Spis treści: Nowe trendy na rynku pracy 2026. Tych kompetencji szukają pracodawcy Zawody przyszłości. Te profesje będą najbardziej cenione Zawody związane za zdrowiem będą kluczowe Mniej oczywiste zawody przyszłości

Nowy rok to zapowiedź zmian i małych rewolucji w firmach, które wymuszone są ewolucją technologiczną, związaną między innymi ze sztuczną inteligencją.

Nowe trendy na rynku pracy 2026. Tych kompetencji szukają pracodawcy

Dobra informacja jest taka, że przedsiębiorstwa w 2026 roku planują zatrudnianie nowych pracowników i jak informuje Poland Insight za HR Hays Poland, plany rekrutacyjne na ten rok są ogłaszane przez 84 proc. pracodawców. Jednak za wyzwaniami technologicznymi idą konkretne umiejętności. Jakie?

Jak się okazuje, na szczycie listy znajdują się umiejętności biznesowe i analityczne. Mowa tu o skutecznym zarządzaniu projektami, analiza biznesowa oraz strategiczne planowanie.

Pracodawcy będą szukać osób, które połączą cele długoterminowe firmy z konkretnymi działaniami, polegające na definiowaniu celów, zarządzaniu ryzykiem, zasobami i zespołem. W tym przypadku trendy pozostają niezmienne od lat i jednocześnie takie stanowiska są bardzo dobrze opłacane.

Inne, znaczące umiejętności poszukiwane na rynku pracy w 2026 roku to kompetencje techniczne i umiejętności specyficzne dla konkretnych branż. Chociażby w budownictwie odnotowuje się ponadprzeciętny wzrost zapotrzebowania na personel.

Jednak nie tylko, ponieważ wyścig zbrojeń spowodowany rosyjską agresją na Ukrainę sprawia, że kompetencje techniczne poszukiwane są także w przemyśle zbrojeniowym, który przeżywa boom, jeśli mowa o liczbie nowych ofert zatrudnienia. Jak czytamy w Interii Biznes, do 2035 r. polski sektor obronny będzie potrzebować około 250 tys. nowych pracowników.

Nie należy zapominać, że pracodawcy szukają także osób z umiejętnościami miękkimi i przywódczymi. Na rynku w 2026 roku nie zabraknie ofert pracy dla pracowników, których wyróżnia skuteczna komunikacja, zarządzanie zespołem oraz umiejętności interpersonalne. Umiejętności organizacyjne wciąż są cenione przez pracodawców.

Zawody przyszłości. Te profesje będą najbardziej cenione

Zdefiniowanie tego, jakie zawody będą cenione za pięć czy dziesięć lat, jest nie lada wyzwaniem nawet dla ekspertów. Dynamika zmian związana z technologią jest tak ogromna, że opisując zawody przyszłości, trzeba nieco fantazjować.

Głosy ekspertów wskazują jednak na takie stanowiska jak tele-chirurg, analityk cyber-miasta, towarzysz osób starszych czy menedżer ds. rozwoju sztucznej inteligencji. Wiele zależy więc od demografii, cyberrozwoju miast czy medycyny.

Jakie zawody w przyszłości dadzą pracę i wysokie zarobki? Skoro mówimy o rozwoju technologicznym, wciąż niezbędni będą specjaliści z branży IT. Za cyfrową ekspansją idą jednocześnie nowe stanowiska pracy, a im bardziej nasza rzeczywistość będzie cyfrowa, tym więcej specjalistów będzie potrzebnych. W najbliższych latach na znaczeniu zyskają osoby zajmujące się budową aplikacji, kreowaniem wirtualnej rzeczywistości czy rozwojem sztucznej inteligencji.

Na znalezienie pracy w przyszłości nie powinni także narzekać analitycy Big Data i Data Scientist. Obie profesje wymagają wiedzy z zakresu statystyki, programowania i narzędzi wizualnych, a ich głównym celem jest wspieranie decyzji biznesowych poprzez analizę danych i odkrywanie trendów.

