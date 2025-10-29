We wtorek przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda promulgował nowy Statut Konferencji Episkopatu Polski. Tekst dokumentu został przyjęty przez biskupów diecezjalnych, a 29 września zatwierdzony dekretem watykańskiej Dykasterii ds. Biskupów. Wejdzie on życie 30 listopada - wraz z początkiem adwentu.

Nowe przepisy dla polskich biskupów. Ogłoszenie Episkopatu

Episkopat opublikował pełną, 12-stronnicową treść nowego statutu. Ma on być "narzędziem współpracy między biskupami i umacniania kościelnej komunii". W dokumencie wymieniono zadania, które obowiązują KEP i poszczególne jego organy.

Według statutu zadaniem KEP jest m.in. troska o braterską miłość i jedność działania biskupów dla większej chwały Bożej i dobra Kościoła; wspomaganie poszczególnych biskupów w ich misji, w szczególności przez wymianę doświadczeń; troska o życie religijne katolików w Polsce czy przekazywanie doktryny Kościoła z uwzględnieniem szczególnego charakteru i okoliczności życia wiernych.

Podkreślono również "troskę o integralność wiary i obyczajów Ludu Bożego powierzonego biskupom polskim" czy starania o "zachowanie i rozwój kultury chrześcijańskiej".

Nowe przepisy dla polskich biskupów. Statut Episkopatu

Wśród zadań KEP są także zobowiązania wobec Polaków mieszkających na emigracji, w tym opieka duchowa nad Polonią "w porozumieniu z miejscowymi biskupami i konferencjami biskupów w ramach określonych przez Stolicę Apostolską".

Wskazano także prowadzenie "jednolitego dialogu z władzami politycznymi" oraz utrzymanie "właściwych relacji między Kościołem i państwem, z zachowaniem kompetencji Stolicy Apostolskiej oraz z respektowaniem wzajemnej autonomii i niezależności".

Episkopat powinien również "podejmować i koordynować wysiłki w zakresie pracy apostolskiej i charytatywnej oraz problemów społecznych przez inicjatywy na szczeblu krajowym". W razie potrzeby - podkreślono - KEP "powołuje krajowe instytucje i struktury współpracy".

Kto należy do Konferencji Episkopatu Polski?

Zgodnie ze statutem w skład KEP wchodzą: biskupi diecezjalni, biskupi i prezbiterzy prawnie zrównani z biskupami diecezjalnymi, biskupi koadiutorzy, biskupi pomocniczy, biskupi pełniący na terytorium Polski zadania zlecone przez Stolicę Apostolską lub Konferencję, biskupi eparchialni, koadiutorzy i pomocniczy katolickich Kościołów Wschodnich oraz biskupi i prezbiterzy, którzy tymczasowo zarządzają Kościołami lokalnymi.

Prezydium KEP tworzą z kolei: przewodniczący, jego zastępca oraz sekretarz generalny.

W Zebraniu Plenarnym KEP, poza biskupami, może uczestniczyć Nuncjusz Apostolski w Polsce, ale "na zaproszenie Przewodniczącego KEP". Mogą w spotkaniu brać udział również biskupi seniorzy, jednak jedynie z głosem doradczym - zaznaczono w dokumencie.

Nowy statut KEP. Zasady przyjmowania deklaracji i dekretów

W statucie podkreślono także, że deklaracje doktrynalne KEP, "aby mogły stanowić autentyczne nauczanie i zostać opublikowane w imieniu Konferencji", muszą być przyjęte na zebraniu plenarnym jednomyślnie przez wszystkich biskupów lub większością przynajmniej dwóch trzecich.

W tym ostatnim przypadku ogłoszenie deklaracji wymaga uzyskania uprzedniej "recognitio" Stolicy Apostolskiej - napisano.

Również "do wydania dekretów ogólnych w sprawach, w których Konferencja została upoważniona przez prawo powszechne lub na mocy specjalnego mandatu Stolicy Apostolskiej, wymaga się większości przynajmniej dwóch trzecich głosów członków Konferencji z głosem decydującym".

