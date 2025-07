Nowe otwarcie czy odwlekanie nieuniknionego? Ostatnia szansa rządu Tuska

Tak rozwleczony w czasie proces zmian w rządzie irytował nie tylko wyborców , którzy mieli poczucie, że rządzący zajmują się samymi sobą, ale nawet samych polityków obozu władzy. - Do rekonstrukcji przygotowujemy się co najmniej od pół roku. Pierwsza rekonstrukcja miała być 15 października, druga 13 grudnia, a ostatnim terminem był czerwiec. Teraz dowiadujemy się, że jednak lipiec, a może nawet sierpień - irytował się jeden z ważnych polityków PSL, gdy w pierwszej połowie czerwca rozmawialiśmy z nim o rekonstrukcji.

Żeby nie szukać daleko, lipcowe nocne spotkanie marszałka Sejmu Szymona Hołowni z Michałem Kamińskim, Jarosławem Kaczyńskim i Adamem Bielanem w warszawskim mieszkaniu tego ostatniego o mały włos nie kosztowało Polski 2050 stanowiska wicepremiera w zrekonstruowanym rządzie. A i tak partia Hołowni musiała "schować go do szafy" - oficjalnie skończyło się tygodniowym urlopem marszałka Sejmu - bo zbyt drażnił szefa rządu i w jego miejsce wysunąć na pierwszy plan minister Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.

Lewica cele miała trzy. Po pierwsze, Włodzimierz Czarzasty nie planował wejść do rządu, a chciał jesienią tego roku przejąć, zgodnie z umową koalicyjną, funkcję marszałka Sejmu z rąk Szymona Hołowni. Po drugie, Krzysztof Gawkowski chciał nie tylko utrzymać funkcję wicepremiera do końca kadencji, ale również zabezpieczyć zakres kompetencji swojego resortu. Wreszcie po trzecie, Lewica do ostatnich godzin przed ogłoszeniem nowego kształtu rządu walczyła z Polską 2050 o to, która formacja będzie sprawować kontrolę nad budownictwem mieszkaniowym. W chwili pisania tego tekstu wychodzi na to, że ani jedni, ani drudzy nie będą zadowoleni, bowiem sprawy zostaną po staremu, a więc obie partie będą musiały się w kwestii mieszkaniówki dogadać.