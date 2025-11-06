W skrócie Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o KNF, argumentując, że proponowane zmiany są niekorzystne systemowo i społecznie.

Nowelizacja zakładała zniesienie obligatoryjności nakładania kar na firmy ubezpieczeniowe za opóźnienia w likwidacji szkód.

Prezydent uznał, że zmiana osłabiłaby ochronę rynku przed negatywnymi praktykami ubezpieczycieli, zwłaszcza wobec rolników.

"Analiza treści normatywnej ustawy z dnia 26 września 2025 r., powodów i motywów jej uchwalenia oraz przebiegu dyskusji parlamentarnej nie uzasadnia skorzystania z moich prerogatyw do podpisania tej ustawy i zarządzenia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej" - stwierdził prezydent w uzasadnieniu weta.

"Uważam, że uchwalone rozwiązania są niekorzystne systemowo i społecznie" - napisał Karol Nawrocki.

Celem zawetowanej przez głowę państwa nowelizacji była rezygnacja z obligatoryjności nakładania przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) kar na firmy ubezpieczeniowe za każde opóźnienie w likwidacji szkód, nieterminowe odpowiedzi na roszczenia zagraniczne czy przewlekłe postępowania prowadzone dla Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Przepisy przewidywały jednak, że Komisja Nadzoru Finansowego nadal mogłaby karać firmy ubezpieczeniowe za takie opóźnienia.

Według autorów ustawy wprowadzenie fakultatywności karania zapewniłoby KNF możliwość wyboru środka jaki byłby najbardziej właściwy do zastosowania w danej sprawie, a zarazem proporcjonalny do stwierdzonych naruszeń. Chodziło również o swobodę kształtowania polityki nadzorczej.

Prezydent chce chronić rynek przed "negatywnymi praktykami"

W ocenie prezydenta rozwiązania te osłabiłyby "instytucjonalną ochronę przed bezprawnymi praktykami rynkowymi ubezpieczycieli w postaci nieterminowego wypłacania odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenia OC rolników oraz obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych i w wysokości zgodnej z ustawowym zakresem odpowiedzialności gwarancyjnej".

Ponadto uchwalone zmiany mogłyby - zdaniem prezydenta - "stanowić przyczynek do wykształcenia się w najbliższej przyszłości, na masową skalę, negatywnych praktyk rynkowych w postaci nieterminowego wypłacania odszkodowań dla poszkodowanych i ubezpieczonych - rolników".

Ustawa była częścią rządowego pakietu deregulacyjnego.

