Rząd obiecuje Polakom tani węgiel po 2 tys. złotych za tonę w ramach ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Projekt nowej "ustawy węglowej" został przyjęty w piątek 17 października i po przejściu ścieżki legislacyjnej zacznie obowiązywać z dniem następującym po jego ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Jest w nim jednak kilka haczyków, dlatego wyjaśniamy, kto będzie mógł kupić węgiel po niższej cenie i na jakich zasadach. Podajemy również, z jakim rodzajem opału będziemy mieli tutaj do czynienia.

Kto będzie mógł kupić tani węgiel po 2 tys. złotych za tonę?

Cena węgla na rynku wynosi obecnie średnio od 2,7 do 3 tys. złotych za tonę. To zaś znacznie przekracza możliwości finansowe wielu Polaków, którzy w obawie o swój los zaczęli już szukać alternatywnych źródeł opału na zimę . Okazuje się bowiem, że sam dodatek węglowy nie wystarcza, aby pokryć wysoki koszt zakupu węgla kamiennego. Oczywiście, o ile w ogóle uda się otrzymać w składzie.

Rząd zauważył, jaki problem ze sprowadzeniem węgla ma wielu Polaków, dlatego w ramach ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe zamierza zapewnić obywatelom możliwość zakupu węgla za pośrednictwem samorządów.

Gminy otrzymają od państwa możliwość zakupu węgla za maksymalnie 1,5 tys. zł za tonę od importerów (PGE Paliwa oraz Węglokoks) i mają sprzedawać je za nie więcej niż 2 tys. złotych za tonę. Jeśli zaś instytucja zdążyła kupić węgiel do sprzedaży przed wejściem w życie nowych przepisów, może ubiegać się o zwrot różnicy w cenie.

Tani węgiel będzie przysługiwał wszystkim gospodarstwom domowym, niezależnie od dochodów rodziny. Na ten cel mają zostać przeznaczone w sumie aż 3 mld złotych z budżetu państwa i według wstępnych szacunków do gospodarstw domowych trafi około 4,5 mln ton węgla.

Węgiel tylko na wniosek. Gdzie go złożyć i na jakich zasadach?

Chociaż nie ma kryterium dochodowego uprawniającego do zakupu taniego węgla z gminy, to Kancelaria Prezesa Rady Ministrów jasno określa, że węgiel z samorządu w cenie 2 tys. złotych za tonę będzie przysługiwał tylko tym obywatelom, którzy złożą wniosek o zakup preferencyjny.

Rząd chce ułatwić samorządom dystrybucję węgla na potrzeby mieszkańców. Dzięki rządowemu wsparciu, cena węgla sprzedawanego przez samorządy będzie bardzo atrakcyjna — czytamy w komunikacie na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dokumenty trzeba dostarczyć do urzędu gminy właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania - osobiście lub przez Internet, gdy przepisy zaczną już obowiązywać. Aby móc zakupić opał po atrakcyjnej cenie, potrzebna będzie również deklaracja CEEB.

Gminy mają prawo sprawdzać, czy dane gospodarstwo domowe ma prawo do dodatku węglowego, oraz, czy piec został zgłoszony do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Może się jednak zdarzyć, że dana gmina nie będzie pośredniczyć w handlu tańszym opałem. Udział samorządów w programie jest dobrowolny, jednak w takiej sytuacji wciąż mamy prawo ubiegać się o tani węgiel. Wówczas musimy po prostu złożyć wniosek w sąsiedniej gminie.

Skąd będzie pochodził tani węgiel od gmin?

Tani węgiel, który niedługo trafi do samorządów, będzie importowany zza granicy. Zgodnie z zapisami ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, jednostki samorządowe otrzymają 500 zł do tony węgla na pokrycie kosztów jego dystrybucji. Dotyczy to m.in. kosztów transportu.

Sprzedażą po okazyjnych cenach mają zająć się gminy, wspólnoty gmin, wybrane spółki komunalne i organizacyjne. Gminy będą miały możliwość podpisania umowy z wybranymi składami węgla, przy czym trzeba zaznaczyć, że żaden podmiot nie będzie mógł drożej odsprzedawać węgla.



Co jednak ważne, gminy nie będą prowadzić zakupu węgla w trybie Prawa Zamówień Publicznych i nie będą wystawiane świadectwa pochodzenia węgla. Nie ma więc mowy o odpowiedzialności za sprzedaż opału słabej jakości.

Ile ton taniego węgla na gospodarstwo domowe? Są limity!

Limity taniego węgla na gospodarstwo domowe zostaną uwzględnione w rozporządzeniu do ustawy. Ministerstwo Aktywów Państwowych już teraz proponuje jednak, aby do 31 grudnia 2022 r. na jeden dom było to 1,5 tony węgla za maksymalnie 2 tys. złotych. Kolejne 1,5 tony w ten samej cenie najprawdopodobniej będzie zaś można kupić do 31 stycznia 2023 roku.

Zdjęcie Aby węgla nie zabrakło, wprowadzone zostaną limity / 123RF/PICSEL

Nowa "ustawa węglowa". Kiedy przepisy zaczną obowiązywać?

Chociaż nie są znane konkretne terminy, wicepremier zapowiedział, że Rada Ministrów w ekspresowym tempie ekspresowym rozpatrzy projekt ustawy.

Jeszcze w tym tygodniu reformą ma zająć się Sejm, zatem, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, najprawdopodobniej w przeciągu dwóch-trzech tygodni zostanie ona przyjęta. Można więc się spodziewać, że w listopadzie nowa ustawa o dystrybucji węgla zacznie już obowiązywać.

Zdjęcie Dystrybucja węgla - zasady / materiały prasowe

Więcej na temat projektu ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe przeczytasz na stronie GOV .

