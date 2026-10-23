W skrócie Emilia Koprowska zaginęła 30 sierpnia w Darłowie po festiwalu muzyki techno, od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie wyznaczyła policji listę czynności do wykonania w sprawie zaginięcia, wyznaczając termin ich realizacji na 15 listopada.

Według "Super Expressu" mąż zaginionej 37-latki dobrowolnie poddał się badaniu wariografem, choć prokuratura podkreśla, że wynik nie jest dowodem w sprawie.

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Emilia Koprowska zaginęła 30 sierpnia w Darłowie. Policja stara się ją namierzyć, jednak napotyka trudności. Znalezionego telefonu, który miał należeć do kobiety, nadal nie udało się odblokować.

Jak informuje "Fakt", są jednak efekty współpracy policji z prokuraturą. Śledczy przekazali funkcjonariuszom listę kolejnych czynności do wykonania.

Zaginięcie Emilii Koprowskiej. Śledczy zaplanowali kolejne działania

- Prokurator, która to postępowanie nadzoruje, przesłała akta do policji ze wskazaniem, jakie czynności mają przeprowadzić i zakreśliła termin wykonania do 15 listopada - przekazała w rozmowie z dziennikiem prokurator Ewa Dziadczyk, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Na początku października kolejny raz przesłuchany został mąż zaginionej. - Występuje on w tej sprawie w charakterze świadka i jako świadek jest przesłuchiwany - wyjaśniła prokurator.

Mąż zaginionej poddał się badaniu wariografem

Natomiast we wtorek "Super Express" informował, że mąż Emilii Koprowskiej dobrowolnie poddał się badaniu wariografem. Prokuratura nie zleciła badania, ponieważ tzw. wykrywacz kłamstw w rzeczywistości nie służy do odróżniania prawdy od fałszu, a jedynie rejestruje fizjologiczne reakcje organizmu na pytania.

- Badanie na wariografie nie może być bezpośrednim dowodem - przekazała reporterom "SE" prok. Dziadczyk. - Jestem prokuratorem od 32 lat i po raz pierwszy w okręgu koszalińskim stykam się z badaniem na wariografie - mówiła.

Poszła na festiwal i już nie wróciła. Sprawa Emilii Koprowskiej

W ostatnią niedzielę sierpnia 37-letnia Emilia Koprowska uczestniczyła w festiwalu muzyki techno w Darłowie. Stamtąd odeszła w nieznanym kierunku i od tej pory nie nawiązała kontaktu z najbliższą rodziną.

Policja przekazała jej opis: "W chwili zaginięcia kobieta była ubrana w białe jeansy, białą koszulkę z napisem 'Cherry' i motywem wiśni, czarną skórzaną kurtkę i białe tenisówki z logo 'Big Star'".

37-latka posiada znaki szczególne, takie jak tatuaż znaku zodiaku ryby, biegnący od żeber do biodra, oraz wytatuowane imię "Krystian" w miejscu obrączki na palcu prawej dłoni.



