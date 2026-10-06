Nowe zagrożenie na drogach i chodnikach. Pojawi się we wtorek wieczorem

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Ostrzeżenia IMGW wydano dla ośmiu województw, ale groźnie może być w całym kraju. Wieczorem i w nocy pojawią się gęste mgły, istotnie obniżające widzialność. Synoptycy na mapach wyróżnili tereny na północy Polski - tam niedługo zaczną obowiązywać żółte alerty.

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Gęsta mgła, ograniczająca widzialność poniżej 200 metrów. Przed tym zagrożeniem wydano nowe ostrzeżenia IMGW
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed gęstą mgłą zaczną obowiązywać o północyŁukasz Nowaczyk/Agencja Wyborcza/IMGWmateriał zewnętrzny

"Wydaliśmy ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla części północnej, północno-zachodniej i centralnej Polski" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy z wtorku na środę trzeba się liczyć z tym zagrożeniem w ośmiu województwach na północy Polski.

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Pogoda. Nowe ostrzeżenia od IMGW, chodzi o gęste mgły

We wtorek rano na południu Polski utrzymywały się gęste mgły ograniczające miejscami widzialność poniżej 200 metrów. Wieczorem to samo zjawisko pojawi się ponownie, tym razem w północnej części kraju.

Synoptycy IMGW ostrzegają, że mgły występujące między innymi w części Pomorza, kujaw i Wielkopolski mogą powodować "utrudnienia w ruchu drogowym".

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do panujących warunków - napisano w komunikacie.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia wejdą w życie o północy i utrzymają się do godz. 9:00 w środę. Swoim zasięgiem objęły województwa:

  • kujawsko-pomorskie;
  • południową połowę pomorskiego;
  • zachodnie krańce warmińsko-mazurskiego;
  • północną część łódzkiego;
  • zachodnie powiaty mazowieckiego;
  • północną część wielkopolskiego;
  • większość zachodniopomorskiego (bez krańców północno-wschodnich);
  • północne krańce lubuskiego.
Mapa Polski z zaznaczonym na żółto obszarem obejmującym północno-zachodnią i centralną część kraju oraz widocznymi granicami województw i miastami takimi jak Bydgoszcz, Toruń czy Poznań, na tle jasnoniebieskiego tła.
W ośmiu województwach od północy obowiązywać będą ostrzeżenia pierwszego stopnia w związku z możliwymi gęstymi mgłamiIMGWmateriał zewnętrzny

W tych miejscach z powodu gęstej mgły widzialność może miejscami spadać poniżej 200 metrów.

W innych miejscach również poruszanie się po drogach i chodnikach może być niebezpieczne.

Mgły mogą występować w całym kraju. Synoptyk ostrzega

Zagrożenie największe będzie na północy, jednak nie oznacza to, że w pozostałych częściach kraju będzie zupełnie bezpiecznie, na co zwróciła uwagę Agnieszka Prasek, rzecznik IMGW.

"W nocy z wtorku na środę w całym kraju prognozowane są silne zamglenia oraz mgły, które mogą ograniczać widzialność" - podkreśliła synoptyk w nagraniu opublikowanym na profilu IMGW na Facebooku:

"Warunki na drogach mogą być miejscami trudne. Zalecamy ostrożność i bieżące śledzenie naszych ostrzeżeń, komunikatów" - radzi Agnieszka Prasek.

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