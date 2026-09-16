W skrócie Prokuratura poinformowała o nowych ustaleniach na temat drona znalezionego na plaży w Rusinowie.

Bezzałogowiec miał głowicę bojową odłamkowo-burzącą, która została zneutralizowana na miejscu.

Według wstępnych ustaleń śledczych dron to rosyjski Gerbera 2, a postępowanie dotyczy zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób.

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W środę Żandarmeria Wojskowa poinformowała, że żołnierze wydobyli, zbadali i zneutralizowali elementy bezzałogowca, które mogły stanowić zagrożenie. Sam dron został zabezpieczony do dalszych badań laboratoryjnych.

- Zawierał w sobie głowicę bojową odłamkowo-burzącą wraz z zapalnikiem. Udało się odseparować tę głowicę od samego statku powietrznego, a następnie z uwagi na warunki bezpieczeństwa, głowicę zneutralizowano od razu na plaży - przekazał płk Bartosz Okoniewski, zastępca prokuratora okręgowego ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że bezzałogowiec to Gerbera 2 produkowana i wykorzystywana przez Federację Rosyjską.

Prokuratura prowadzi postępowanie ze wstępną kwalifikacją dotyczącą sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób, mającego postać eksplozji materiałów wybuchowych.

Dron z Rusinowa. Wcześniej szef MON mówił o braku uzbrojenia

Dron został znaleziony w poniedziałek, 14 września, w rejonie Rusinowa koło Jarosławca w województwie zachodniopomorskim. O jego zlokalizowaniu przez wojsko i służby hydrograficzne oraz podjęciu z morza poinformował wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

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W poniedziałek minister przekazywał, że z dostępnych wówczas informacji wynikało, iż maszyna "nie ma cech uzbrojenia" i miała bardziej cechy zwiadowcze niż bojowe. Zastrzegał jednocześnie, że ostateczne informacje będą znane po szczegółowej analizie.

Kosiniak-Kamysz informował również, że wstępne oględziny wskazywały na rosyjski bezzałogowiec wojskowy. Według niego maszyna najprawdopodobniej została utracona przez Rosję podczas prób manewrów nad Morzem Bałtyckim.



