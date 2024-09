Pogoda we wtorek wypełniona upałami

We wtorek upały rozleją się na większość Polski. Tego dnia na Kujawach, w Wielkopolsce i na południowym wschodzie kraju termometry pokażą do 31 stopni Celsjusza. Niewykluczone, że miejscami zrobi się jeszcze cieplej - nawet do 32 st. C.