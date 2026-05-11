W poniedziałek prezydent zamieścił w sieci niespełna dziewięciominutowe nagranie, na którym poinformował o kolejnych wetach, jakich udzielił. Jak zaznaczył, od momentu objęcia przez niego urzędu głowy państwa, na jego biurko trafiło już 241 ustaw.

Karol Nawrocki dodał, że "znaczna część tych ustaw ma charakter techniczny czy administracyjny, często wynikający z konieczności dostosowania do prawa unijnego".

Następnie prezydent nadmienił, że Polacy czekają na realizację obietnic wyborczych, jakie złożyła koalicja rządząca.

Likwidacja CBA. Karol Nawrocki zawetował ustawę

W opublikowanym nagraniu prezydent powiadomił, że zawetował ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. - Trudno zaakceptować sytuację, w której parlament z inicjatywy rządzących zajmuje się projektami prowadzącymi do osłabienia państwa i jego instytucji. Tak właśnie odczytuję ustawę o likwidacji CBA - mówił.

Prezydent podkreślił, że powołanie utworzenie 20 lat temu CBA było ze strony ówczesnego prezydenta Lecha Kaczyńskiego spełnieniem obietnicy "budowy państwa silnego, uczciwego i sprawiedliwego".

- Centralne Biuro Antykorupcyjne było pierwszą służbą zbudowaną od podstaw w wolnej Polsce, niezwiązaną z przeszłością komunistycznego aparatu, nowoczesną, wyspecjalizowaną i skuteczną. Przez lata stało się symbolem determinacji państwa w walce z korupcją, szczególnie tam, gdzie dotyka ona publicznych finansów i skarbu państwa - powiedział prezydent.

- Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90. - stwierdził prezydent.