Jeśli mowa o biznesie, to cenni na rynku pracy będą także analitycy finansowi. W ciągu ostatnich dziesięciu lat zapotrzebowanie na pracowników w tej branży zwiększyło się o ponad 40 proc. A za rosnącą zamożnością rośnie także popyt na doradców finansowych, którzy odpowiedzą na wątpliwości z zakresu emerytur, inwestycji, podatków czy ubezpieczeń.

Inny zawód przyszłości to inżynier elektrotechnologii, a przynajmniej tak wynika z prognozy Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Elektronika to jedna z kluczowych branż dla gospodarki, która wpływa na rynek pracy. Specjaliści z tej dziedziny tworzą bowiem nowoczesne podzespoły współczesnych urządzeń oraz wdrażają innowacyjne technologie.

Zawody związane za zdrowiem będą kluczowe

Pisząc o zawodach przyszłości nie sposób nie wspomnieć także o medycynie i wszystkim, co z nią związane. To wynika z faktu, że żyjemy dłużej niż na przykład pół wieku temu, rośnie także świadomość zdrowotna. A za tym kryje się szereg potrzeb. Na jakie zawody przyszłości będzie zapotrzebowanie w medycynie?

Listę otwierają lekarze i pracownicy usług medycznych. Liczą się więc specjaliści chorób, ale także pielęgniarki, bo, jeśli w najbliższych dekadach nic się nie zmieni, w Polsce może zabraknąć nawet kilkuset tysięcy pielęgniarskich etatów.

Starzejące się społeczeństwo może doprowadzić do powstania nowego zawodu, wspomnianego wcześniej towarzysza osób starszych. Obok tego potrzebni będą także fizjoterapeuci, psychologowie czy chirurdzy medycyny estetycznej. W tych profesjach pracy na pewno nie zabraknie.

Zawody przyszłości, w których o zatrudnienie nie będzie kłopotu, to także dietetycy i trenerzy. Wynika to z faktu, że coraz bardziej dbamy o swoje zdrowie i nawyki żywieniowe. A wracając do zawodów okołomedycznych, warto także wspomnieć o zawodzie biotechnologa. Ten opracowuje technologie, dzięki którym wykorzystuje się substancje organiczne w różnych gałęziach przemysłu, w tym farmakologii. W przyszłości ten zawód będzie także ceniony i dobrze opłacany.

Mniej oczywiste zawody przyszłości

Na rynku pracy w przyszłości wciąż niezbędni będą pracownicy naukowi. Dzięki ich badaniom na rynku pojawiać się będą nowe technologie i wynalazki, usługi medyczne, leki czy też sposoby na pozyskiwanie energii.

Dlatego też w przyszłości zyskają naukowcy z takich dziedzin jak matematyka, chemia, fizyka czy inżynieria. Niezmiennie niezbędni będą też logistycy. Firmy poszukują i będą poszukiwać osób odpowiedzialnych za planowanie i nadzór nad transportem oraz dystrybucją towarów.

Mniej oczywiste zawody przyszłości to także operator dronów. Mowa nie tylko filmowych możliwościach małych latających maszyn, bo drony wykorzystywane są także w wojskowości. Niektórzy specjaliści spekulują także, że, w zależności od rozwoju, w przyszłości niezbędni będą także doradcy do spraw kryptowalut.

Idąc jeszcze dalej, można wyobrazić sobie scenariusz, w którym powstanie nowy zawód - psycholog sztucznej inteligencji. Choć obecnie trudno wyobrazić sobie, aby AI zastępowała personalną relację terapeutyczną, to być może w procesie leczenia okaże się pomocna.

Na razie jednak to tylko koloryzowanie przyszłości przez specjalistów. Niemniej jednak zawody przyszłości zdefinują rynek pracy i w naturalny sposób powstaną profesje, których dziś nie sposób sobie wyobrazić, a które będą odpowiedzią na aktualne potrzeby.

