W skrócie Małgorzata Pępek oświadczyła, że zarzuty o pominięcie kolejki w szpitalu są bezpodstawne, ponieważ badanie odbyło się po zwolnieniu się miejsca w grafiku.

Posłanka stwierdziła, że ujawnienie jej danych medycznych jest formą odwetu ze strony dyrekcji szpitala za jej działalność polityczną.

Małgorzata Pępek została wezwana na posiedzenie klubu Koalicji Obywatelskiej w celu złożenia wyjaśnień dotyczących przeprowadzenia badania.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

We wtorek posłanka Małgorzata Pępek, która według ustaleń serwisu Zero.pl, miała wykorzystać swój status do omijania kolejek w dostępie do badań, opublikowała oświadczenie w mediach społecznościowych. Posłanka twierdzi, że dostęp do gastroskopii został jej zapewniony zgodnie z procedurami, a zarzuty wykorzystania mandatu poselskiego do omijania kolejki nie mają podstaw.

"Zarzuty o omijanie kolejki są całkowicie bezpodstawne, ponieważ badanie odbyło się zgodnie z obowiązującymi procedurami w momencie, gdy w grafiku zwolniło się miejsce, co jest standardowym działaniem pozwalającym na optymalne wykorzystanie czasu pracy personelu medycznego" - przekazała posłanka.

W ocenie Pępek ujawnienie jej danych medycznych stanowi "próbę wykorzystania życia prywatnego do celów politycznych" i zemstę kierownictwa żywieckiego szpitala za jej aktywność polityczną.

Posłanka KO przyjęta poza kolejką. Nowe oświadczenie

Posłanka Koalicji Obywatelskiej stwierdziła w oświadczeniu, że relatywnie krótki czas oczekiwania przez nią na zabieg gastroskopii wynikał ze zwolnienia się miejsca w kolejce. Pępek zaznaczyło, w 2025 r. było to świadczenie nielimitowane, w pełni finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

"Gdyby placówka już w momencie rejestracji zgłaszała jakiekolwiek wątpliwości, bez wahania skorzystałabym z wizyty prywatnej, aby uniknąć nieuzasadnionej nagonki medialnej" - przekazała posłanka.

W ocenie członkini Koalicji Obywatelskiej skandal to zemsta kierownictwa szpitala za jej aktywność polegającą na wskazywaniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki.

"Jestem przekonana, że obecne działania dyrekcji szpitala stanowią formę odwetu za moją wieloletnią pracę parlamentarną, podczas której konsekwentnie wytykam nieprawidłowości organizacyjne w tej placówce" - podała Pępek, stwierdzając, że oczekuje od szpitala wyjaśnień dotyczących udostępnienia dokumentacji medycznej mediom.

Małgorzata Pępek oczekuje wyjaśnień od dyrekcji szpitala. "Forma odwetu"

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek przed rokiem miała wykorzystać swoją pozycję do ominięcia kolejki w żywieckim szpitalu. Dostęp do procedury, na którą przeciętni pacjenci czekają ok. dwóch lat, posłanka KO miała uzyskać w trzy tygodnie.

W rozmowie z Polsat News Małgorzata Pępek odparła zarzuty i podała szczegółowe okoliczności przyśpieszonego dostępu do badań.

- Czekałam, nie pamiętam ile, może nawet więcej niż trzy tygodnie. Zwyczajnie umówiłam się na gastroskopię, ponieważ lekarz rodzinny mi wypisała skierowanie i po prostu chciałam to badanie zrobić. Poprosiłam koleżankę, która pracuje w szpitalu, żebym nie musiała jeździć do tego szpitala i się rejestrować. Poprosiłam ją o rejestrację i ona to zrobiła - powiedziała Pępek.

- Czekałam w kolejce i taki telefon otrzymałam, że zwalnia się termin, że ktoś zrezygnował, zwalnia się termin w sobotę, żebym przyszła na badanie. Przyszłam na badanie, zrobiłam gastroskopię i wszystko było w porządku - dodała posłanka.

Przewodniczący klubu KO Zbigniew Konwiński przekazał Polsat News, że w związku z doniesieniami posłanka została wezwana na przyszłotygodniowe posiedzenie klubu KO, na którym ma złożyć wyjaśnienia.





"Wydarzenia": Polacy brutalnie zaatakowali obcokrajowców. Policja szuka sprawców Polsat News