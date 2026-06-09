Nowe stowarzyszenie parlamentarzystów PiS. Na czele Jacek Sasin

W skrócie Założono stowarzyszenie o nazwie 'Po Pierwsze Polska', którego celem jest wspieranie kampanii Przemysława Czarnka i umacnianie jedności partii.

Mariusz Błaszczak określił nowe stowarzyszenie jako ekspercki think tank działający wewnątrz PiS, bez tworzenia niezależnych struktur terenowych.

Jacek Sasin został prezesem stowarzyszenia, którego liczba deklaracji członkowskich przekroczyła 100, i ogłosił rozpoczęcie formalnej rejestracji inicjatywy.

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Jacek Sasin poinformował we wtorek o utworzeniu w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości nowej inicjatywy pod nazwą "Po Pierwsze Polska".

"Dziś w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości założyliśmy stowarzyszenie 'Po Pierwsze Polska'" - napisał polityk na platformie X.

Sasin wskazał, że głównym celem nowej struktury jest wzmacnianie jedności partii oraz wsparcie działań wyborczych.

"Naszą misją jest wzmacnianie jedności naszej partii, aktywne wspieranie kampanii prof. Przemysława Czarnka oraz wypracowywanie rozwiązań programowych, które otworzą Polsce i Polakom drogę do bezpiecznej i pomyślnej przyszłości pod rządami Prawa i Sprawiedliwości" - czytamy.

Nowe stowarzyszenie polityków PiS. Mariusz Błaszczak: To drugie płuco

W momencie ogłoszenia nowego stowarzyszenia w PiS, w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News wywiadu udzielał przewodniczący klubu Mariusz Błaszczak.

- Świetnie, to drugie płuco Prawa i Sprawiedliwości, zresztą zapowiadaliśmy, że w ten sposób będziemy działać - skomentował nowe doniesienia polityk.

"Pierwszym płucem" partii PiS miałoby być "Stowarzyszenie Rozwój Plus" założone w kwietniu 2026 roku przez byłego premiera i wiceprezesa PiS, Mateusza Morawieckiego.

Na pytanie dziennikarza Piotra Witwickiego o to, które z nich Mariusz Błaszczak "lubi bardziej", polityk odpowiedział że "oba po równo". Dodał, że wspiera wszystkich posłów i senatorów swojej partii.

Jak tłumaczył były szef MON stowarzyszenie "Po Pierwsze Polska" nie będzie działać poza partią.

- Stowarzyszenie nie będzie tworzyć własnych struktur terenowych, pozostając inicjatywą funkcjonującą wyłącznie w ramach PiS. Ja bym to określił w ten sposób, że oczywiście partia w partii nie ma sensu - natomiast stowarzyszenie o charakterze eksperckim, jak najbardziej - mówił Błaszczak.

- To jest Think Tank w ramach Prawa i Sprawiedliwości. A Think Tanków to akurat nigdy za wiele - kontynuował.

Gdy prowadzący program stwierdził, że "Po Pierwsze Polska" to "odpowiedź na stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego", Mariusz Błaszczak nie skomentował tego wprost, a w odpowiedzi wspomniał jedynie o spotkaniu Przemysława Czarnka i Mateusza Morawieckiego z mieszkańcami w Gorzowie Wielkopolskim.

- Obaj byli zaproszeni na takie spotkanie, otwarte spotkanie z mieszkańcami Gorzowa i to jest budujące. W jedności siła. Tylko w ten sposób możemy odsunąć od władzy zły rząd na czele z Donaldem Tuskiem - oznajmił.

Nowe stowarzyszenie parlamentarzystów PiS. Na czele Jacek Sasin

Jacek Sasin poinformował również o składzie zarządu stowarzyszenia, w którym sam objął funkcję prezesa.

Wiceprezesami zostali: Elżbieta Witek, Tobiasz Bocheński, Patryk Jaki. Sekretarzem został Michał Moskal, a skarbnikiem Marek Wesoły. Liczba deklaracji członkowskich złożonych przez osoby chcące zaangażować się w działalność stowarzyszenia przekroczyła 100.

"Koleżankom i Kolegom bardzo dziękuję za okazane zaufanie!" - dodał.

Na końcu Sasin zapowiedział formalizację nowej inicjatywy. "Obecnie przystępujemy do formalnej rejestracji w KRS. Więcej informacji na temat działalności stowarzyszenia 'Po Pierwsze Polska' przedstawimy w najbliższym czasie" - napisał.

Jacek Sasin opuszczając siedzibę PiS po ogłoszeniu założenia stowarzyszenia "Po Pierwsze Polska" dla Polsat News skomentował, że "prezes PiS jest tylko jeden" i jest nim Jarosław Kaczyński.

- Nikogo innego nie ma i jeszcze długo nie będzie - zaznaczył polityk, tłumacząc, że on jest "jedynie" prezesem stowarzyszenia. - To tak z prawa wynika, że tę funkcję się nazywa "prezesem", ale zarówno ja, jak i wszyscy którzy się do tego stowarzyszenia przyłączyli, uznają najwyższe kierownictwo pana prezesa (Jarosława Kaczyńskiego - red.) - oznajmił Sasin.





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