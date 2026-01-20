Spis treści: Zmiany w Kodeksie pracy - staż pracy liczony na nowo Jak można złożyć wniosek o zaświadczenie? Jak odebrać zaświadczenie?

Zmiany w Kodeksie pracy - staż pracy liczony na nowo

W styczniu 2026 roku weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy, które rewolucjonizują sposób ustalania stażu zawodowego. Zmiany te pozwalają na doliczenie do stażu pracy okresów, podczas których pracowało się w ramach własnej działalności zawodowej, na umowie zlecenie czy też za granicą.

Co istotne, prawo działa wstecz - osoby z wieloletnim doświadczeniem mogą teraz wystąpić do ZUS o oficjalne potwierdzenie tych lat i doliczenie ich do stażu pracy.

ZUS wystawia dokumenty potwierdzające staż na podstawie historii ubezpieczeń. Pod uwagę brane są okresy, w których opłacane były składki emerytalne, rentowe lub wypadkowe, a także czas korzystania z tzw. ulgi na start.

Wyższy staż to realne korzyści dla pracowników etatowych, w tym dłuższy wypoczynek. Doliczenie kilku lat, np. z umowy zlecenia, pozwala na szybsze osiągnięcie progu 10 lat stażu, który uprawnia do 26 dni urlopu rocznie. Poza tym to także dodatki finansowe, np. podwyższenie dodatku stażowego, co jest szczególnie istotne w sektorze budżetowym.

Jak można złożyć wniosek o zaświadczenie?

Włączenie czasu prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na umowach zlecenie do ogólnego stażu pracy wymaga uzyskania oficjalnego potwierdzenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zainteresowanie tym rozwiązaniem jest bardzo duże - jak podaje Polska Agencja Prasowa - w ciągu dwóch pierwszych tygodni stycznia spłynęło ponad 210 tys. wniosków.

Co ważne proces ten odbywa się w pełni cyfrowo, a wnioski przyjmowane są wyłącznie przez portal eZUS (www.zus.pl/ezus/logowanie). W zakładce menu po lewej należy kliknąć "usługi" i wyszukać: "Złożenie wniosku USP - wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniach dla celów doliczania okresów do stażu pracy". Następnie uzupełnić i wysłać.

Przy wystawianiu zaświadczeń ZUS opiera się na informacjach zapisanych bezpośrednio na koncie ubezpieczonego. Warto jednak pamiętać, że jeśli w systemie zabraknie konkretnych danych, konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowego postępowania wyjaśniającego, co może wiązać się z potrzebą dostarczenia uzupełniającej dokumentacji.

Jak odebrać zaświadczenie?

Odbiór odpowiedzi w sprawie zaświadczenia o stażu pracy (USP) możliwy jest na portalu eZUS. Gdy tylko zaświadczenie lub decyzja zostaną przygotowane, system wyśle powiadomienie. Forma komunikacji zależy od preferencji ustawionych w sekcji "ustawienia". Informację można otrzymać za pomocą wiadomości SMS, e-mailem lub alertem w aplikacji mobilnej mZUS (o ile zezwolono na powiadomienia o wiadomościach).

Chcąc uzyskać dostęp do odpowiedzi na wniosek USP, należy zalogować się do portalu eZUS, a następnie:

Przejść do sekcji "dokumenty i wiadomości", a następnie otworzyć skrzynkę odbiorczą. Na liście powinny widnieć dokumenty oczekujące na odbiór i potwierdzenie ich otrzymania (np. za pomocą profilu PUE). Jeśli pism jest więcej, czynność tę należy wykonać dla każdego z nich osobno. Po potwierdzeniu dokumenty zostaną przeniesione na listę dokumentów odebranych. Chcąc pobrać pismo, należy je wybrać, kliknąć w szczegóły, a następnie pobrać załącznik na urządzenie.

Jeśli w twoim imieniu występuje pełnomocnik, to on w pierwszej kolejności widzi korespondencję dotyczącą wniosku USP. Dokument pojawi się na twoim koncie w sekcji pism odebranych w dwóch przypadkach:

natychmiast po tym, jak pełnomocnik odbierze wiadomość,

automatycznie po 14 dniach, jeśli pełnomocnik nie otworzy pisma w tym terminie.

Jeśli nie masz pewności, czy ktoś dysponuje dostępem do twojego konta, wejdź w ustawienia, a następnie w "role i upoważnienia". W części dotyczącej roli "ubezpieczony" (pole: udzielone upoważnienia) znajdziesz wykaz osób uprawnionych do działania w twoim imieniu.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku może zostać wydłużony.

