Nowe oświadczenie policji w sprawie TK. Zatrzymano trzy osoby

W skrócie Funkcjonariusze policji zatrzymali trzy osoby, które przeskoczyły przez ogrodzenie i wtargnęły na teren Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie.

Policja wcześniej informowała, że podjęła działania w siedzibie TK po otrzymaniu informacji od sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej o zagrożeniu bezpieczeństwa sędziów i pracowników.

Prokurator Generalny Waldemar Żurek skierował do Trybunału Konstytucyjnego pięć wniosków o uchylenie immunitetów Bogdana Święczkowskiego oraz Bartłomieja Sochańskiego.

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"W policjantów rzucano niebezpiecznymi przedmiotami" - przekazali funkcjonariusze.

Podkreślono, że wobec trzech zatrzymanych osób będą prowadzone czynności w kierunku art. 193 k.k. - naruszenia miru domowego.

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Policja weszła na teren TK. Sędzia przekazała informację

Wcześniej policja przekazała, że jest na terenie TK, ale nie w budynku i nie podejmowała żadnych działań wobec funkcjonariuszy Straży Trybunalskiej. Sprostowała w ten sposób informacje podawane w Telewizji Republika, która informowała, że policja siłowo wyprowadziła z budynku TK funkcjonariuszy Straży Trybunalskiej.

Mundurowi przekazali, że realizują czynności ustawowe w związku z informacją przekazaną przez sędzią Trybunału Konstytucyjnego Annę Korwin-Piotrowską.

Sędzia miała w nim wskazać na "możliwość wystąpienia zagrożeń dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników Trybunału Konstytucyjnego, a także ryzyko zakłóceń porządku publicznego".

Walka o Trybunał Konstytucyjny. Waldemar Żurek składa wnioski

Na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja ws. zarządzenia przerwy w czynnościach służbowych prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Z kolei w mediach społecznościowych TK przekazano, że doszło do bezprawnego przejęcia strony internetowej Trybunału. Dodano, że prezesem jest nadal Bogdan Święczkowski, a Anna Korwin-Piotrowska nie jest sędzią TK.

Oświadczenie wydał też Prokurator Generalny Waldemar Żurek, który przekazał do Trybunału Konstytucyjnego pięć wniosków o uchylenie immunitetu. Cztery z nich dotyczą Bogdana Świeczkowskiego. Piąty wniosek dotyczy uchylenia immunitetu wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.



