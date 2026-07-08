Spis treści: Nowe przepisy wchodzą w życie. Kiedy umowa zlecenie lub B2B może zostać uznana za etat? Kontrole w miejscach pracy. Jak to będzie wyglądać? Nie tylko szersze uprawnienia. Ustawa wprowadza również inne zmiany

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: "Celem ustawy jest przede wszystkim walka z wypychaniem pracowników na pozorne umowy cywilnoprawne i tym samym pozbawianie ich należnych im praw pracowniczych". Nowelizacja wprowadza narzędzia umożliwiające skuteczniejsze egzekwowanie obowiązującego prawa.

Jedną z najważniejszych zmian jest nadanie okręgowym inspektorom pracy szerszych uprawnień umożliwiających wydawanie decyzji w sprawie przekształcania umów zlecenie czy umów B2B w umowy o pracę. "Nie będzie to jednak jednoosobowa decyzja inspektora, lecz odpowiednio zaprojektowany, wieloetapowy proces chroniący wszystkie strony" - czytamy na stronie rządowej.

Nowe przepisy wchodzą w życie. Kiedy umowa zlecenie lub B2B może zostać uznana za etat?

Umowa zlecenie lub B2B może zostać uznana za pracę na etacie w sytuacji, gdy zostaną spełnione ku temu pewne przesłanki. Cechami charakterystycznymi dla stosunku pracy są:

Polecenia służbowe: Otrzymujesz od przełożonego codzienne zadania i musisz się z nich rozliczać;

Stały grafik: Masz sztywno narzucone godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy;

Służbowy sprzęt: Korzystasz z laptopa, telefonu lub narzędzi należących do firmy;

Zgoda na wolne: Musisz prosić szefa o akceptację wolnego dnia (odpowiednik urlopu);

Stała pensja: Co miesiąc wystawiasz fakturę na tę samą kwotę, bez względu na liczbę zleceń.

Co istotne - w pierwszej kolejności PIP wydaje polecenie usunięcia naruszeń. Dopiero w przypadku jego niewykonania, składany jest wniosek do Okręgowego Inspektora Pracy o przekształcenie danej umowy w umowę o pracę. Pracodawca bądź pracownik mogą odwołać się od decyzji do sądu pracy.

Warto wiedzieć, że pracodawca, który pomimo zaistnienia stosunku pracy, podpisał z daną osobą umowę cywilnoprawną, może zostać ukarany grzywną. Mowa tutaj o kwocie wynoszącej nawet 60 tys. zł.

Ustawodawca przewidział jednak roczny okres przejściowy. W jego trakcie, pracodawcy, którzy dobrowolnie zmienią umowy cywilnoprawne na umowy o pracę, mogą uniknąć kary.

Kontrole w miejscach pracy. Jak to będzie wyglądać?

Podczas konferencji zapowiadającej zmiany szef PIP Janusz Krasoń zapowiedział:

- Przygotowaliśmy metodykę kontroli. Przygotowaliśmy bardzo starannie liderów, którzy we wszystkich okręgowych inspektoratach pracy, również w powiatach, będą prowadzili ten proces, wspierając wszystkich innych, którzy tego zadania się podejmą.

Dodał przy tym, że kontrole planowe będą prowadzone najwcześniej od przyszłego roku, w najbliższych miesiącach inspekcja skupi się na skargach.

- Nie zamierzamy organizować nagonki na jakąkolwiek branżę, ale żadnej branży nie wykluczamy. Będziemy kontrolować i reagować wszędzie tam, gdzie łamane są przepisy Kodeksu pracy - powiedział szef PIP.

Nie tylko szersze uprawnienia. Ustawa wprowadza również inne zmiany

Nadanie inspektorom dodatkowych uprawnień to niejedyna zmiana, jaką przynoszą nowe przepisy. Chodzi tu między innymi o umożliwienie wymiany danych pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Krajową Administracją Skarbową w celu usprawnienia kontroli.

Ponadto, pracodawcy będą mogli wystąpić do PIP o dokonanie interpretacji indywidualnej. Jak czytamy na stronie rządowej, mowa tutaj o wniosku o sprawdzenie "czy sposób, w jaki zatrudnia swoich pracowników jest zgodny z prawem, a jeżeli nie - jak doprowadzić je do stanu zgodnego z prawem".





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