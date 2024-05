Nowe twarze w Sejmie. Posłowie złożyli ślubowanie

Nowi posłowie zasilą szeregi klubu Koalicji Obywatelskiej , ponieważ to z jej list mogą od środy pełnić mandat posła. Zgodnie z przepisami, jeśli wygasa mandat dotychczasowego posła, miejsce po nim przypada osobie z kolejnym najlepszym wynikiem na liście wyborczej komitetu, z którego startował.

Sejm. Dominik Jaśkowiec nowym posłem. Zastąpił Aleksandra Miszalskiego

Dominik Jaśkowiec startował w październikowych wyborach parlamentarnych z okręgu obejmujący miasto Krakowa . Wówczas uzyskał nieco ponad 6 tys. głosów, co dało mu pierwszy wynik "pod kresą".

Nowi posłowie. Paweł Masełko z Opolszczyzny zastąpił zmarłego Rajmunda Millera

Paweł Masełko natomiast to nowy parlamentarzysta z Opolszczyzny. W ławach przy ulicy Wiejskiej w Warszawie zastąpi Rajmunda Millera - wieloletniego posła z regionu, który zmarł 26 marca wskutek powikłań pooperacyjnych.

W październikowych wyborach z listy KO w województwie opolskim do Sejmu dostało się pięć osób. Świeży poseł zdobył ponad 8,3 tys. głosów, co dało mu - pierwszą "niebiorącą" - szóstą pozycję. W wyborach samorządowych Masełko uzyskał natomiast reelekcję jako radny powiatu kędziersko-kozelskiego, jednak on też wybrał parlament.