Spis treści: Limity poszły w górę. Część emerytów może uniknąć potrąceń z ZUS Emerytura a praca. Coraz więcej seniorów zostaje na rynku Emeryci na rynku pracy. W jakich branżach?

Limity poszły w górę. Część emerytów może uniknąć potrąceń z ZUS

Od 1 czerwca 2026 roku obowiązują nowe limity przychodów dla części emerytów i rencistów łączących pobieranie świadczenia z aktywnością zawodową. ZUS aktualizuje progi cztery razy w roku - w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu - na podstawie danych o przeciętnym wynagrodzeniu publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Najnowsze kwoty zostały ogłoszone w komunikacie prezesa ZUS z 14 maja 2026 roku, wydanym zgodnie z Ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Tym razem podstawą wyliczeń było przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za pierwszy kwartał 2026 roku, które wyniosło 9562,88 zł. W efekcie pierwszy próg przychodowy, odpowiadający 70 proc. przeciętnej pensji, wzrósł do 6694,10 zł brutto miesięcznie, a drugi, stanowiący 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, do 12 431,80 zł brutto.

W porównaniu z poprzednim okresem rozliczeniowym pierwszy limit wzrósł o 255,60 zł, a drugi o 474,60 zł, co pozwala uzyskiwać wyższe dochody bez ryzyka natychmiastowego obniżenia lub zawieszenia świadczenia.

Należy jednak pamiętać, że limity nie dotyczą wszystkich seniorów. Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, mogą co do zasady podejmować pracę bez ograniczeń, a uzyskiwane dochody nie wpływają na wysokość wypłacanego świadczenia.

Odmienne zasady obowiązują przede wszystkim wcześniejszych emerytów, osoby pobierające emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz część osób otrzymujących renty rodzinne.

Emerytura a praca. Coraz więcej seniorów zostaje na rynku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych regularnie publikuje statystyki dotyczące zatrudnienia osób pobierających emerytury. Najnowsze dane pokazują, że zjawisko to z roku na rok przybiera na sile.

W grudniu 2025 roku pracę z pobieraniem emerytury łączyło 879,5 tys. osób, podczas gdy dziesięć lat wcześniej było ich 575,4 tys. Oznacza to wzrost o 52,9 proc., co pokazuje, że dla wielu seniorów przejście na emeryturę nie oznacza całkowitego zakończenia aktywności zawodowej.

Emeryci na rynku pracy. W jakich branżach?

Statystyki wskazują również, że pracujący emeryci to przede wszystkim osoby, które stosunkowo niedawno osiągnęły wiek emerytalny. Średni wiek aktywnego zawodowo emeryta wynosi obecnie 67,8 roku, przy czym dla mężczyzn jest to 69,5 roku, a dla kobiet 66,6 roku. Najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku od 65 do 69 lat, odpowiadające za ponad 40 proc. wszystkich pracujących seniorów.

Dane ZUS pokazują także, w jakich branżach najczęściej pracują osoby pobierające świadczenia. Na pierwszym miejscu znajduje się ochrona zdrowia i pomoc społeczna, gdzie zatrudnionych jest 17,2 proc. pracujących emerytów. Kolejne miejsca zajmują handel hurtowy i detaliczny wraz z naprawą pojazdów, gdzie pracuje 12,5 proc. aktywnych zawodowo seniorów, a także przetwórstwo przemysłowe (10,5 proc.) i edukacja (10,1 proc.).

Najpopularniejszą formą zatrudnienia pozostaje umowa o pracę, choć część osób prowadzi również własną działalność gospodarczą lub korzysta z umów cywilnoprawnych.





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