuskiego.
W tych miejscach z powodu gęstej mgły widzialność może miejscami spadać poniżej 200 metrów.
W innych miejscach również poruszanie się po drogach i chodnikach może być niebezpieczne.
Mgły mogą występować w całym kraju. Synoptyk ostrzega
Zagrożenie największe będzie na północy, jednak nie oznacza to, że w pozostałych częściach kraju będzie zupełnie bezpiecznie, na co zwróciła uwagę Agnieszka Prasek, rzecznik IMGW.
"W nocy z wtorku na środę w całym kraju prognozowane są silne zamglenia oraz mgły, które mogą ograniczać widzialność" - podkreśliła synoptyk w nagraniu opublikowanym na profilu IMGW na Facebooku:
"Warunki na drogach mogą być miejscami trudne. Zalecamy ostrożność i bieżące śledzenie naszych ostrzeżeń, komunikatów" - radzi Agnieszka Prasek.
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