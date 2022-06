Nowe parki pontonowe dla armii. Wartość umowy sięga 1,5 mld zł

Szef MON napisał w środę na Twitterze: "Wojska inżynieryjne otrzymają wkrótce nowe parki pontonowe, pozwalające na wykonywanie przepraw przez rzeki m. in. czołgom M1A2 SEP v.3 ABRAMS. Wartość podpisanej dziś przez Agencję Uzbrojenia umowy to 1,5 mld zł".

Jak podsumowywał w poniedziałek Błaszczak, w 2018 r. polski rząd podpisał kontrakt z USA na zakup systemu przeciwrakietowego PATRIOT, rok później dokonał zamówienia na amerykański system artylerii rakietowej HIMARS; w 2020 r. z kolei podpisana została umowa na zakup myśliwców F-35. W 2022 r. podpisano zaś umowę ws. 250 czołgów ABRAMS.

Parki pontonowe

Parki pontonowe to przewoźny lub samobieżny zestaw przeznaczony do budowy mostów pontonowych. W skład parku wchodzą m.in. amfibie. Niektóre parki pontonowe pozwalają na budowę promów kolejowych i pomostów do załadunku towarów na wybrzeżach.