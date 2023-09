Nowe przepisy dotyczące punktów karnych. Szybsze przedawnienie

Już 17 września 2023 roku w życie wejdą nowe przepisy dotyczące punktów karnych. Okazuje się, że zgodnie z ustawą, punkty karne będą się przedawniać po upływie 12 miesięcy . Dotychczas kasowały się one po dwóch latach. Kierowcy, którzy uzbierali dużo punktów, prawdopodobnie będą mogli je odliczyć, dzięki uczestnictwu w specjalnych kursach.

Od kiedy będzie liczony czas przedawniania się punktów karnych? Okazuje się, że od 17 września będzie to data opłacenia mandatu lub uprawomocnienia się wyroku sądowego. Warto pamiętać, że jeśli ktoś otrzyma punkty karne przed 17 września, to wówczas przedawnią się one po dwóch latach.