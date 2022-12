Nagranie, na którym widoczny jest mężczyzna grający w tzw. "kubki" zostało opublikowane już rok temu w serwisie YouTuBe w materiale, który przedstawiał sposób działania "ulicznych naciągaczy".

O nowych tropach w śledztwie informowano też w listopadzie tego roku. Wtedy przekazano też, że sprawę Wieczorek bada nowa ekipa śledczych, którzy sprawdzają trop czarnego bmw i dwóch mężczyzn: Daniela S. i Artura W.

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Tą sprawą żyła cała Polska

Iwona Wieczorek zaginęła 16 lipca 2010 roku. Wieczorem wyszła ze znajomymi do klubu w Sopocie. Do domu postanowiła wrócić sama. Po raz ostatni była widziana na trasie deptaku prowadzącego z Sopotu do Gdańska. Kamera monitoringu ostatnia raz zarejestrowała ją po godz. 4 rano.

Kamery zarejestrowały również mężczyznę z ręcznikiem na ramieniu, który przez całą drogę szedł za Wieczorek. Policja próbowała poznać dane osoby z monitoringu, by wezwać go w charakterze świadka. Nikt jednak się nie zgłosił.

Jednym z podejrzanych w sprawie był daleki kuzyn oraz były chłopak Iwony Wieczorek, Patryk P. W toku śledztwa chłopak wielokrotnie zmieniał swoje zeznania. Wiadomo, że spotkał się z Iwoną po drodze z klubu.

Od zaginięcia Wieczorek minęło 12 lat. Sprawą zajmowały się różne grupy śledczych, dalej nie wiadomo, co stało się z dziewczyną w nocy z 16 na 17 lipca.

