Nowe nazwisko na liście Morawieckiego. Ustaliliśmy, o kim mowa
Senator Włodzimierz Bernacki jest parlamentarzystą, który dołączył do środowiska Mateusza Morawieckiego - ustaliła Interia. Nazwiska polityka nie było na publikowanych wcześniej listach członków stowarzyszenia Rozwój Plus. Były premier poinformował, że jego zaplecze tworzy obecnie 40 posłów, jeden senator i trzech europosłów.
W skrócie
- Senator Włodzimierz Bernacki został zidentyfikowany jako parlamentarzysta, który dołączył do środowiska Mateusza Morawieckiego, mimo że nie widniał wcześniej na oficjalnych listach stowarzyszenia Rozwój Plus.
- Mateusz Morawiecki podał, że jego zaplecze polityczne liczy obecnie 40 posłów, jednego senatora i trzech europosłów oraz podkreślił chęć kontynuowania działalności politycznej.
- Jarosław Kaczyński przekazał, że około trzydziestu kilku posłów zrezygnowało z członkostwa w PiS po braku złożenia wymaganego oświadczenia przez partyjne kierownictwo.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
Mateusz Morawiecki podczas piątkowej konferencji prasowej w Sejmie przedstawił liczebność swojego środowiska po konflikcie z kierownictwemPrawa i Sprawiedliwości.
- Jest z nami 40 posłów, senator oraz trzech europarlamentarzystów. Mamy bardzo mocną reprezentację - oświadczył były premier.
Morawiecki nie ujawnił jednak nazwiska senatora. Jak ustalił dziennikarz Interii Łukasz Szpyrka, chodzi o Włodzimierza Bernackiego. Polityk nie znajdował się wcześniej na liście parlamentarzystów związanych ze stowarzyszeniem Rozwój Plus.
Morawiecki o rozłamie w PiS. "Nie odpowiadamy nienawiścią na nienawiść"
Były premier przekonywał, że jego środowisko do ostatniej chwili zabiegało o zachowanie jedności obozu Prawa i Sprawiedliwości. Jak mówił, politycy stowarzyszenia chcieli działać zgodnie z wcześniej uzgodnioną strategią "dwóch płuc".
- Zależało nam na tym, żeby w ramach tego, co wcześniej zostało ustalone w kwietniu tego roku, czyli w oparciu o tę strategię, która umownie nazywa się strategią "dwóch płuc", rzeczywiście realizować nasz model dotarcia do bardzo różnorodnych grup wyborców - powiedział.
Morawiecki podkreślił, że jego stronnicy nie mogli zaakceptować warunków przedstawionych przez władze partii.- Nie możemy jednak zgodzić się na to, aby poprzez ultimata czy szantaż tak naprawdę strategia jeszcze niedawno uzgodniona wylądowała w koszu - stwierdził.
Zapowiedział jednocześnie, że jego środowisko zamierza skoncentrować się na dalszej działalności politycznej.
- Dzisiaj chcę skoncentrować się przede wszystkim na przyszłości. Nie odpowiadamy nienawiścią na nienawiść, nie odpowiadamy na większość zaczepek, tych bzdur, kłamstw, które się wylewają z różnych ekranów telewizora - mówił.
Kaczyński: Zrezygnowali z członkostwa w PiS
W piątek do sprawy odniósł się również Jarosław Kaczyński. Prezes PiS oświadczył, że "trzydziestu kilku" posłów zrezygnowało z członkostwa w partii. Zapowiedział, że we wtorek Komitet Polityczny PiS formalnie "przyjmie ten fakt do wiadomości".
Kaczyński zaznaczył, że parlamentarzyści wiedzieli, jakie konsekwencje będzie miało niezłożenie wymaganego przez kierownictwo partii oświadczenia.
Termin ultimatum upłynął w czwartek o północy. Posłowie i senatorowie PiS mieli zadeklarować, że nie należą do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. Warunek dotyczył przede wszystkim członków założonego przez Mateusza Morawieckiego stowarzyszenia. Brak podpisu miał oznaczać wykluczenie z partii.