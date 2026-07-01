Nowe ustalenia ws. Szpitala Południowego. Media o "handlu" w prosektorium

W skrócie Dziennikarze Onetu ustalili, że w prosektorium Szpitala Południowego w Warszawie miały miejsce nieprawidłowości związane z pobieraniem opłat przez koordynatora.

Koordynator prosektorium miał żądać pieniędzy za czynności, które według prawa nie powinny być dodatkowo opłacane, oraz utrudniać odbiór ciała osobom, które nie chciały zapłacić.

Działania koordynatora prosektorium były przedmiotem zgłoszenia do dyrekcji oraz stały się powodem śledztwa prokuratury dotyczącego fałszowania dokumentów medycznych.

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Kilka tygodni temu portal Zero ujawnił serię nieprawidłowości, do których dochodziła na kierowanym przez radnego KO Dawida Kacprzyka SOR-ze w Szpitalu Południowym w Warszawie.

Teraz pojawiają się kolejne doniesienia - tym razem dotyczące prosektorium w tej placówce, kierowanego przez Artura Habowskiego. Wcześniej sprawę tę częściowo opisali także dziennikarze Zero.

Szpital Południowy w Warszawie. Media o kolejnych nieprawidłowościach

Jak przytaczają dziennikarze Onetu, Habowski miał regularnie pobierać opłaty za usługi, które zgodnie z prawem nie powinny być wykonywane w szpitalu i utrudniać życie osobom, które nie chciały z nich korzystać.

100 złotych musiała zapłacić rodzina, zwracając się do szpitala z prośbą o wydanie ciała, będące obowiązkiem placówki, 500 za ubranie i umalowanie zmarłego (co powinno zostać wykonane przez zakład pogrzebowy), 1000 za balsamację czy od 1500 za "polecenie" rodzinie zakładu pogrzebowego.

Według informacji Onetu w ciągu tylko dwóch miesięcy zeszłego roku w prosektorium Szpitala Południowego zostało ubranych ponad 80 ciał. Oznacza to, przy założeniu najniższej stawki, że Harbowski z samego tego tytułu nielegalnie zarobił ponad 80 tys. złotych.

- Cały szpital miał przykaz, żeby karty zgonu oddawać jemu. I oddawał - stwierdził jeden z byłych pracowników szpitala. W normalnej procedurze szpitalnej karta zgonu zostaje na oddziale, na którym zmarł pacjent i stamtąd też trafia do rodziny. W Szpitalu Południowym sprawa wyglądała jednak inaczej.

"Handel zwłokami" w Szpitalu Południowym w Warszawie

Jak wskazują autorzy reportażu, Habowski zbudował swój biznes właśnie na kartach.

- Tata zmarł w czwartek na intensywnej terapii jesienią zeszłego roku. Zadzwonili, powiedzieli, że karta do odbioru w prosektorium. Zdziwiłam się, bo kilka miesięcy wcześniej umarła mama. Też w szpitalu, tylko że w innym i tam kartę dostałam na oddziale od lekarza prowadzącego - relacjonowała kobieta, która miała kontakt z Habowskim.

Zgodnie z wytycznymi pracowników placówki udała się do prosektorium. - Na korytarzu stały trumny, powkładane jedna w drugą. Pod ścianami, bardzo dużo tych trumien. Zastanawialiśmy się z mężem, skąd w prosektorium trumny, przecież to zakład pogrzebowy przywozi, kiedy przyjeżdża po ciało - wskazała.

Inna bliska zmarłego pacjenta Szpitala Południowego opowiadała o komplikacjach, na które natrafił w prosektorium. - Wszystko już było umówione z tym panem. Wyznaczył godzinę, wiedział, że jeszcze tego samego dnia jest kremacja, a następnego pogrzeb. Że nam zależy na czasie - mówił.

- Najpierw mieliśmy czekać, chociaż przyjechaliśmy punktualnie. A później powiedział, że być może w ogóle dziś nie wyda męża. Dopiero jak pracownik mojego zakładu pogrzebowego poszedł do tego człowieka do biura i dał mu 100 zł, dostaliśmy zgodę na odbiór ciała - wyjaśniła.

Warszawa. Nowe informacje ws. Szpitala Południowego

- Ta stówa to dla niego jakaś symboliczna kasa, bo wiem, ile brał od firm pogrzebowych i za co. U niego była prosta zasada, te zakłady, które odbierały od niego gołe ciała, czyli nie dawały mu zarobić nawet na ubieraniu, od razu stawały się jego wrogami - wskazał z kolei pracownik jednego ze stołecznych zakładów pogrzebowych.

Sam Habowski miał nie dość, że utrudniać pracę części przedsiębiorstw, to porozumieć się z zakładem Sacrum, gdzie oficjalnie miała zostać zatrudniona jego partnerka. Współpraca potrwała dwa lata i ostatecznie zakończyła się ze względu na zbyt wysokie opłaty, których koordynator prosektorium miał żądać za "polecenie usług" bliskim zmarłych.

- Klientka się uparła i zabraliśmy ciało z prosektorium w Południowym. Otwieramy worek - siki. Normalnie nasikał na zwłoki, zapakował i nam przekazał. Jak mi moi pracownicy o tym powiedzieli, zadzwoniłem do niego, a on do mnie: "wy robicie usługi, to sobie umyjcie" - opowiada pracownik.

Działania Artura Habowskiego stały się przedmiotem skargi, która trafiła do szpitalnego związku zawodowego, a stamtąd do dyrekcji - nie przyniosła jednak skutków. - Jeśli rzeczywiście tak jest, to jest to afera łowców skór - mówi rozmówca Onetu, profesor medycyny.

Sytuacja w prosektorium stała się także przedmiotem śledztwa prokuratury. To dotyczy jednak nie działań koordynatora, ale... fałszowania dokumentów medycznych, które miało zostać zgłoszone przez samego Habowskiego.





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