Nowe oświadczenie majątkowe Nawrockiego. Wzrosły oszczędności prezydenta

W skrócie Karol Nawrocki zadeklarował w oświadczeniu majątkowym dwa mieszkania i oszczędności w wysokości 339 tysięcy złotych oraz wykazał posiadanie kredytu hipotecznego i dochód z programu 800 plus.

Z dokumentu wynika, że prezydent nie posiada środków w obcej walucie, papierów wartościowych ani mienia o wartości powyżej 10 tysięcy złotych oraz nie ujawnił wysokości wynagrodzenia prezydenckiego, jak robił to Andrzej Duda.

Pierwsze oświadczenie majątkowe Nawrockiego z 2025 roku wskazywało mniejsze oszczędności w wysokości 130 tysięcy złotych.

Sąd Najwyższy opublikował najnowsze oświadczenie majątkowe prezydenta Karola Nawrockiego, które datowane jest na 31 marca 2026 roku. Dokument obejmuje cały 2025 rok.

Majątek Karola Nawrockiego. Wykazał dwa mieszkania

Z oświadczenia wynika, że Karol Nawrocki zgromadził 339 tysięcy złotych oszczędności. Wskazał również, że posiada mieszkanie spółdzielcze własnościowe o powierzchni 57 metrów kwadratowych z tytułem prawnym jako własność. Do tego punktu dopisał również adnotację o mieszkaniu własnościowym o powierzchni 58 metrów kwadratowych. Z deklaracji wynika, że prezydent jest jego współwłaścicielem, a wysokość jego udziałów wynosi 50 proc.

Z doniesień wynika, że 57-metrowe mieszkanie to lokal, które prezydent posiada wspólnie z żoną Martą Nawrocką. W drugim mieszkaniu mieszka mama głowy państwa.

Kredyt hipoteczny, dochód z 800 plus. Oświadczenie majątkowe Nawrockiego

Nawrocki ma też kredyt hipoteczny, do którego spłaty pozostało 199,7 tysięcy złotych. Dodał również, że w ramach Programu Rodzina 800 plus zgromadził dochód w wysokości 19,2 tysięcy złotych.

Z oświadczenia wynika, że prezydent nie ma żadnych środków w obcej walucie oraz papierów wartościowych. Nie ma także żadnego mienia ruchomego, którego wartość przekraczałaby 10 tysięcy złotych.

W przeciwieństwie do poprzednika Nawrocki nie ujawnił kwoty prezydenckiego wynagrodzenia. W rubryce "inne dane o stanie majątkowym", w której Andrzej Duda zamieszczał co roku taką informację, Nawrocki wpisał "Program Rodzina 800Plus".

Pierwsze oświadczenie majątkowego Nawrockiego. Wykazał mniejsze oszczędności

Pierwsze oświadczenie majątkowe prezydenta pojawiło się na początku jego urzędowania, datowane było na 6 sierpnia 2025 roku. Wówczas Nawrocki wykazał, że zgromadził 130 tysięcy złotych oszczędności. Również w rubryce dotyczącej nieruchomości widniały, te same pozycje co w najnowszym dokumencie.

Głowa państwa informowała także wówczas o kredycie hipotecznym, do którego spłaty pozostało wtedy 199 981 złotych. Z kolei w ramach programu 800 plus Nawrocki zgromadził wówczas 11,2 tysięcy złotych.

W czasie kampanii prezydenckiej głośno było o sprawie kawalerki Jerzego Ż. Onet ujawnił, że - wbrew deklaracjom - ówczesny kandydat na urząd prezydenta Karol Nawrocki nie jest właścicielem jednego, lecz dwóch mieszkań. Oprócz mieszkania rodzinnego posiadał również kawalerkę. Jak tłumaczył Nawrocki i jego sztab, prezydent przejął ją od starszego mężczyzny w zamian za opiekę. Jerzy Ż. trafił jednak do domu opieki społecznej. Ostatecznie - po nagłośnieniu sprawy Nawroccy - przekazali lokal w ręce organizacji charytatywnej.

