Damian Glinka zaprosi do studia "Strip talk" gwiazdy polskiego show-biznesu, które przeżywają peak popularności. Reporter serwisu Pomponik.pl zachęci ich do niecodziennych zwierzeń i skomentowania głośnych plotek.

Weekend w Interii to jeszcze więcej treści premium. W ramach piątkowego cyklu "Interia Bliżej Świata. Przegląd mediów zagranicznych" będą prezentowane materiały z najlepszych redakcji na świecie ("The Washington Post", "The Guardian", "The Economist", "The Observer", "The Spectator", "Le Monde" i "El Pais").