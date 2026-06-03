Nowe oświadczenie majątkowe Tuska. Z konta premiera zniknęły setki tysięcy
Donald Tusk w najnowszym oświadczeniu majątkowym wykazał znaczny spadek oszczędności, a także brak jednej z polis inwestycyjnych. Mimo to wzrosły jego stałe dochody, między innymi emerytury zagraniczne oraz świadczenia z ZUS.
W skrócie
- W oświadczeniu majątkowym Donalda Tuska odnotowano znaczny spadek oszczędności oraz brak jednej z polis inwestycyjnych.
- Kwoty zgromadzone przez Tuska w złotych i euro w 2025 roku były niższe niż w roku poprzednim, a z portfela inwestycyjnego zniknęła polisa ERGO Hestia.
- Stałe dochody Tuska, w tym emerytury z Komisji Europejskiej, ZUS i Belgii oraz wynagrodzenie z KPRM, wzrosły względem 2024 roku.
- Donald Tusk nie posiada domu, mieszkania ani udziałów w spółkach handlowych. Nie wykazał też zobowiązań finansowych przekraczających 10 tysięcy złotych.
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Zestawienie deklaracji rok do roku pokazuje, że Donald Tusk dysponował w 2025 roku znacznie skromniejszymi rezerwami finansowymi niż w 2024 roku. Dotyczy to zarówno oszczędności w złotych, jak i w walutach obcych.
W oświadczeniu za 2024 rok premier deklarował posiadanie 220 tys. zł oraz 290 tys. euro. Tymczasem w najnowszym wykazie za 2025 rok kwoty te stopniały odpowiednio do 49 568,36 zł oraz 282 642 euro.
Z portfela inwestycyjnego Tuska zniknęła jedna z polis. W oświadczeniu za 2024 rok premier wykazał ubezpieczenie na życie ERGO Hestia o wartości 300 tys. zł. W najnowszym spisie po tej pozycji nie ma już śladu.
Premier niezmiennie posiada dwie polisy na życie i dożycie Allianz, z których każda warta jest tyle samo, co przed rokiem - dokładnie 70 tys. zł.
Stałe wpływy premiera poszły w górę. Bruksela i ZUS płacą więcej
Z najnowszego oświadczenia majątkowego wynika również, że większość stałych składowych uposażenia Donalda Tuska wzrosła w porównaniu z ubiegłym rokiem. Mowa o europejskich i krajowych świadczeniach.
Emerytura Tuska z Komisji Europejskiej wzrosła z poziomu 69 700 euro (za rok 2024) do 71 282,78 euro (za rok 2025). Więcej przelał także rodzimy ZUS - tu świadczenie emerytalne podskoczyło z 133 762,62 zł do 144 423,77 zł.
Symboliczny wzrost dotyczy również emerytury belgijskiej, która wzrosła z poziomu 2 443,32 euro do 2 504,50 euro.
Wzrosło również wynagrodzenie z tytułu kierowania pracami rządu. Zarobki Donalda Tuska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wzrosły z 280 788,48 zł do 294 977,52 zł. Z kolei parlamentarna dieta wzrosła z kwoty 45 679,92 zł do poziomu 47 603,76 zł (w obu przypadkach nieopodatkowana część wynosiła równe 36 tys. zł).
Nieco więcej premier zarobił też na odsetkach z oszczędności - kwota ta urosła z 94 do 181 euro.
Jedyny wyraźny regres dotyczy praw autorskich. W roku 2024 przyniosły one premierowi łącznie 25 078,23 zł (pierwotnie w dokumencie wpisano dwie osobne kwoty: 17 116,99 zł oraz 7 961,23 zł, ale premier skorygował ten błąd w specjalnym piśmie do Komisji Etyki Poselskiej). W roku 2025 z tego samego tytułu na konto Tuska wpłynęło 11 625,33 zł.
Oświadczenie majątkowe Tuska. Premier nie posiada mieszkania ani domu
Tak jak w poprzednim oświadczeniu majątkowym Donald Tusk konsekwentnie deklaruje, że nie posiada domu, mieszkania, gospodarstwa rolnego ani żadnych innych nieruchomości.
Szef rządu nie wykazał również udziałów w spółkach handlowych ani akcji. W odpowiednich rubrykach widnieją adnotacje "nie posiadam" lub "nie dotyczy".
Ponadto Tusk nie zadeklarował zobowiązań finansowych - zarówno w 2024, jak i w 2025 roku nie wskazał długów przekraczających 10 tys. zł.
W kategorii mienia ruchomego powyżej 10 tys. zł pojawia się dokładnie ta sama pozycja, co poprzednio, czyli zegarek Grand Seiko GMT z 2016 roku.