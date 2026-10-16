W skrócie W ośmiopunktowym oświadczeniu sędziów TK podkreślono, że wybór członków Trybunału należy wyłącznie do Sejmu, a ślubowanie w Pałacu Prezydenckim jest elementem tradycji.

Ośmioro sędziów podpisało się pod oświadczeniem, w którym stwierdzono, że prezydentowi nie przysługują żadne kompetencje w zakresie wyboru sędziów TK i nie może odmówić przyjęcia ślubowania.

Stwierdzono, że ślubowanie wobec prezydenta, choć zwyczajowo odbywa się w Pałacu Prezydenckim, nie jest warunkiem prawnym orzekania i może zostać złożone także w innej formie.

Wskazano, że prezydent nie zaprosił większości wybranych sędziów do Pałacu Prezydenckiego i nie udzielił odpowiedzi na ich pisma z prośbą o wyznaczenie terminu ślubowania.

Sędziowie argumentowali, że ślubowanie złożone w Sejmie zostało udokumentowane aktem notarialnym przekazanym prezydentowi, przez co spełnia wymogi ustawowe.

Karol Nawrocki w wywiadzie uznał, że ślubowanie złożone poza Pałacem Prezydenckim nie jest ważne i według niego Maciej Berek nie jest sędzią TK.

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Oświadczenie składa się z ośmiu punktów i odnosi się do zamieszania powstałego po wyborze przez Sejm nowych sędziów TK. Prezydent tylko od trojga z nich przyjął ślubowanie. Pięcioro odczytało rotę w Sejmie, bezpośrednio zwracając się do głowy państwa.

Pod oświadczeniem podpisało się osiem osób: Magdalena Bentkowska, Maciej Berek, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Sławomir Patyra, Dariusz Szostek i Maciej Taborowski. Poniżej prezentujemy jego całość.

1. Konstytucja nie przewiduje żadnych kompetencji Prezydenta w zakresie wyboru sędziów TK. Zgodnie z art. 194 ust. 1 Konstytucji RP Trybunał Konstytucyjny ("TK") składa się z 15 sędziów, wybieranych indywidualnie przez Sejm. To pełna regulacja konstytucyjna. Wynika z niej, że jedynym organem uczestniczącym w wyborze sędziego TK jest Sejm. Konstytucja ani inne przepisy prawa nie przyznają Prezydentowi żadnych kompetencji w zakresie wyboru sędziów TK.

2. To sędzia TK składa ślubowanie, a nie Prezydent je przyjmuje. Sama Konstytucja nie przewiduje składania ślubowania przez sędziów TK. Z uregulowań niższej, ustawowej rangi - które należy wykładać w zgodzie z Konstytucją - wynika, że stosunek służbowy (wybranego już) sędziego TK nawiązuje się po złożeniu ślubowania. W myśl art. 4 ust. 1 ustawy o statusie sędziów TK sędzia składa ślubowanie wobec Prezydenta. Z przepisów nie wynika w żaden sposób, by Prezydent 'przyjmował' ślubowanie sędziego TK. Oczywistym nieporozumieniem jest twierdzenie, jakoby Prezydent 'zaprzysięgał' sędziów TK. To sędzia TK 'składa ślubowanie' - w uroczysty, ceremonialny sposób deklarując gotowość objęcia urzędu. Ślubowanie ma być skierowane wobec Prezydenta, któremu jednak przepisy nie przyznają żadnej aktywnej roli. Nie może on odmówić przyjęcia ślubowania. Jest zatem poza sporem, że Prezydentowi nie przysługuje kompetencja do ponownego 'wybierania', których sędziów TK 'dopuści' do orzekania. Byłoby to sprzeczne z art. 194 ust. 1 Konstytucji.

Karol Nawrocki nie przyjmuje ślubowania. Sędziowie TK wydali oświadczenie

3. Ślubowanie w Pałacu Prezydenckim jedynie zwyczajowo. Podstawowy, konstytucyjny obowiązek wybranego przez Sejm sędziego TK stanowi przystąpienie do orzekania. Jest to niezbędne dla zapewnienia obywatelom ochrony ich konstytucyjnych praw i wolności. Ustawowym warunkiem podjęcia obowiązków sędziowskich jest złożenie ślubowania wobec Prezydenta, czyli skierowanego do instytucji głowy państwa. Zwyczajowo następowało to w Pałacu Prezydenckim. Ci z spośród wybranych w 2026 r. sędziów TK, którzy zostali zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego, stawili się i złożyli w nim ślubowanie.

