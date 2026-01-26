W skrócie Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem w Davos o stałej bazie wojsk amerykańskich w Polsce - przekazał w nowym wywiadzie Mateusz Morawiecki.

Możliwość powstania bazy może być powiązana z przystąpieniem Polski do Rady Pokoju tworzonej przez Trumpa.

Nawrocki nie podpisał jeszcze deklaracji przystąpienia do Rady Pokoju, czekając na ewentualną zgodę parlamentu i rządu.

- To, o czym powiem, jest realistyczne i jest wielkim sukcesem prezydenta Karola Nawrockiego. Z tego, co wiemy, rozmawiał on w Davos z prezydentem Trumpem o stałej bazie amerykańskiej w Polsce. Stała baza, "permanent base" to przełom, bo to jest wyraźne podniesienie poprzeczki bezpieczeństwa Rzeczpospolitej dzięki obecności wojsk amerykańskich - powiedział były premier w wywiadzie dla telewizji Echo24.

Stała baza wojsk amerykańskich w Polsce? "Była taka propozycja"

Wcześniej w programie "Kalejdoskop Wydarzeń" Dorota Gawryluk przekazała, że według jej informacji stała baza amerykańskich wojsk na terenie Polski miałaby powstać w wyniku politycznej wymiany.

Dziennikarka Polsat News ujawniła, że Karol Nawrocki "miał na stole pewną kartę". - Nie wiem czy nią zagrał, czy nie, ale była taka propozycja, którą my mieliśmy przedstawić Stanom Zjednoczonym, żeby w zamian za wejście do Rady Pokoju Amerykanie zgodzili się na stałą bazę wojskową w Polsce - powiedziała Gawryluk.

Zdaniem Morawieckiego wciąż istnieje możliwość dołączenia Polski do tworzonego przez Donalda Trumpa gremium. Głównym celem Rady Pokoju ma być utrzymanie pokoju w Strefie Gazy.

Polska może dołączyć do Rady Pokoju. "Nawrocki trzyma nogę w drzwiach"

- Pan prezydent Nawrocki bardzo dobrze tę sprawę rozegrał i pokazał, że trzyma cały czas "nogę w drzwiach". Zobaczymy, co z tego wyniknie. Trudno liczyć na jakiekolwiek realne działania po stronie Organizacji Narodów Zjednoczonych, zasłużonej organizacji. Nie jestem przeciwnikiem tej organizacji, ale widzimy jak ona i jej agendy są pod wpływem Chin. Nie dziwię się panu prezydentowi, że szuka nowych rozwiązań - stwierdził Mateusz Morawiecki.

- Myślę, że strategia, którą zastosował prezydent Nawrocki, jest bardzo dobra. Powinniśmy dołączyć (do Rady Pokoju - red.) w momencie, gdy będziemy wiedzieli, że to się przyda Polsce i "kupiliśmy" sobie czas - dodał polityk PiS.

Donald Trump na czele Rady Pokoju. Karol Nawrocki nie złożył podpisu

Karol Nawrocki jest jednym z 60 światowych liderów, który otrzymał zaproszenie od Donalda Trumpa do Rady Pokoju. Prezydent Polski stwierdził, że chciałby dołączyć do organizacji, jednak aby było to możliwe konieczna jest zgoda parlamentu i rządu.

- Wyraziłem ogromne zainteresowanie Radą Pokoju. Jednak w związku z kwestiami konstytucyjnymi, legislacyjnymi, pewnym porządkiem prawnym, ustrojowym w Polsce, swojego podpisu nie złożyłem - zaznaczył.

Dołączenia do organizacji odmówiło wiele państw europejskich, w tym Francja, Niemcy, Szwecja, Norwegia i Hiszpania.

Przewodniczącym Rady Pokoju ma zostać Donald Trump, a kadencja państw członkowskich ma trwać trzy lata, z możliwością jej bezterminowego przedłużenia po wpłacie miliarda dolarów. Statut przewiduje bardzo szerokie uprawnienia dla przewodniczącego, w tym prawo weta i usuwania członków.

