W skrócie Nowa strefa ograniczonego ruchu lotniczego EP R134 zostanie wprowadzona we wschodniej części Polski 10 września, zastępując dotychczasowe ograniczenie EP R131.

Zakaz lotów w strefie EP R134 będzie obowiązywał przez całą dobę z wyjątkami, takimi jak loty wojskowe, loty po złożeniu planu lotu czy wybrane operacje ratunkowe i ochrony infrastruktury.

W celu uzyskania zgody na specjalne operacje w wyznaczonych strefach konieczne będzie spełnienie szczegółowych wymagań, takich jak zapewnienie stałej obecności koordynatora lotów oraz możliwość szybkiego przekazania polecenia lądowania.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

O decyzji poinformowała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, publikując odpowiedni komunikat w formie NOTAM. Jak przekazano, ograniczenie będzie obowiązywać "od 10 września 2026 roku od godz. 00:00 UTC do 9 grudnia 2026 roku do godz. 23:59 UTC".

Strefa EP R134 obejmie przestrzeń od poziomu ziemi do poziomu FL95, czyli w przybliżeniu do wysokości około 3 km. Oznacza to, że ograniczenie nie obejmie samolotów pasażerskich wykonujących loty na większych wysokościach.

Nowa strefa ograniczeń na wschodzie Polski. Będzie obowiązywać przez trzy miesiące

Jak podkreślono w komunikacie, rozwiązanie ma zapewnić systemowi obrony powietrznej odpowiednią swobodę działania oraz możliwość skutecznego reagowania na potencjalne zagrożenia. Jednocześnie celem jest ograniczenie wpływu decyzji na lotnictwo cywilne i innych użytkowników przestrzeni powietrznej.

"Zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej jest jednym z priorytetów Dowództwa Operacyjnego RSZ" - przekazano.

Strefa będzie aktywna przez całą dobę. W godzinach od zachodu do wschodu słońca obowiązywać będzie całkowity zakaz lotów w EP R134. Wyjątkiem będą wojskowe statki powietrzne oraz skoordynowane z Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwem Komponentu Powietrznego starty i lądowania z lotniska Depułtycze Królewskie (EPCD). W nocy przestrzeń ta będzie miała status niesklasyfikowanej.

W ciągu dnia również będzie obowiązywał zakaz lotów, ale przewidziano szereg wyjątków.

Nie wszystkie samoloty obejmie zakaz. Określono szczegółowe wyjątki

Do strefy będą mogły wlatywać m.in. załogowe statki powietrzne wykonujące loty po złożeniu planu lotu, wyposażone w działający transponder SSR w modzie A i C lub S. Piloci takich maszyn będą musieli utrzymywać ciągły nasłuch łączności fonicznej powietrze-ziemia z właściwym organem ATS, a w razie potrzeby nawiązać z nim dwukierunkową łączność.

Wyjątki obejmą również wojskowe statki powietrzne, loty wykonywane na hasło GARDA i ALPHA SCRAMBLE oraz maszyny posiadające status HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC lub FFR.

W ciągu dnia dopuszczone będą także cywilne bezzałogowe statki powietrzne. W ich przypadku zastrzeżono jednak, że loty nie mogą naruszać stref ADIZ Białoruś i ADIZ Ukraina, czyli stref identyfikacji obrony powietrznej.

Możliwe będzie również dopuszczenie innych lotów po wcześniejszej koordynacji z Dyżurną Służbą Operacyjną Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwa Komponentu Powietrznego. Kontakt w tej sprawie możliwy jest pod numerem 261 828 202.

Loty ratunkowe i ochrona infrastruktury. Przewidziano dodatkowe możliwości

Po uzgodnieniu z Dyżurną Służbą Operacyjną Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwa Komponentu Powietrznego dopuszczone mogą zostać loty niespełniające standardowych kryteriów. Dotyczy to m.in. lotnictwa państwowego oraz lotniczego pogotowia ratunkowego.

Możliwe będą również operacje wykonywane w celu udzielenia pomocy w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia ludzi albo zwierząt. Chodzi w szczególności o działania podejmowane podczas klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych i sytuacji awaryjnych.

Wyjątkiem mogą zostać objęte także loty związane z ochroną i kontrolą infrastruktury krytycznej. Dodatkowo możliwe będzie wyznaczenie specjalnych stref TRA, ale ich utworzenie będzie wymagało wcześniejszej konsultacji z DSO COP-DKP oraz spełnienia ustalonych warunków.

Specjalne strefy dla lotów. Są konkretne wymagania dla operatorów

PAŻP zaznacza, że działalność lotnicza, która nie jest objęta obowiązkiem składania planu lotu, będzie możliwa wyłącznie w wyznaczonych specjalnych strefach z uwzględnieniem określonych wyłączeń.

Wnioski o wyznaczenie takich stref należy składać do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Następnie dokumenty trafią do strony wojskowej, która oceni możliwość wyodrębnienia strefy w konkretnej lokalizacji.

Ze względu na ograniczenia związane z wyznaczaniem i zarządzaniem przestrzenią powietrzną w tym rejonie, wynikające m.in. z prowadzonej działalności wojskowej, PAŻP postuluje, aby zainteresowane podmioty współpracowały ze sobą i wnioskowały o wspólną przestrzeń dla kilku operatorów oraz tylko w zakresie niezbędnym do realizacji planowanych operacji.

Operator ubiegający się o utworzenie strefy musi zapewnić m.in. stałą dostępność koordynatora lotów na ziemi przez cały czas aktywności strefy. Koordynator musi dysponować wskazanym numerem telefonu oraz mieć możliwość kontaktu radiowego lub telefonicznego z każdym pilotem znajdującym się w danej strefie.

W przypadku konieczności nagłego wyłączenia strefy koordynator musi być w stanie przekazać wszystkim pilotom informację o konieczności lądowania. Co istotne, wszystkie statki powietrzne znajdujące się w strefie muszą wylądować maksymalnie w ciągu 25 minut od otrzymania takiego polecenia.

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych warunków automatycznie wyklucza możliwość uzyskania pozytywnej decyzji w sprawie utworzenia strefy.



