Nowe prawo weszło w życie. Będą masowe kontrole umów
Od 8 lipca wchodzą w życie przepisy związane z nowelizacją ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy zyskują nowe uprawnienia, które umożliwią im przekwalifikowanie umów B2B lub umów zlecenie na umowy o pracę, o ile zostaną spełnione stosowne ku temu przesłanki. Wyjaśniamy, co się zmienia.
Spis treści:
- Nowe przepisy wchodzą w życie. Kiedy umowa zlecenie lub B2B może zostać uznana za etat?
- Kontrole w miejscach pracy. Jak to będzie wyglądać?
- Nie tylko szersze uprawnienia. Ustawa wprowadza również inne zmiany
Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: "Celem ustawy jest przede wszystkim walka z wypychaniem pracowników na pozorne umowy cywilnoprawne i tym samym pozbawianie ich należnych im praw pracowniczych". Nowelizacja wprowadza narzędzia umożliwiające skuteczniejsze egzekwowanie obowiązującego prawa.
Jedną z najważniejszych zmian jest nadanie okręgowym inspektorom pracy szerszych uprawnień umożliwiających wydawanie decyzji w sprawie przekształcania umów zlecenie czy umów B2B w umowy o pracę. "Nie będzie to jednak jednoosobowa decyzja inspektora, lecz odpowiednio zaprojektowany, wieloetapowy proces chroniący wszystkie strony" - czytamy na stronie rządowej.
Nowe przepisy wchodzą w życie. Kiedy umowa zlecenie lub B2B może zostać uznana za etat?
Umowa zlecenie lub B2B może zostać uznana za pracę na etacie w sytuacji, gdy zostaną spełnione ku temu pewne przesłanki. Cechami charakterystycznymi dla stosunku pracy są:
- Polecenia służbowe: Otrzymujesz od przełożonego codzienne zadania i musisz się z nich rozliczać;
- Stały grafik: Masz sztywno narzucone godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy;
- Służbowy sprzęt: Korzystasz z laptopa, telefonu lub narzędzi należących do firmy;
- Zgoda na wolne: Musisz prosić szefa o akceptację wolnego dnia (odpowiednik urlopu);
- Stała pensja: Co miesiąc wystawiasz fakturę na tę samą kwotę, bez względu na liczbę zleceń.
Co istotne - w pierwszej kolejności PIP wydaje polecenie usunięcia naruszeń. Dopiero w przypadku jego niewykonania, składany jest wniosek do Okręgowego Inspektora Pracy o przekształcenie danej umowy w umowę o pracę. Pracodawca bądź pracownik mogą odwołać się od decyzji do sądu pracy.
Warto wiedzieć, że pracodawca, który pomimo zaistnienia stosunku pracy, podpisał z daną osobą umowę cywilnoprawną, może zostać ukarany grzywną. Mowa tutaj o kwocie wynoszącej nawet 60 tys. zł.
Ustawodawca przewidział jednak roczny okres przejściowy. W jego trakcie, pracodawcy, którzy dobrowolnie zmienią umowy cywilnoprawne na umowy o pracę, mogą uniknąć kary.
Kontrole w miejscach pracy. Jak to będzie wyglądać?
Podczas konferencji zapowiadającej zmiany szef PIP Janusz Krasoń zapowiedział:
- Przygotowaliśmy metodykę kontroli. Przygotowaliśmy bardzo starannie liderów, którzy we wszystkich okręgowych inspektoratach pracy, również w powiatach, będą prowadzili ten proces, wspierając wszystkich innych, którzy tego zadania się podejmą.
Dodał przy tym, że kontrole planowe będą prowadzone najwcześniej od przyszłego roku, w najbliższych miesiącach inspekcja skupi się na skargach.
- Nie zamierzamy organizować nagonki na jakąkolwiek branżę, ale żadnej branży nie wykluczamy. Będziemy kontrolować i reagować wszędzie tam, gdzie łamane są przepisy Kodeksu pracy - powiedział szef PIP.
Nie tylko szersze uprawnienia. Ustawa wprowadza również inne zmiany
Nadanie inspektorom dodatkowych uprawnień to niejedyna zmiana, jaką przynoszą nowe przepisy. Chodzi tu między innymi o umożliwienie wymiany danych pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Krajową Administracją Skarbową w celu usprawnienia kontroli.
Ponadto, pracodawcy będą mogli wystąpić do PIP o dokonanie interpretacji indywidualnej. Jak czytamy na stronie rządowej, mowa tutaj o wniosku o sprawdzenie "czy sposób, w jaki zatrudnia swoich pracowników jest zgodny z prawem, a jeżeli nie - jak doprowadzić je do stanu zgodnego z prawem".