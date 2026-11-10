W skrócie Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że śledczy badają wątek skrajnie prawicowego ekstremizmu w kontekście zamachowca z Krakowa.

Służby ustaliły, że zamachowiec przed atakiem obserwował treści dotyczące zbrodni popełnionej przez Andersa Breivika oraz posiadał symbolikę prawicową.

W samochodzie sprawcy znaleziono tłumik, co może wyjaśniać, dlaczego sąsiedzi nie słyszeli strzałów podczas zabójstwa rodziny Michała Oksińskiego w Ostrowcu.

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Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, podczas wtorkowej konferencji prasowej podzielił się nowymi informacjami w sprawie śledztwa dotyczącego zamachu w Krakowie. Wskazał nowe wątki i teorie, które mogą rzucać nowe światło na motywy sprawcy.

- Służby badają komputer oraz telefony komórkowe sprawcy. Pojawiły się już rzetelne informacje na temat tego, że zamachowiec przed dokonaniem zamachu kilka miesięcy wcześniej obserwował strony związane ze słynnym masowym morderstwem dokonanym przez Andersa Breivika. Dlatego wątek skrajnie prawicowego ekstremizmu jest przez nas badany - powiedział Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości.

Śledztwo w sprawie zamachu w Krakowie. "Jedna z hipotez"

- Zabezpieczono także miejsca, w których przebywał zamachowiec, także miejsce jego pracy, jego szafkę w miejscu pracy, która zawiera różne inskrypcje i napisy, które są odkodowywane przez służby specjalne - dodał Żurek.

- Zamachowiec posiadał flagę, która dla części środowisk skrajnych, skrajnie prawicowych w Stanach Zjednoczonych, jest jakimś symbolem. Mówimy o grzechotniku na żółtym tle. Ta flaga pojawia się w różnych miejscach, w różnych momentach jest wykorzystywana, ale jeżeli powiążemy to, to jeden z takich wątków, czy też jedna z hipotez, jakie przyczyny legły przy planowaniu i realizacji tego zamachu - wyjaśnił minister.

Waldemar Żurek dodał także, że prokuratura bada również otoczenie sprawcy. Pod uwagę brane są jego relacje rodzinne i ich ewentualny wpływ na życie oraz plany zamachu.

Zabójstwo rodziny sprawcy. "Znaleziono tłumik"

Minister poruszył także wątek morderstwa rodziny Michała Oksińskiego. - W samochodzie został znaleziony tłumik, co mogłoby wyjaśniać zagadnienie zabójstwa w Ostrowcu osób najbliższych, bo jak wiemy, sąsiedzi nie słyszeli nic - wskazał Żurek.

- Przy zamachowcu, który miał bardzo profesjonalne wyposażenie, znaleziono ogromną liczbę amunicji, kilkanaście magazynków. Nawet jeżeli ta osoba brałaby udział w taktycznych szkoleniach strzeleckich, to nie potrzebowałaby do tego aż takiej ilości magazynków - powiedział minister.

Na tej podstawie Żurek wysnuł kolejną teorię. - Być może to było wcześniej z dużym wyprzedzeniem planowane - powiedział.

Michał Oksiński fascynował się seryjnymi mordercami

- Kolejną z hipotez jest to, że ta osoba fascynowała się seryjnymi zabójcami i że ten zamachowiec spróbował naśladować pewne dramatyczne, tragiczne zdarzenia, które miały miejsce w Europie czy na świecie - mówił Żurek.

Minister nie chciał ujawnić szczegółów dotyczących symboliki, którą znaleziono w miejscach powiązanych ze sprawcą. Zaznaczył jednak, że "na pewno są tam elementy ideologii prawicowej".

- Co było dominujące? Dzisiaj bardzo trudno przesądzić, bo to powinno się zrobić na końcu postępowania, kiedy zbierzemy wszystkie dowody - podkreślił minister. - Często jest tak w przypadku takich osób, które dokonują tego typu zbrodni, że jest wiele czynników, które razem się łączą - dodał.

- Pamiętajmy, że część z tych seryjnych morderców jednak do tego swojego zbrodniczego czynu dorabiała albo prezentowała pewną ideologię polityczną - zaznaczył minister.



