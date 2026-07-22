Spis treści: Komponent Obrony Pogranicza. Zmiany w WOT Nazwa to nie przypadek Czym będą się zajmowali żołnierze Komponentu Obrony Pogranicza?

Komponent Obrony Pogranicza rozpoczął działalność w strukturach Wojsk Obrony Terytorialnej 1 lipca 2026 roku, a dwa tygodnie później minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oficjalnie powołał jego czterech dowódców.

Komponent Obrony Pogranicza. Zmiany w WOT

Nie są to nowe jednostki tworzone od podstaw, lecz przeformowane brygady WOT, które od lat działają na terenach przygranicznych. Reforma oznacza jednak znacznie więcej niż zmianę nazwy.

Brygady otrzymają własne odcinki odpowiedzialności, nowe zadania oraz rozbudowane zaplecze logistyczne związane z ochroną granicy i utrzymaniem infrastruktury obronnej.

Docelowo Komponent Obrony Pogranicza ma liczyć ponad 15 tys. żołnierzy skupionych w czterech brygadach, 16 batalionach obrony pogranicza oraz batalionach logistycznych i wyspecjalizowanych pododdziałach saperskich, rozpoznawczych oraz bezzałogowych.

Jednocześnie zwiększy się udział żołnierzy zawodowych - z około 10 proc. w typowych brygadach WOT do około 20 proc. w jednostkach pogranicza. Ma to zapewnić całodobową gotowość, sprawniejsze dowodzenie oraz stałą obsługę infrastruktury, magazynów, systemów rozpoznawczych i nowoczesnego wyposażenia.

Nazwa to nie przypadek

Nowa formacja nawiązuje nazwą do Korpusu Ochrony Pogranicza utworzonego w 1924 roku do zabezpieczenia wschodnich granic II Rzeczypospolitej.

Dzisiejszy Komponent Obrony Pogranicza nie odtwarza jednak historycznej organizacji, lecz odpowiada na współczesne zagrożenia związane z wojną w Ukrainie, działaniami hybrydowymi Rosji i Białorusi oraz presją migracyjną.

Brygady będą współpracować ze Strażą Graniczną, policją i administracją publiczną, a jednocześnie przejmą odpowiedzialność za utrzymanie infrastruktury programu "Tarcza Wschód", obejmującego budowę umocnień i systemów zabezpieczeń na niemal 700-kilometrowym odcinku wschodniej granicy Polski.

Czym będą się zajmowali żołnierze Komponentu Obrony Pogranicza?

Podstawowym zadaniem Komponentu Obrony Pogranicza będzie stałe wspieranie Straży Granicznej w ochronie granic z Białorusią, Rosją i Ukrainą.

Żołnierze będą prowadzić patrole, obserwować wyznaczone odcinki, zabezpieczać miejsca szczególnie narażone na nielegalne przekroczenia granicy oraz reagować na wszelkie incydenty, w tym pojawienie się niezidentyfikowanych osób, pojazdów czy dronów.

Każda kompania ma odpowiadać za konkretny fragment pogranicza, dzięki czemu żołnierze będą doskonale znali teren, sieć dróg, przeprawy, kompleksy leśne i inne miejsca o kluczowym znaczeniu dla prawidłowego wykonania zadań.

Do nowych obowiązków będzie należało także zabezpieczanie schronów, magazynów, stanowisk oporu czy zapór przeciwczołgowych oraz regularna kontrola ich stanu technicznego i usuwanie uszkodzeń.

Z tego powodu każda brygada zostanie wzmocniona batalionem logistycznym oraz pododdziałami saperskimi. Żołnierze będą również współpracować z samorządami i innymi służbami, przygotowując teren do sprawnego działania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia militarnego.

Istotnym elementem służby będzie także wykorzystanie nowoczesnych technologii. Kadra nowego komponentu przejdzie szkolenia z obsługi dronów, systemów antydronowych oraz sprzętu wykorzystywanego do rozpoznania i ochrony przeciwlotniczej, w tym zestawów PILICA+. Brygady otrzymają więcej bezzałogowców, radarów, środków przeciwpancernych oraz lekkiego uzbrojenia wsparcia.





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