W skrócie Bedoes i Łatwogang zapowiedzieli w najnowszym oświadczeniu, że skupią się na dopilnowaniu, by każda złotówka ze zbiórki dla Cancer Fighters została rozdysponowana zgodnie z przeznaczeniem.

Organizatorzy zadeklarowali, że nie przyjmują odznaczeń ani gratulacji i zaapelowali, by 26 kwietnia stał się dniem walki z rakiem.

Podczas dziewięciodniowej transmisji na żywo na YouTube na rzecz fundacji Cancer Fighters udało się zebrać 257 mln zł.

"Dziękujemy za wszystko, co zrobiliście. Nie przyjmujemy gratulacji ani podziękowań. To jest wspólne dzieło nas wszystkich i to my gratulujemy Wam tego, co zrobiliście dla dzieciaków i jak poruszyliście cały kraj" - przekazali inicjatorzy zbiórki, w której na rzecz fundacji Cancer Fighters udało zebrać ponad ćwierć miliarda złotych.

"Jeżeli chodzi o wywiady, telewizję, media - nasz komentarz jest absolutnie zbędny. Przez te 9 dni powiedzieliśmy wystarczająco. Media, którym zależy, prosimy o nagłaśnianie zbiórki i świadomości o tym, że rak to nie wyrok. Bo tylko na tym nam zależy" - przekazali organizatorzy.

Ponad ćwierć miliarda złotych dla Cancer Fighters. Bedoes i Łatwogang mówią, co dalej

Bedeos i Łatwogang zaznaczyli w oświadczeniu, że w najbliższym czasie będą w całości poświęceni temu, aby przekazanie środków przebiegło bezproblemowo.

"Mamy swoje działania takie jak koncerty i aktywność w Internecie, do których będziemy musieli wrócić, ale najpierw siadamy razem z fundacją, żeby dopilnować tego, żeby każda złotówka została rozdysponowana zgodnie z przeznaczeniem i tworzenie płyty z podopiecznymi fundacji, z której cały zysk pójdzie na zbiórkę" - przekazali Bedoes i Łatwogang.

Organizatorzy w oświadczeniu zaznaczyli, że zamiast gratulacji czy odznaczeń oczekują, że z uznaniem spotkają się pracownicy systemu opieki zdrowotnej. Zaapelowali także, aby 26 kwietnia uczynić dniem walki z rakiem.

"Nie przyjmujemy również żadnych orderów za zasługi, zamiast tego prosimy o przyznawanie ich pielęgniarzom, pielęgniarkom, lekarzom i lekarkom, którzy muszą walczyć codziennie i apelujemy o uczynienie 26 kwietnia dniem walki z rakiem" - czytamy w oświadczeniu.

"Zmieńmy sposób myślenia o raku na zawsze. To nie wyrok - wygramy z nim i zwalczymy go. Zawsze z podniesioną głową. Możemy zmienić świat i to zrobimy" - zaapelowali organizatorzy.

Zbiórka Łatwogang. Rekordowy stream trwał dziewięć dni

Rekordowe zbiórka rozpoczęła się od youtubera Łatwoganga, który postanowił wykorzystać piosenkę do rozpoczęcia akcji charytatywnej na rzecz fundacji Cancer Fighters. Jej podopieczni to dzieci i dorośli zmagający się z nowotworami.

17 kwietnia na YouTube Łatwogang uruchomił relację na żywo, która zgodnie z założeniem miała trwać dziewięć dni. W trakcie transmisji na jego kanale ruszyła zbiórka pieniędzy na pomoc osobom chorującym na nowotwory.

Na streamie na żywo w ciągu dziewięciu dni pojawili się m.in. Cezary Pazura, Borys Szyc, Tomasz Karolak, Maciej Musiał, Mata, Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny z żoną Mariną, Doda, Dawid Podsiadło, Dorota Szelągowska, Julia Wieniawa, Adam Woronowicz, bracia Paweł i Łukasz Golec, Sanah, Katarzyna i Jacek Sienkiewicz z zespołu Kwiat Jabłoni czy dzień przed śmiercią zmarły tragicznie w czwartek poseł Nowej Lewicy Łukasz Litewka.

Zbiórka zakończyła się w niedzielę o 21:37. Udało się uzbierać 257 mld zł.

Trela w ''Graffiti'' o wotum nieufności dla Hennig-Kloski: Polsce 2050 brakuje atencji medialnej i próbuje o sobie przypomnieć Polsat News