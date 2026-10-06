"Wydaliśmy ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla części północnej, północno-zachodniej i centralnej Polski" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy z wtorku na środę trzeba się liczyć z tym zagrożeniem w ośmiu województwach na północy Polski.

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Pogoda. Nowe ostrzeżenia od IMGW, chodzi o gęste mgły

We wtorek rano na południu Polski utrzymywały się gęste mgły ograniczające miejscami widzialność poniżej 200 metrów. Wieczorem to samo zjawisko pojawi się ponownie, tym razem w północnej części kraju.

Synoptycy IMGW ostrzegają, że mgły występujące między innymi w części Pomorza, kujaw i Wielkopolski mogą powodować "utrudnienia w ruchu drogowym".

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do panujących warunków - napisano w komunikacie.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia wejdą w życie o północy i utrzymają się do godz. 9:00 w środę. Swoim zasięgiem objęły województwa:

kujawsko - pomorskie ;

południową połowę pomorskiego ;

zachodnie krańce warmińsko - mazurskiego ;

północną część łódzkiego ;

zachodnie powiaty mazowieckiego ;

północną część wielkopolskiego ;

większość zachodniopomorskiego (bez krańców północno-wschodnich);

północne krańce lubuskiego.

W ośmiu województwach od północy obowiązywać będą ostrzeżenia pierwszego stopnia w związku z możliwymi gęstymi mgłami IMGW materiał zewnętrzny

W tych miejscach z powodu gęstej mgły widzialność może miejscami spadać poniżej 200 metrów.

W innych miejscach również poruszanie się po drogach i chodnikach może być niebezpieczne.

Mgły mogą występować w całym kraju. Synoptyk ostrzega

Zagrożenie największe będzie na północy, jednak nie oznacza to, że w pozostałych częściach kraju będzie zupełnie bezpiecznie, na co zwróciła uwagę Agnieszka Prasek, rzecznik IMGW.

"W nocy z wtorku na środę w całym kraju prognozowane są silne zamglenia oraz mgły, które mogą ograniczać widzialność" - podkreśliła synoptyk w nagraniu opublikowanym na profilu IMGW na Facebooku:

"Warunki na drogach mogą być miejscami trudne. Zalecamy ostrożność i bieżące śledzenie naszych ostrzeżeń, komunikatów" - radzi Agnieszka Prasek.

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