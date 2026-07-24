W skrócie Senator Włodzimierz Bernacki został zidentyfikowany jako parlamentarzysta, który dołączył do środowiska Mateusza Morawieckiego, mimo że nie widniał wcześniej na oficjalnych listach stowarzyszenia Rozwój Plus.

Mateusz Morawiecki podał, że jego zaplecze polityczne liczy obecnie 40 posłów, jednego senatora i trzech europosłów oraz podkreślił chęć kontynuowania działalności politycznej.

Jarosław Kaczyński przekazał, że około trzydziestu kilku posłów zrezygnowało z członkostwa w PiS po braku złożenia wymaganego oświadczenia przez partyjne kierownictwo.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Mateusz Morawiecki podczas piątkowej konferencji prasowej w Sejmie przedstawił liczebność swojego środowiska po konflikcie z kierownictwemPrawa i Sprawiedliwości.

- Jest z nami 40 posłów, senator oraz trzech europarlamentarzystów. Mamy bardzo mocną reprezentację - oświadczył były premier.

Morawiecki nie ujawnił jednak nazwiska senatora. Jak ustalił dziennikarz Interii Łukasz Szpyrka, chodzi o Włodzimierza Bernackiego. Polityk nie znajdował się wcześniej na liście parlamentarzystów związanych ze stowarzyszeniem Rozwój Plus.

Morawiecki o rozłamie w PiS. "Nie odpowiadamy nienawiścią na nienawiść"

Były premier przekonywał, że jego środowisko do ostatniej chwili zabiegało o zachowanie jedności obozu Prawa i Sprawiedliwości. Jak mówił, politycy stowarzyszenia chcieli działać zgodnie z wcześniej uzgodnioną strategią "dwóch płuc".

- Zależało nam na tym, żeby w ramach tego, co wcześniej zostało ustalone w kwietniu tego roku, czyli w oparciu o tę strategię, która umownie nazywa się strategią "dwóch płuc", rzeczywiście realizować nasz model dotarcia do bardzo różnorodnych grup wyborców - powiedział.

Morawiecki podkreślił, że jego stronnicy nie mogli zaakceptować warunków przedstawionych przez władze partii.- Nie możemy jednak zgodzić się na to, aby poprzez ultimata czy szantaż tak naprawdę strategia jeszcze niedawno uzgodniona wylądowała w koszu - stwierdził.

Zapowiedział jednocześnie, że jego środowisko zamierza skoncentrować się na dalszej działalności politycznej.

- Dzisiaj chcę skoncentrować się przede wszystkim na przyszłości. Nie odpowiadamy nienawiścią na nienawiść, nie odpowiadamy na większość zaczepek, tych bzdur, kłamstw, które się wylewają z różnych ekranów telewizora - mówił.

Kaczyński: Zrezygnowali z członkostwa w PiS

W piątek do sprawy odniósł się również Jarosław Kaczyński. Prezes PiS oświadczył, że "trzydziestu kilku" posłów zrezygnowało z członkostwa w partii. Zapowiedział, że we wtorek Komitet Polityczny PiS formalnie "przyjmie ten fakt do wiadomości".

Kaczyński zaznaczył, że parlamentarzyści wiedzieli, jakie konsekwencje będzie miało niezłożenie wymaganego przez kierownictwo partii oświadczenia.

Termin ultimatum upłynął w czwartek o północy. Posłowie i senatorowie PiS mieli zadeklarować, że nie należą do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. Warunek dotyczył przede wszystkim członków założonego przez Mateusza Morawieckiego stowarzyszenia. Brak podpisu miał oznaczać wykluczenie z partii.





Szpital przyszłości - czy roboty zastąpią lekarzy? Polsat News