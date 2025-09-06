ZUS informuje ubezpieczonych: Takie będą emerytury

ZUS poinformował o zakończeniu procesu przygotowywania i publikacji informacji o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU) za 2024 r. Dokumenty trafiły na profile PUE/eZUS oraz do aplikacji mobilnej mZUS i obejmują dane 23,96 mln osób. Od 2020 r. Zakład nie wysyła już papierowych listów z wyliczeniami, chyba że ubezpieczony poprosi o to indywidualnie.

IOSKU zawiera trzy podstawowe elementy: zwaloryzowany kapitał początkowy, zaktualizowaną wysokość składek emerytalnych oraz stan środków zapisanych na subkoncie. Dodatkowo osoby, które ukończyły 35 lat, mogą sprawdzić prognozę wysokości przyszłej emerytury. Szczególne znaczenie ma tegoroczna waloryzacja czerwcowa - kapitał początkowy oraz składki zwiększono o 14,41 proc., a środki zgromadzone na subkontach o 9,49 proc.

Dostęp do dokumentów jest możliwy po zalogowaniu się na profil PUE/eZUS. W panelu "Ubezpieczonego" należy wybrać zakładkę "Informacje o stanie konta", wskazać rok 2024 i pobrać plik PDF, który można zapisać lub wydrukować. Tę samą procedurę przewidziano w aplikacji mobilnej. Do dyspozycji są także kalkulatory emerytalne ZUS, które wyliczają prognozę na podstawie zgromadzonych środków, wieku przejścia na emeryturę oraz tablic średniego dalszego trwania życia publikowanych przez GUS.

Instytucja przypomina, że wyliczenia mają charakter orientacyjny, a ostateczna wysokość świadczenia zależy od dalszych zarobków i stażu składkowego.

Na jakie emerytury mogą liczyć dzisiejsi pracownicy?

Od stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 4666 zł brutto miesięcznie, a najniższa emerytura po marcowej waloryzacji osiągnęła poziom 1878,91 zł brutto, czyli około 1709,81 zł netto.

Dla osób zarabiających minimalną krajową to kluczowy punkt odniesienia. W praktyce bowiem wyliczona emerytura przy długim stażu pracy często nie osiąga ustawowego minimum, dlatego ZUS podnosi świadczenie do gwarantowanego poziomu. Warunkiem jest jednak spełnienie kryterium stażowego - co najmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych w przypadku kobiet oraz 25 lat w przypadku mężczyzn.

Brak wymaganego stażu oznacza, że podwyższenie świadczenia do minimum nie przysługuje.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku osób osiągających wynagrodzenie na poziomie średniej krajowej (8748,63 zł brutto w II kwartale 2025). Prognozy przygotowywane na podstawie kalkulatorów ZUS i dostępnych symulacji wskazują, że przy czterech dekadach pracy świadczenie może wynieść kilka tysięcy złotych brutto miesięcznie. W niektórych wariantach kwota sięga około 5-7 tys. zł brutto, czyli około 4250-5950 zł netto, choć ostateczny wynik zależy od wielu czynników: tempa wzrostu wynagrodzeń w karierze zawodowej, ewentualnych przerw w odprowadzaniu składek, czy wieku przejścia na emeryturę.

Każdy dodatkowy rok aktywności zawodowej realnie zwiększa wysokość świadczenia, bo podnosi zgromadzony kapitał i skraca okres, przez który jest on dzielony w prognozie dalszego trwania życia. Prognozy Komisji Europejskiej i ZUS pokazują jednak, że w kolejnych dekadach spadać będzie stopa zastąpienia, czyli relacja nowo przyznawanej emerytury do ostatniej pensji. Szacunki wskazują, że bez wprowadzenia reform, do 2040 roku wskaźnik ten obniży się do poziomu około 25-30 proc.