4. Arbitralna próba selekcji wybranych sędziów TK. Jednakże większości wybranych w 2026 r. sędziów TK Prezydent do Pałacu Prezydenckiego nie zaprosił, chociaż wielokrotnie apelowali o to i deklarowali pisemnie, że stawią się w wyznaczonym przez Prezydenta terminie. Pisma te pozostały bez jakiejkolwiek odpowiedzi. Nie wyjaśniono, dlaczego tylko troje spośród ośmiorga sędziów zostało zaproszonych do Pałacu Prezydenckiego, chociaż pozostali zostali wybrani dokładnie w taki sam sposób. Ta niemająca podstaw prawnych próba selekcji sędziów była całkowicie arbitralna. Do tych niezaproszonych do Pałacu Prezydenckiego nie zwrócono się o żadne informacje ani wyjaśnienia.

5. Ślubowanie zostało złożone wobec prezydenta. W tej sytuacji wybrani zgodnie z art. 194 ust. 1 Konstytucji sędziowie mieli obowiązek bez zbędnej zwłoki złożyć ślubowanie, żeby zgodnie z art. 5 ustawy o statusie sędziów TK rozpocząć wykonywanie obowiązków. Ślubowanie wszystkich sędziów - także tych, którzy dokonali tego w Sejmie - zostało złożone tylko i wyłącznie wobec Prezydenta, a nie wobec Marszałka Sejmu. Marszałek Sejmu, podobnie jak kilkadziesiąt innych osób, został zaproszony na ślubowanie po to, żeby nadać mu uroczysty charakter.

Sędziowie TK wydali oświadczenie. Składa się z ośmiu punktów

6. Ustawowe warunki ślubowania zostały zachowane. Podczas uroczystości w Sejmie wypełnione zostały wszystkie ustawowe elementy ślubowania, a jego złożenie wobec Prezydenta udokumentowane zostało w urzędowej formie aktu notarialnego, który został przekazany Prezydentowi. Mimo braku fizycznej obecności prezydenta ślubowanie było ono zatem skuteczne w rozumieniu obowiązujących przepisów, co jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku służbowego sędziów TK.

7. Sędziowie powinni niezwłocznie zacząć orzekać. Wskutek złożenia ślubowania wobec Prezydenta wszyscy wybrani przez Sejm zgodnie z art. 194 ust. 1 Konstytucji sędziowie TK powinni być niezwłocznie dopuszczeni do orzekania i podjąć pracę. Tę możliwość od ponad siedmiu miesięcy blokuje swoim postępowaniem Sędzia Bogdan Święczkowski. W obecnej postaci TK utracił zdolność do wykonywania swoich konstytucyjnych obowiązków - ochrony praw Obywatelek i Obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.

8. Obowiązki sędziego TK. Zgodnie z rotą ślubowania, sędzia TK stoi na straży Konstytucji. Konstytucja określiła zadania Trybunału Konstytucyjnego, które obecnie nie są wykonywane. Jako sędziowie Trybunału Konstytucyjnego podejmiemy wszystkie przewidziane prawem działania, aby przywrócić i zapewnić zgodne z prawem funkcjonowanie tego ważnego konstytucyjnego organu.

Prezydent odniósł się do ślubowania Macieja Berka. "Nie jest sędzią TK"

Przed kilkoma miesiącami doszło do ślubowania czworga sędziów TK w Sali Kolumnowej Sejmu. Sędziowie zdecydowali się na ten ruch, ponieważ prezydent zwlekał z zaproszeniem do Pałacu na uroczystość. Podobnie, odczytując rotę ślubowania w Sejmie, postąpił w środę Maciej Berek.

W wywiadzie z Joanną Miziołek i Piotrem Witwickim dla Polsat News i Interii, otwiera się w nowym oknie Karol Nawrocki powiedział, że "jeśli są wątpliwości formalne i strategiczne", które jego zdaniem występują w odniesieniu do sędziego Berka, to "ma obowiązek nie przyjmować takiej przysięgi".

Prezydent przekonywał, że obowiązek składania ślubowania wobec głowy państwa powinien dotyczyć wszystkich sędziów. Podkreślił konieczność wykazania odpowiedniego doświadczenia zawodowego przez kandydatów na stanowiska publiczne.

Nawrocki, odnosząc się do ślubowania Berka, mówił, że nie wie, przed kim przysięgał, ale "z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej". - A jeśli nie dokonał tej formalności (...), że ślubowanie przebiega wobec prezydenta, najlepiej w Pałacu Prezydenckim, to z całą pewnością nie jest sędzią TK - wskazał.



