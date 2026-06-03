W skrócie W oświadczeniu majątkowym Donalda Tuska odnotowano znaczny spadek oszczędności oraz brak jednej z polis inwestycyjnych.

Kwoty zgromadzone przez Tuska w złotych i euro w 2025 roku były niższe niż w roku poprzednim, a z portfela inwestycyjnego zniknęła polisa ERGO Hestia.

Stałe dochody Tuska, w tym emerytury z Komisji Europejskiej, ZUS i Belgii oraz wynagrodzenie z KPRM, wzrosły względem 2024 roku.

Donald Tusk nie posiada domu, mieszkania ani udziałów w spółkach handlowych. Nie wykazał też zobowiązań finansowych przekraczających 10 tysięcy złotych.

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Zestawienie deklaracji rok do roku pokazuje, że Donald Tusk dysponował w 2025 roku znacznie skromniejszymi rezerwami finansowymi niż w 2024 roku. Dotyczy to zarówno oszczędności w złotych, jak i w walutach obcych.

W oświadczeniu za 2024 rok premier deklarował posiadanie 220 tys. zł oraz 290 tys. euro. Tymczasem w najnowszym wykazie za 2025 rok kwoty te stopniały odpowiednio do 49 568,36 zł oraz 282 642 euro.

Z portfela inwestycyjnego Tuska zniknęła jedna z polis. W oświadczeniu za 2024 rok premier wykazał ubezpieczenie na życie ERGO Hestia o wartości 300 tys. zł. W najnowszym spisie po tej pozycji nie ma już śladu.

Premier niezmiennie posiada dwie polisy na życie i dożycie Allianz, z których każda warta jest tyle samo, co przed rokiem - dokładnie 70 tys. zł.

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Z najnowszego oświadczenia majątkowego wynika również, że większość stałych składowych uposażenia Donalda Tuska wzrosła w porównaniu z ubiegłym rokiem. Mowa o europejskich i krajowych świadczeniach.

Emerytura Tuska z Komisji Europejskiej wzrosła z poziomu 69 700 euro (za rok 2024) do 71 282,78 euro (za rok 2025). Więcej przelał także rodzimy ZUS - tu świadczenie emerytalne podskoczyło z 133 762,62 zł do 144 423,77 zł.

Symboliczny wzrost dotyczy również emerytury belgijskiej, która wzrosła z poziomu 2 443,32 euro do 2 504,50 euro.

Wzrosło również wynagrodzenie z tytułu kierowania pracami rządu. Zarobki Donalda Tuska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wzrosły z 280 788,48 zł do 294 977,52 zł. Z kolei parlamentarna dieta wzrosła z kwoty 45 679,92 zł do poziomu 47 603,76 zł (w obu przypadkach nieopodatkowana część wynosiła równe 36 tys. zł).

Nieco więcej premier zarobił też na odsetkach z oszczędności - kwota ta urosła z 94 do 181 euro.

Jedyny wyraźny regres dotyczy praw autorskich. W roku 2024 przyniosły one premierowi łącznie 25 078,23 zł (pierwotnie w dokumencie wpisano dwie osobne kwoty: 17 116,99 zł oraz 7 961,23 zł, ale premier skorygował ten błąd w specjalnym piśmie do Komisji Etyki Poselskiej). W roku 2025 z tego samego tytułu na konto Tuska wpłynęło 11 625,33 zł.

Oświadczenie majątkowe Tuska. Premier nie posiada mieszkania ani domu

Tak jak w poprzednim oświadczeniu majątkowym Donald Tusk konsekwentnie deklaruje, że nie posiada domu, mieszkania, gospodarstwa rolnego ani żadnych innych nieruchomości.

Szef rządu nie wykazał również udziałów w spółkach handlowych ani akcji. W odpowiednich rubrykach widnieją adnotacje "nie posiadam" lub "nie dotyczy".

Ponadto Tusk nie zadeklarował zobowiązań finansowych - zarówno w 2024, jak i w 2025 roku nie wskazał długów przekraczających 10 tys. zł.

W kategorii mienia ruchomego powyżej 10 tys. zł pojawia się dokładnie ta sama pozycja, co poprzednio, czyli zegarek Grand Seiko GMT z 2016 roku.





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