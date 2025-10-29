Nowe przepisy dla polskich biskupów. KEP ogłasza dokument
Nowy Statut Konferencji Episkopatu Polski. Dokument, zatwierdzony dekretem Dykasterii ds. Biskupów, zacznie obowiązywać od 30 listopada, czyli od pierwszej niedzieli adwentu. Według statutu zadaniem KEP jest m.in. "braterską miłość i jedność działania biskupów" czy "troska o życie religijne katolików w Polsce". Wskazano także na prowadzenie "jednolitego dialogu z władzami politycznymi" oraz utrzymanie "właściwych "relacji między Kościołem i państwem".
We wtorek przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda promulgował nowy Statut Konferencji Episkopatu Polski. Tekst dokumentu został przyjęty przez biskupów diecezjalnych, a 29 września zatwierdzony dekretem watykańskiej Dykasterii ds. Biskupów. Wejdzie on życie 30 listopada - wraz z początkiem adwentu.
Nowe przepisy dla polskich biskupów. Ogłoszenie Episkopatu
Episkopat opublikował pełną, 12-stronnicową treść nowego statutu. Ma on być "narzędziem współpracy między biskupami i umacniania kościelnej komunii". W dokumencie wymieniono zadania, które obowiązują KEP i poszczególne jego organy.
Według statutu zadaniem KEP jest m.in. troska o braterską miłość i jedność działania biskupów dla większej chwały Bożej i dobra Kościoła; wspomaganie poszczególnych biskupów w ich misji, w szczególności przez wymianę doświadczeń; troska o życie religijne katolików w Polsce czy przekazywanie doktryny Kościoła z uwzględnieniem szczególnego charakteru i okoliczności życia wiernych.
Podkreślono również "troskę o integralność wiary i obyczajów Ludu Bożego powierzonego biskupom polskim" czy starania o "zachowanie i rozwój kultury chrześcijańskiej".
Nowe przepisy dla polskich biskupów. Statut Episkopatu
Wśród zadań KEP są także zobowiązania wobec Polaków mieszkających na emigracji, w tym opieka duchowa nad Polonią "w porozumieniu z miejscowymi biskupami i konferencjami biskupów w ramach określonych przez Stolicę Apostolską".
Wskazano także prowadzenie "jednolitego dialogu z władzami politycznymi" oraz utrzymanie "właściwych relacji między Kościołem i państwem, z zachowaniem kompetencji Stolicy Apostolskiej oraz z respektowaniem wzajemnej autonomii i niezależności".
Episkopat powinien również "podejmować i koordynować wysiłki w zakresie pracy apostolskiej i charytatywnej oraz problemów społecznych przez inicjatywy na szczeblu krajowym". W razie potrzeby - podkreślono - KEP "powołuje krajowe instytucje i struktury współpracy".
Kto należy do Konferencji Episkopatu Polski?
Zgodnie ze statutem w skład KEP wchodzą: biskupi diecezjalni, biskupi i prezbiterzy prawnie zrównani z biskupami diecezjalnymi, biskupi koadiutorzy, biskupi pomocniczy, biskupi pełniący na terytorium Polski zadania zlecone przez Stolicę Apostolską lub Konferencję, biskupi eparchialni, koadiutorzy i pomocniczy katolickich Kościołów Wschodnich oraz biskupi i prezbiterzy, którzy tymczasowo zarządzają Kościołami lokalnymi.
Prezydium KEP tworzą z kolei: przewodniczący, jego zastępca oraz sekretarz generalny.
W Zebraniu Plenarnym KEP, poza biskupami, może uczestniczyć Nuncjusz Apostolski w Polsce, ale "na zaproszenie Przewodniczącego KEP". Mogą w spotkaniu brać udział również biskupi seniorzy, jednak jedynie z głosem doradczym - zaznaczono w dokumencie.
Nowy statut KEP. Zasady przyjmowania deklaracji i dekretów
W statucie podkreślono także, że deklaracje doktrynalne KEP, "aby mogły stanowić autentyczne nauczanie i zostać opublikowane w imieniu Konferencji", muszą być przyjęte na zebraniu plenarnym jednomyślnie przez wszystkich biskupów lub większością przynajmniej dwóch trzecich.
W tym ostatnim przypadku ogłoszenie deklaracji wymaga uzyskania uprzedniej "recognitio" Stolicy Apostolskiej - napisano.
Również "do wydania dekretów ogólnych w sprawach, w których Konferencja została upoważniona przez prawo powszechne lub na mocy specjalnego mandatu Stolicy Apostolskiej, wymaga się większości przynajmniej dwóch trzecich głosów członków Konferencji z głosem decydującym".