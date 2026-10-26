Ile naprawdę zarabiają lekarze w Polsce? Po głośnych doniesieniach o rekordowych wynagrodzeniach Sieć Obywatelska Watchdog Polska postanowiła znaleźć odpowiedź na to pytanie. Do placówek medycznych w całej Polsce rozesłano ponad 1300 wniosków o informację publiczną.

- Odpowiedziało jedynie 161 podmiotów spośród 1358, czyli 12 proc. Z pozostałych blisko dziewięćdziesięciu procent mniej więcej połowa odmówiła, a druga połowa nie odpowiedziała wcale - mówi Interii Szymon Osowski, prezes Watchdog Polska.

- Jednak te 161 placówek dostarczyło nie taką znowu małą liczbę danych, bo aż 18 647 rekordów z kwotami - dodaje.

Według tych danych, otwiera się w nowym oknie mediana pojedynczego lekarskiego kontraktu lub umowy wyniosła 172 594 zł.

Średnie zarobki - według wyliczeń Watchdoga - wynoszą natomiast ponad 239 tys. zł. - Co ósma kwota sięga co najmniej pół miliona złotych, a 248 rekordów przekracza milion - takie kwoty pojawiają się w 56 placówkach. Najwyższa pojedyncza pozycja w zbiorze to 2 979 868 zł - wylicza Szymon Osowski.

Dziennikarskie śledztwo. "Takiej skali się nie spodziewaliśmy"

Kiedy Watchdog zbierał dane, swoje dziennikarskie śledztwo przeprowadzili także dziennikarze Polsat News Ujawnia, otwiera się w nowym oknie. Oni z kolei zapytali 590 placówek medycznych o pierwszą piątkę najlepiej zarabiających lekarzy. Odpowiedziało około 200 podmiotów.

- Stworzyliśmy listę, z której wynika, że w przynajmniej 20 szpitalach w Polsce każdy lekarz z pierwszej piątki zarabia ponad milion złotych rocznie. Takiej skali realizując ten temat się nie spodziewaliśmy, bo do tej pory nie było zestawienia, które pokazuje coś więcej, niż tylko pojedynczych rekordzistów - mówi Interii Jacek Smaruj z Polsat News Ujawnia, współautor reportażu "Sztuka milczenia".

- Są też szpitale, gdzie lekarze zarabiają dwa, a nawet prawie trzy miliony złotych rocznie. Dostaliśmy odpowiedzi od 13 placówek medycznych, z których wynika, że najlepiej zarabiający lekarze mają wypłacane od dwóch do trzech milionów za jeden rok. Rekordzista z Lublina w rok zarobił 2 953 526,89 zł - mówi Smaruj.

Zarobki lekarzy. Dlaczego szpitale milczą? "To porażające"

Jednak to, co najbardziej zaskoczyło zarówno członków Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, jak i dziennikarzy Polsat News Ujawnia, to mur milczenia.

Choć w obu przypadkach rozsyłano do wszystkich to samo pytanie, prosząc o dane w ramach dostępu do informacji publicznej, odpowiedzi były skrajnie różne.

Dyrektorzy szpitali zrobili wiele, żeby nie ujawnić, ile zarabiają lekarze. Zasłaniali się RODO, informacje o zarobkach to dane przetworzone, a ich przekazanie wymaga udowodnienia "istotnego interesu publicznego". Na liście argumentów pojawiły się także ochrona prywatności i tajemnice przedsiębiorstwa.

Niektóre szpitale domagały się nawet pieniędzy za opracowanie danych o zarobkach. Jeden ze szpitali za ujawnienie danych kazał sobie zapłacić aż 3 tys. zł.

- Publiczne szpitale finansowane z publicznych pieniędzy nie realizują swojego ustawowego obowiązku, czyli informowania, jak te środki wydatkują - mówi Szymon Osowski z Watchdoga.

- To łamanie prawa. Nie wierzę w to, że szpital nie jest w stanie określić szybko z systemów, które prowadzi, ile zapłacił danej osobie. To, że szpitale nie odpowiadają lub kluczą, jest po to, żebyśmy my - jako społeczeństwo - nie dowiedzieli się, ile zarabiają lekarze - mówi.

Więcej na ten temat w materiale wideo poniżej.

Nowe dane o zarobkach lekarzy w Polsce. "Takiej skali się nie spodziewaliśmy" INTERIA.PL

Jolanta Kamińska-Samolej (kontakt: jolanta.kaminska@firma.interia.pl)



