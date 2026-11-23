W skrócie Dwaj kierowcy w Piasecznie stracili prawa jazdy na trzy miesiące zaledwie dwa dni po wejściu w życie nowych przepisów dotyczących przejazdów kolejowych.

Za wjazd na przejazd przy czerwonym świetle kierujący otrzymali mandat w wysokości 2500 złotych oraz 15 punktów karnych.

Nowelizacja przepisów z 21 listopada 2026 roku wprowadza surowe kary, w tym utratę prawa jazdy, za zignorowanie sygnalizacji lub omijanie zamkniętych zapór.

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Nowe przepisy obowiązują od soboty, a pierwsi kierowcy już przekonali się o ich konsekwencjach. Policjanci z Piaseczna poinformowali o dwóch mężczyznach, którzy zignorowali czerwone światło i wjechali na przejazdy kolejowe. Obaj zostali ukarani mandatami, punktami karnymi i zatrzymaniem prawa jazdy na trzy miesiące.

Do pierwszego zdarzenia doszło na ulicy Słonecznej w Starej Iwicznej, gdzie przepisy złamał 21-letni kierowca. Drugi przypadek odnotowano na ulicy Krasickiego w Nowej Iwicznej. Tam na czerwonym świetle na przejazd wjechał 51-letni mężczyzna prowadzący BMW.

W obu przypadkach policjanci zastosowali nowe regulacje. Mężczyźni otrzymali po 2500 zł mandatu i 15 punktów karnych, a ich prawa jazdy zostały zatrzymane na trzy miesiące.

Nowe przepisy na przejazdach kolejowych. Za co można stracić prawo jazdy?

Od 21 listopada 2026 roku kierowcy muszą liczyć się z surowszymi konsekwencjami za niebezpieczne zachowania na przejazdach kolejowo-drogowych. Nowelizacja przepisów wprowadziła możliwość zatrzymania prawa jazdy na trzy miesiące za wykroczenia określone w art. 97a Kodeksu wykroczeń.

Co istotne, nie chodzi wyłącznie o przejeżdżanie przez tory na czerwonym świetle. Taką samą konsekwencją może zakończyć się:

omijanie opuszczonych zapór lub półzapór,

wjazd na przejazd, gdy zapory zaczęły się opuszczać lub nie zostały jeszcze całkowicie podniesione,

zignorowanie czerwonego sygnału, również migającego,

wjazd na tory, mimo że po drugiej stronie nie ma miejsca umożliwiającego dalszą jazdę.

Celem nowych regulacji jest ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń na przejazdach kolejowych. Jak wyjaśniało Ministerstwo Infrastruktury, zaostrzenie sankcji ma dotyczyć zachowań stwarzających szczególnie poważne zagrożenie dla uczestników ruchu.

Tragiczne wypadki na przejazdach kolejowych. Nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo

Skala zagrożenia nie jest mała. Według danych przytoczonych przez mazowiecką policję w 2025 roku na przejazdach kolejowych doszło do 51 wypadków, w których zginęło 27 osób. Rok wcześniej odnotowano 39 takich zdarzeń i 23 ofiary śmiertelne.

O tym, jak tragiczne mogą być skutki zignorowania sygnalizacji, przypomniał wypadek z 9 września 2026 roku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, otwiera się w nowym oknie. Ciężarówka zderzyła się tam z pociągiem PKP Intercity, doprowadzając do wykolejenia składu. Jedna z pasażerek zmarła, a kilka osób zostało rannych.

Wykolejenie pociągu po zderzeniu z ciężarówką w Sokolnikach Suchych Wojciech Olkusnik East News

Według wstępnych ustaleń prokuratury kierowca pojazdu ciężarowego wjechał na przejazd pomimo czerwonego światła.

Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w Kopydłowie. Samochód zderzył się z pociągiem KW PSP w Łodzi materiał zewnętrzny

Niespełna trzy tygodnie później, 27 września, doszło do kolejnej tragedii,, otwiera się w nowym oknie tym razem w Kopydłowie w województwie łódzkim. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym pociąg pasażerski zderzył się z BMW. Na miejscu zginął 21-letni kierowca samochodu, a jego 16-letnia pasażerka zmarła później w szpitalu.

Tragedie na torach pokazują, jak wysoką cenę może mieć zlekceważenie zasad bezpieczeństwa. Zaostrzone przepisy mają ograniczyć liczbę podobnych zdarzeń. Teraz kierowcy, którzy ignorują sygnalizację na przejazdach kolejowych, muszą liczyć się nie tylko z wysokim mandatem, ale również z utratą prawa jazdy.



