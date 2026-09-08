Nowe śledztwo ws. ucieczki Ziobry. "Sprawdzamy, czy mu pomogli"

W skrócie Prokuratura prowadzi nowe śledztwo dotyczące wyjazdu Zbigniewa Ziobry z Polski i sprawdza, czy Tomasz Sakiewicz oraz Adam Bielan wspierali go w uniknięciu odpowiedzialności karnej.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej podczas konferencji prasowej wskazali na Sakiewicza i Bielana jako osoby, które mogły udzielać pomocy Ziobrze, co zostało zgłoszone w maju do prokuratury.

Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych i jest podejrzewany o 26 przestępstw związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości.

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Rzecznik rządu Adam Szłapka napisał we wtorek na portalu społecznościowym X, że "nikt nie stoi ponad prawem" i "trzeba wyjaśnić, kto pomagał Zbigniewowi Ziobrze".

Jak poinformował, prokuratura sprawdza, czy nie pomagali mu europoseł PiS Adam Bielan i prezes TV Republika Tomasz Sakiewicz.

Wcześniej o prowadzonym śledztwie ws. Ziobry poinformowali na konferencji prasowej posłowie Koalicji Obywatelskiej.

- Ucieczka Zbigniew Ziobry do USA, która nie udałaby się (...), gdyby nie dwie osoby: Tomasz Sakiewicz i Adam Bielan. Kancelaria mec. Giertycha złożyła w maju zawiadomienie, że jest uzasadnione podejrzenie o popełnieniu przestępstwa przez te osoby - powiedział poseł Piotr Głowski. Dodał, że na początku września otrzymali informację że Prokuratura Okręgowa w Warszawie podjęła śledztwo w tej sprawie.

Posłanka Karolina Pawliczak stwierdziła, że "Adam Bielan jest człowiekiem do zadań specjalnych, kierowany zazwyczaj przez (Jarosława) Kaczyńskiego".

- Wiemy również, że ma szerokie kontakty w środowisku Białego Domu i prawdopodobnie koordynował całą akcją logistyczną, transportową. Zresztą pan Ziobro w USA musi się z czegoś utrzymywać, musi mieć tam kontakty, musi mu ktoś pomagać - powiedziała.

Zbigniew Ziobro w USA. Prokuratura stawia mu szereg zarzutów

Zbigniew Ziobro przebywa aktualnie w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej były minister sprawiedliwości mieszkał na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny od rządu Viktora Orbana. Nowy gabinet Petera Magyara cofnął mu ten status na początku lipca.

Prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów w sprawie dotyczącej nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Wśród zarzutów stawianych politykowi znalazły się m.in. wydawanie podwładnym poleceń łamania prawa w celu zapewnienia wybranym podmiotom dotacji z Funduszu, ingerowanie w przygotowanie ofert konkursowych oraz dopuszczanie do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

7 listopada 2025 r. w odniesieniu do wszystkich wspomnianych zarzutów Sejm uchylił immunitet Ziobrze i wyraził zgodę na jego zatrzymanie oraz aresztowanie.



