Nowe pozwolenia na ekshumacje. Ambasador Ukrainy w Polsce zapowiada

W skrócie Ambasador Ukrainy zapowiedział wydanie nowych pozwoleń dla Polski na prace poszukiwawcze i ekshumacje ofiar polskich na terytorium Ukrainy.

W najbliższym czasie mają ruszyć prace w takich miejscach jak Huta Pieniacka oraz Ugły, gdzie pogrzebane są ofiary ukraińskich nacjonalistów.

Wcześniej zakończono etap ekshumacji w Puźnikach, gdzie odnaleziono szczątki 42 polskich ofiar; Ukraina znosi zakaz poszukiwań i ekshumacji szczątków Polaków.

- Mamy z Polską odpowiednie ustalenia, które są realizowane. Oczekujemy, że prace będą trwały także w innych miejscach, w sprawie których zwracały się strona ukraińska i polska - powiedział ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar w wywiadzie dla agencji Ukrinform.

Dyplomata zadeklarował, że strona ukraińska jest do tego gotowa i wyda pozwolenia w najbliższym czasie.

Agencja przekazała że ambasador wymienił Hutę Pieniacką oraz Ugły w dzisiejszym obwodzie rówieńskim. Pogrzebane są tam polskie ofiary ukraińskich nacjonalistów. - Może to się stać już w najbliższych tygodniach - oświadczył Bodnar.

Ekshumacje. Ambasador Ukrainy w Polsce zapowiada nowe pozwolenia

Wcześniej ruszyły inne ekshumacje na terenie Ukrainy. Tamtejsze Ministerstwo Kultury przekazało, że w maju zakończono etap terenowy ekshumacji w nieistniejącej wsi Puźniki. W wyniku prac odnaleziono szczątki 42 osób.

Puźniki to dawna wieś w dzisiejszym obwodzie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy, gdzie w nocy z 12 na 13 lutego 1945 r. ukraińscy nacjonaliści wymordowali - według różnych źródeł - od 50 do 120 Polaków. Ich pogrzeby odbyły się 6 września.

Wołyń to historyczna kraina, która leży dziś m.in. w ukraińskich obwodach wołyńskim, rówieńskim i żytomierskim. W latach 1943-1945 doszło tam do wydarzeń, znanych pod nazwą zbrodnia, lub rzeź wołyńska.

Były to masowe mordy polskiej ludności, dokonane przez ukraińskich nacjonalistów. Szacuje się, że w tym czasie zamordowanych zostało od 40 do 100 tysięcy Polaków.

Strona ukraińska w listopadzie 2024 r. zniosła zakaz poszukiwań i ekshumacji szczątków polskich ofiar wojen i konfliktów na terytorium Ukrainy.

